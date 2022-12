Lieferkettengesetz Deutschland – Herausforderungen bei der Umsetzung

Das am 01. Januar 2023 in Kraft tretende Lieferkettengesetz, durch das ein besserer Schutz von Umwelt, Menschen- und Kinderrechten entlang globaler Lieferketten erreicht werden soll, verpflichtet Unternehmen, entsprechende Kennzahlen zu sammeln und in einem ESG-Reporting zusammenzufassen. Welche Unternehmen betroffen sind, welche Herausforderungen sich bei der Umsetzung ergeben werden und weshalb frühzeitige Vorbereitung sowie die Nutzung innovativer technologischer Lösungen die Datensammlung erleichtern, erläutert Jens Siebertz, Bereichsleiter DataLab des Software-Entwicklers INFORM im Gespräch.

Noch immer ist nicht wirklich klar, wie das neue Lieferkettengesetz 2023 umgesetzt werden soll. Was ist der aktuelle Stand?

Das Gesetz tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft und wird voraussichtlich rund 900 Unternehmen in Deutschland betreffen, die mehr als 3.000 Mitarbeitende beschäftigen. Es formuliert neun Pflichten, von denen zunächst aber nur drei gelten werden: die klare Definition von Zuständigkeiten im Unternehmen, das Aufsetzen eines (wie auch immer gearteten) Risikomanagements sowie eines Beschwerdemechanismus samt Prozess, wie mit Beschwerden hinsichtlich Lieferkette umgegangen werden soll. Wer ab Januar davon betroffen ist, hat sich in der Regel schon darauf vorbereitet. Die schwierigste Herausforderung in 2023 folgt später: die sogenannte Risikoanalyse. Dann gilt es festzustellen, welche tatsächlichen und potenziellen Risiken z. B. hinsichtlich Einhaltung der Menschenrechte innerhalb der gesamten Geschäftstätigkeit eines Unternehmens bestehen. Also nicht nur bei Lieferanten, sondern international in jeder eigenen Niederlassung. Viele große Unternehmen geben diese Pflicht an ihre kleineren Zulieferer weiter und das verursacht viele bislang ungelöste Probleme. Mit der neuen „Corporate Sustainability Reporting Directive“ hat das Lieferkettengesetz aber nur indirekt zu tun. Es betrifft nur einen Teilbereich der Geschäftsaspekte, über die laut der neuen EU-Richtlinie bald zu berichten sein wird.

Wer ist von den neuen Richtlinien direkt betroffen?

Sie wird schrittweise immer mehr und irgendwann auch sehr kleine Unternehmen direkt betreffen. Ab 2024 wird die die Richtlinie zunächst rund 15.000 Unternehmen in Deutschland verpflichten, einen ESG-Bericht über das Jahr 2023 zu erstellen. Das bedeutet, schon ab Januar 2023 müssen Daten generiert und Belege gesammelt werden, ähnlich wie bei der Steuer. Konkret betroffen sind Firmen, die mindestens zwei von drei der folgenden Merkmale erfüllen: Sie beschäftigen mindestens 250 Mitarbeitende, oder erwirtschaften eine Bilanzsumme von mindestens 20 Mio. € bzw. eine Nettosumme von 40 Mio. €.

Im Jahr 2026 wird sich das deutlich verschärfen! Dann gilt die Richtlinie schon ab 10 Mitarbeitenden und bei Bilanz- bzw. Nettosummen von 350.000 € bzw. 700.000 €. Dann sind sogar kleinste Betriebe wie lokale Friseure, Bäckereien oder Restaurants in der Pflicht. Ob auch hier größere Unternehmen Aufgaben frühzeitig an ihre kleineren Zulieferer abgeben werden, bleibt abzuwarten.

Vor allem ist dabei das Thema ESG-Reporting von zentraler Bedeutung. Inwieweit sind ESG-Parameter bereits heute Teil des Reporting von Unternehmen?

ESG steht für Englisch „Environmental, Social, Governance“, also „Umwelt“, „Soziales“ und „Unternehmensführung“. Das zugehörige „ESG Reporting“ bezeichnet unternehmerische Berichte über den ökologischen und sozialen Fußabdruck von Unternehmen, während der Governance-Aspekt darüber aufklärt, wie ein Unternehmen geführt wird. All dies wird in naher Zukunft zur Pflicht.

Bislang waren lediglich einige wenige, größere Konzerne dazu verpflichtet, neben den finanziellen, ökonomischen Kennzahlen auch regelmäßig über Aspekte der Nachhaltigkeit zu berichten. In den meisten Unternehmen wurden lediglich jährliche Bilanzen und Finanzberichte erstellt. Aspekte der Nachhaltigkeit, wie etwa Umweltverschmutzung, Menschenrechte oder Diversität in Organisationen in eine ernsthafte Berichterstattung und ein messbares Controlling miteinzubeziehen, war bislang eher die Ausnahme als die Norm, wobei es natürlich einzelne positive Beispiele gibt.

Interviewpartner Jens Siebertz © INFORM GmbH

Ist die deutsche Wirtschaft auf die neuen Richtlinien vorbereitet? Wie steht es hierbei um Deutschland im europaweiten Vergleich?

Nein, überhaupt nicht. Das Wissen um die neue Pflicht kommt zwar langsam in den Unternehmen an, doch ähnlich wie vor einigen Jahren mit der DSGVO lässt man sich bis ganz zum Schluss Zeit, das Thema anzugehen, was zu Verzögerungen, Stress und Kosten führen wird. Dabei müssten jetzt schon Verantwortlichkeiten definiert und unternehmensspezifisch geprüft werden, welche Kennzahlen bald gemessen und berichtet werden müssen.

Die Schwierigkeit setzt eigentlich sogar noch viel früher an: Die Messbarkeit dieser Kennzahlen wird wohl eine der größten Herausforderungen – neben dem enormen manuellen Aufwand, die das Sammeln und Bearbeiten dieser Daten verursachen kann, wenn man sich nicht richtig vorbereitet. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen bis auf seinen Stromverbrauch heute noch fast gar nichts misst, über was es in Kürze berichten werden muss. Der drohende manuelle Aufwand ist potenziell immens. Stellen Sie sich mal vor, eine einzelne Person müsste händisch für jeden einzelnen Mitarbeitenden einer 500-köpfigen Belegschaft erheben, welchen Spritverbrauch und welche CO2-Emmissionen diese Person auf dem Weg hin und von der Arbeit und bei weiteren Geschäftstätigkeiten über das Jahr hinweg verursacht. Das wäre Wahnsinn für eine einzige von vielen nötigen Kennzahlen!

Was müssen Unternehmen mit Blick auf das Thema ESG in Zukunft reporten?

Es stehen eine Vielzahl von Kennzahlen im Raum, die sich natürlich von Branche zu Branche unterscheiden. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Im Bereich Umwelt könnte es um die Messung von Abfällen, Industrieabwässern und CO2-Emmissionen gehen, im Sozialen um Datenschutz, eine ethische Wertschöpfungskette oder Arbeitsschutz und im Bereich der Unternehmensführung um Managementgehälter, Transparenz und die Vermeidung von Korruption.

Mit den „European Sustainability Reporting Standards“ steht seit Anfang November wenigstens schon ein standardisiertes Format für die kommenden ESG-Reports zur Verfügung. Dennoch: Welche der vielen möglichen Kennzahlen konkret relevant sind, müssen die Unternehmen spätestens 2023 auf individueller Basis für sich definieren und Prozesse aufbauen, um die nötigen Daten zu sammeln, möglichst automatisiert zu verarbeiten und im Unternehmen verfügbar zu machen.

Wie können Unternehmen die ESG-Parameter messen? Sind alle in Zukunft wichtigen Messwerte den Unternehmen dabei überhaupt bekannt?

Es wird in 2023 darauf ankommen, clevere Wege zu finden, die notwendigen Daten zu erheben, zu speichern, zu analysieren und für die tägliche Entscheidungsfindung nutzbar zu machen. Dabei ist auch Kreativität gefragt: Ein deutscher Kosmetikhersteller misst zum Beispiel, wie oft sich am Tag die Schranke am Mitarbeiterparkplatz öffnet, um herauszufinden, wie oft die Mitarbeitenden durchschnittlich ins Büro kommen. Das hat Einfluss auf verschiedene Kennzahlen. Zugangssysteme wie dieses sind nur eine mögliche Datenquelle.

Viele Unternehmen werden eine signifikante Anzahl an Kennzahlen aus den Daten ihrer ERP-Systeme und HR-Tools ableiten könnten. Darüber hinaus könnten je nach Branche zum Beispiel Schulungssysteme und, Trackingsysteme für den Energieverbrauch oder Finanzdaten hinzugezogen werden, um manuelle Eingaben zu minimieren. Einige Daten wird man aber auch völlig neu erheben müssen. Es gilt, die Situation gründlich zu analysieren, die Daten in einer Single-Source-of-Truth zusammenzuführen und ihre Auswertung und Aufbereitung möglichst umfassend zu automatisieren.

Werden sich Prozesse innerhalb der Unternehmen in Zukunft durch die neuen Richtlinien verändern?

Das ist zumindest meine Hoffnung. Hoffentlich werden die Unternehmen all diesen Aufwand nicht nur betreiben, um lediglich einmal im Jahr einen verpflichtenden Bericht auszufüllen und dann wieder in der Schublade verschwinden zu lassen. Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen völlig neuen Datenschatz heben und nutzen können, etwa Risikomanagement zu betreiben, die eigenen Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und ihre Attraktivität gegenüber Kunden, Investoren und Bewerbern zu erhöhen.

Auf die Spitze getrieben: Wir haben jetzt die Chance, unsere wirtschaftlichen Entscheidungen auf der Basis einer ganz neuen Datengrundlage zu treffen, nämlich nicht nur nach Marge, Gewinn und Umsatz, sondern eben auch nach verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit.

Es empfiehlt sich daher – schon allein zur Vermeidung eines immensen, jährlich wiederkehrenden, manuellen Aufwands – die nötigen Datenerhebungen, -aufbereitungen und -analysen ganzheitlich in die bestehenden IT-Landschaften zu integrieren, weitestgehend zu automatisieren und die Ergebnisse in der alltäglichen Arbeit zu nutzen. Wenn all diese Daten sowieso zur Verfügung stehen, sollten Sie auch genutzt werden, Verbesserungen anzuregen und damit echten Mehrwert zu schaffen.