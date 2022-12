KI-gestützte Übersetzung von Videoinhalten durch vidby

Die Welt rückt zusammen, Globalisierung und Vernetzung schreiten durch effizientere IT voran. Dank ausgereifterer Informationstechnologien laufen auch Kommunikation, Präsentation und Marketing zunehmend über Social-Media-Kanäle und hier gewinnen Videoinhalte eine größere Bedeutung. Die IT fungiert als Bindeglied zwischen Mensch und Technik, auch auf dem Gebiet der Übersetzung von Videoinhalten.

Wachsende Rolle von Videoinhalten in der Wirtschaft

Im gleichen Maße, wie die IT für Unternehmen an Bedeutung gewinnt, so haben auch Videoinhalte einen Stellenwert. In Videos werden Ansprachen festgehalten, sie dienen zur Produkt- oder Unternehmenspräsentation und übernehmen zudem im Marketing eine wachsende Rolle. Um all diese Aufgaben erfüllen und ein möglichst breites Publikum erreichen zu können, müssen sie sehr oft in unterschiedliche Zielsprachen übersetzt werden.

Auf YouTube werden Videos überwiegend in englischer Sprache hochgeladen. Bedenkt man die Tatsache, dass es zwar etwa 3,8 Milliarden Menschen gibt, die mehrsprachig aufwachsen, von diesen allerdings nur etwa 20 Prozent die englische Sprache beherrschen, wird das Problem der Sprachbarriere schnell deutlich.

Die Konsequenz ist, dass es unzählige gute Videoinhalte gibt, diese aber von vielen Nutzern der Videoplattformen gar nicht oder nur unzureichend verstanden werden. Dies wirkt sich auf die gewünschte Wissensvermittlung und auch auf die Umsätze aus, denn wenn z. B. Mitglieder einer potenziellen Zielgruppe die per Video erläuterten Vorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung nicht verstehen, kaufen sie diese auch nicht.

Übersetzungen in über 70 Sprachen – Übersetzungsplattform nutzt KI

Inzwischen gibt es verschiedene Plattformen, die sich auf Übersetzungen oder auch Untertitelungen spezialisiert haben. Bei vidby beispielsweise, ist dank fortschrittlicher IT nahezu jeder Schritt automatisiert. Das hat den Vorteil, dass die zu durchlaufenden Prozesse sehr zeiteffizient gestaltet sind. Videoinhalte lassen sich in mehr als 70 Sprachen übersetzen und sogar selten gesprochene Dialekte werden erkennt. Enthält ein Video Hintergrundmusik, so bleibt diese trotz Übersetzung erhalten. Diese Besonderheit ist ein Alleinstellungsmerkmal der Übersetzungsplattform aus der Schweiz.

Zeit als wesentliches Entscheidungskriterium bei Übersetzungen

Vor allem hinsichtlich des Zeitfaktors sind die Verwendung Künstlicher Intelligenz und eine nahezu vollständige Automatisierung wichtig. Dadurch benötigen KI-basierte Übersetzungsplattformen wie vidby nur etwa zwei Minuten für die Übersetzung eines Ein-Minütigen Originalvideos. Zeit ist in der zunehmend schnelllebigen Gesellschaft ein kostbares Gut, denn in der Wirtschaft ist es notwendig, schnelle Ergebnisse zu erhalten und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Deshalb dient der Zeitfaktor den Unternehmen immer öfter als wesentliches Entscheidungskriterium, ob sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollen oder nicht.

Übersetzungsgenauigkeit überzeugt Kunden

Mögen für einfache Videoinhalte die Übersetzungsgenauigkeit von Google-Translate oder deepl ausreichen, so ist für komplexe Fach- und Sachtexte eine Übersetzungsgenauigkeit zwischen 99 und 100 Prozent zwingend notwendig. KI-basierte Übersetzungssoftware ermöglicht solche Übersetzungen in hoher Qualität.

Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit lässt sich die Übersetzungsfunktion von vidby nicht nur für einfache, gesprochene Inhalte nutzen, sondern auch für komplizierte Fach- und Sachinhalte. Wenn eine Plattform mit ihren Übersetzungen überzeugt, werden auch namhafte Konzerne wie Generali, Kärcher, McDonalds, Phoenix Biopower, Samsung, Siemens, webex oder Würth aufmerksam und greifen auf die Dienstleistungen der KI-basierten Übersetzungsplattform zurück.

Reichweitensteigerung durch Übersetzungen

Hochwertige Übersetzungen von Videoinhalten sind gerade im Marketingbereich und für Influencer so wichtig, weil sie zu einer Vergrößerung der Reichweite beitragen. Ist ein Video nur in einer Sprache vorhanden, ist seine Reichweite automatisch auf diejenigen beschränkt, die diese Sprache sprechen. Lässt man den Inhalt des Videos aber in mehrere Sprachen übersetzen, möglichst die, die von sehr vielen Menschen gesprochen werden, erreicht man deutlich mehr Menschen mit seiner Botschaft.

So legt man im Marketing den Grundstein für erhöhten Traffic auf das Video und damit auf steigende Umsätze, denn je mehr Menschen einen Werbeclip, etwa für eine IT-Dienstleistung anschauen und seinen Inhalt verstehen, umso mehr lassen sich überzeugen und kaufen die Dienstleistung.

Kein Aufwand für unternehmenseigene IT

Da moderne Übersetzungsplattformen online arbeiten und zum großen Teil automatisiert sind, entfällt für Nutzende die Notwendigkeit, irgendwelche Software zu downloaden oder Programme im internen Netzwerk zu installieren. Alle Schritte können online erledigt werden, nur das zu übersetzende Video muss man auf der Website hochladen und die entsprechenden Anforderungen für die Übersetzung anklicken. Insgesamt bedeutet dies nicht nur eine hohe Benutzerfreundlichkeit, sondern auch kaum Aufwand für die IT-Abteilungen der Unternehmen.