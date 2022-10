Effizientes Yard Management - Innovative Lösungen für Industrie & Logistik

Der deutsche Mittelstand sorgt durch seine innovativen Lösungen für den Bestand des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dadurch erweist er sich als tragende Säule. Wie engagierte und kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten funktioniert und ein mittelständisches Unternehmen zu einem Marktführer in seinem Segment macht, zeigt ein Erfurter Unternehmen.

Prozesse mit effizientem Yard Management optimieren

Die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind im Moment schwierig. Die Null-Covid-Politik der VR China, der Handelskonflikt zwischen der USA und Peking und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, all dies führt zu steigenden Rohstoffpreisen und stockenden Lieferketten. Um ein Unternehmen erfolgreich durch diese Unwägbarkeiten zu steuern, bedarf es gerade für die verschiedenen Bereiche der Industrie und Logistik innovativer Konzepte.

Eines dieser Konzepte ist ein möglichst effizient funktionierendes Yard Management. Es sorgt dafür, dass sämtliche Abläufe selbst auf einem großen, unübersichtlichen Werksgelände mit vielen verschiedenen Anlaufpunkten organisiert vonstatten gehen. Ein modernes Yard Management wie das von der PAARI GmbH, einem auf Wägesysteme und zu Beginn der Corona-Pandemie entwickelte Zugangskontrollterminals spezialisiertes Unternehmen, hat sämtliche Bereiche im Blick.

Dazu gehören neben der Einfahrt/Ausfahrt und Terminierung auch alle Bewegungen von Lkws, das Wiegen, die Be- und Entladung sowie das Ver- bzw. Entsiegeln von Containern und sonstigen Frachtbehältern. Darüber hinaus ist ein Yard Management, wie es von der Paari GmbH entwickelt wurde, in der Lage, sämtliche Informationen hinsichtlich jeder Bewegung auf dem Werksgelände zu sammeln, zu analysieren und auf dieser Grundlage eine Bewertung zu erstellen.

Verladungssteuerung mit integrierter Prozesssteuerung. © PAARI GmbH

Kooperation mit Mercedes Benz - Praxisbeispiel für funktionierendes Yard Management

Ein Projekt des Mercedes-Benz Werks kann als Beispiel für durchdachtes, funktionierendes Yard Management angesehen werden. In der Nähe des Werkes wurde von der DB Cargo Logistics ein sogenanntes Automotive Logistics Center (ALC) realisiert, welches aus einer Umschlagshalle für E-Fahrzeug-Batterien und einem Trailer Yard besteht. Hinzu kommt eine Bahnumschlagsanlage für E-Fahrzeugbatterien sowie Zulieferteile. Im Rahmen des Projekts bestand die Aufgabe der PAARI GmbH darin, das Center mit hochmodernen Hard- und Softwarelösungen auszustatten.

Diese Lösungen ermöglichen die Yard Automatisierung, also z. B. eine vollkommen automatisierte Erstellung von Belade- und Entladeplänen für Lkws oder Anhänger. Es wurde ein effizientes, automatisiertes und skalierbares Werkslogistiksystem entwickelt, das in der Lage ist, sämtliche Materialflüsse in den Bereichen Wareneingang/Warenausgang zu erfassen und zu steuern. Das führt dazu, dass Prozessabläufe optimiert sind, wodurch die gleichmäßige Nutzung der vorhandenen Ressourcen sichergestellt wird.

Eine Kernkomponente des Projekts bestand zudem darin, eine sichere und möglichst zuverlässige Gate-Solution zu implementieren. Die so entstehende, effiziente Zufahrts- bzw. Zutrittskontrolle sollte nicht nur ankommende Lkws kontrollieren, sondern auch den Zugang für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen organisieren und vereinfachen. Eine ebenfalls wesentliche Aufgabe bestand darin, die Implementierung der neuen Systeme an bereits vorhandene möglichst einfach zu gestalten. Indem die PAARI GmbH ihre Lösungen miteinander vernetzt, gestaltet sich die Prozessoptimierung völlig unkompliziert. Das Yard Management des ALC Bremen zeigt, wie zeit- und ressourcensparend ein modernes Yard Management sein kann.

Produkte der PAARI GmbH überzeugen global agierende Konzerne

Das Thüringer Unternehmen sieht eine seiner Hauptaufgaben in der stetigen Weiterentwicklung seiner digital-basierten Systeme. Diese verdanken ihren Erfolg vor allem dem Ineinandergreifen von Arbeitsteilungs- und Kommunikationssystemen. Aus diesem Grund hat die PAARI GmbH, die 2020 aus dem PAARI Waagen- und Anlagenbau und dem gleichnamigen Systemhaus entstand, heute bedeutende Unternehmen wie STIHL oder auch Procter & Gamble als Kunden gewinnen können.

Ein Erfolgsrezept ist sicherlich auch die große Flexibilität des Unternehmens. Diese zeigte sich eindrücklich zu Beginn der Corona-Pandemie, als viele Unternehmen nach Lösungen Ausschau hielten, die den Infektionsschutzvorgaben gerecht wurde. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte PAARI das Selbstbedienungsterminal SBT 400. Dieses Zugangskontrollsystem reduziert den Kontakt zwischen Menschen auf ein Minimum. Es ist mehrsprachig und ermöglicht Kunden und Gästen eines Unternehmens, sich ohne Hilfe und vollkommen kontaktlos anzumelden. Mit dem SBT 400 mit Hygienestation wurde bereits kurz danach ein weiterentwickeltes Terminal vorgestellt. Dieses ist in der Lage, automatisch Fieber zu messen und zu kontrollieren, ob die Besucher und/oder Gäste die vorgeschriebene Maske tragen.

Das Terminal lässt sich auch mit einer Desinfektionsfunktion erweitern.

Wie weitsichtig das Thüringer Unternehmen bei seinen Entwicklungen vorgeht, wird auch an der Tatsache deutlich, dass die in das Terminal integrierte, biometrische Gesichtserkennung dafür sorgt, dass potenzielle Sicherheitslücken geschlossen werden. Features wie RFID-Karten, Barcode oder Drehkreuz erhöhen zusätzlich die Sicherheit.

Die innovativen Lösungen der PAARI GmbH stehen stellvertretend für die Leistungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen. Nur wenn es, auch mit Hilfe des Staates, gelingt, den Mittelstand sicher durch die augenblicklich herrschende Krise zu bringen, wird der Wirtschaftsstandort Deutschland auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der globalen Wirtschaft spielen.