Wir stehen das durch: Rotkäppchen-Mumm verliert Absatz in der Gastronomie

Leipzig/Freyburg - Während inzwischen auch in vielen Industriebetrieben die Produktion gedrosselt wird oder sogar ganz ruht, laufen die Bänder bei den Lebensmittelherstellern. Die Supermärkte sind weiter geöffnet, damit ist der wichtigste Absatzkanal stabil. Sachsen-Anhalts größtes Unternehmen aus der Nahrungsmittel-Branche, die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm, verbuche zwar Einbußen, Kurzarbeit sei aber aktuell kein Thema, sagt Unternehmenschef Christof Queisser am Dienstag der ...

Während inzwischen auch in vielen Industriebetrieben die Produktion gedrosselt wird oder sogar ganz ruht, laufen die Bänder bei den Lebensmittelherstellern. Die Supermärkte sind weiter geöffnet, damit ist der wichtigste Absatzkanal stabil. Sachsen-Anhalts größtes Unternehmen aus der Nahrungsmittel-Branche, die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm, verbuche zwar Einbußen, Kurzarbeit sei aber aktuell kein Thema, sagt Unternehmenschef Christof Queisser am Dienstag der MZ.

Das Gastronomie-Geschäft ist dem Unternehmen aus Freyburg (Burgenlandkreis) von einem auf den anderen Tag weggebrochen. „Das ist praktisch bei null“, so Queisser. Teilweise ausgeglichen werde das durch Absätze im Lebensmittelhandel. Dort verbuchten die Marken von Rotkäppchen-Mumm laut Firmenchef „leichte Zuwächse“.

Stabile Lieferketten - Rotkäppchen muss die Krise organisieren

Viele Verbraucher hätten in den vergangenen Wochen Vorräte angelegt.

Die derzeit größte Herausforderung für das Unternehmen ist nach seinen Worten, die „Krise zu organisieren“. So beziehe Rotkäppchen-Mumm für die Sektherstellung viele Grundweine aus Italien. „Die Lieferketten müssen stabil bleiben.“ Gleiches gelte für Produktionsmittel wie Glas oder Etiketten.

Das Unternehmen mit rund 950 Mitarbeitern habe eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen eingeführt. So sei beispielsweise in der Produktion die Belegschaft geteilt worden. „Bei einem Corona-Fall und der anschließenden Quarantäne wären nicht alle Mitarbeiter betroffen“, erläutert der Firmenchef. Ohnehin gibt es durch die beiden großen Standorte Freyburg und Eltville (Hessen) Flexibilität in der Produktion. Die Verwaltung befindet sich weitgehend im Homeoffice.

Nach Angaben von Queisser hat die Sektkellerei frühzeitig reagiert, weil man bei der norditalienischen Prosecco-Tochter Ruggeri schon eher mit Problemen konfrontiert war und daraus gelernt hat. „Bei Ruggeri musste die Produktion zwischenzeitlich eingestellt werden“, sagt Queisser. Die dortigen Mitarbeiter seien aber gesund, und mit Schutzmaßnahmen werde nun begonnen, die Produktion wieder hochzufahren. So werde der weltweite Vertrieb wieder aufgenommen.

Rotkäppchen sieht sich für aktuelle Krise gut gerüstet

Wie sich das Geschäft in den kommenden Monaten entwickelt, dazu wagt der Rotkäppchen-Mumm-Chef keine Prognose, betont aber: „Wir stehen das durch.“ Das Familien-Unternehmen habe in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet und besitze eine langfristige Strategie. Direkter formuliert heißt das wohl: Die Kasse ist gefüllt und die Eigentümer sind bereit, auch eine Durststrecke durchzustehen.

Rotkäppchen-Mumm hilft auch aktiv mit, die Corona-Krise zu bewältigen: Die Spirituosen-Tochter Nordbrand aus Nordhausen (Thüringen) hat in den letzten vier Wochen 100.000 Liter Alkohol hergestellt, der an mehr als 200 Apotheken ausgeliefert wurde (die MZ berichtete). „Die Apotheken können damit dringend benötigtes Desinfektionsmittel herstellen“, so Queisser. Nordbrand liefere keine riesigen Mengen, helfe aber mit, Engpässe zu beheben.

Positiv entwickelt sich aktuell das Online-Geschäft des Unternehmens. Die im Jahr 2018 zugekauften Online-Versandhändler Ludwig von Kapff und Ruyter & Ast haben laut Queisser zuletzt ihre Absätze zuletzt mehr als verdoppelt. „Der Online-Vertrieb ist noch vergleichsweise klein, entwickelt sich aber gut.“

Jahr 2019 lief sehr gut für Rotkäppchen

Dass sich Rotkäppchen-Mumm für die Krise gerüstet sieht, dürfte auch an einem positiven Geschäftsergebnis im vergangenen Jahr liegen. Der Absatz in den Bereichen Sekt, Wein und Spirituosen stieg um 11,7 Prozent auf insgesamt 310,4 Millionen Flaschen. In allen drei Segmenten gab es deutliche Zuwächse. Vor allem beim Sekt und den Spirituosen überrascht dies, da der Markt in diesen Bereichen zuletzt eher stagnierte. Der Umsatz wuchs allerdings lediglich um 2,7 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro.

Queisser verweist darauf, dass der Unterschied zwischen Absatz- und Umsatzplus nicht auf fallende Preise zurückgeht. „Wir haben Zahlungen an den Handel etwa für neue Listungen nicht mehr im Nettoumsatz verzeichnet“, erläutert er. Der geringere Umsatzanstieg sei auf eine geänderte Buchhaltung zurückzuführen. Zum Gewinn des Unternehmens wurden keine Angaben gemacht. (mz)