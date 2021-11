Wie wichtig sind Backlinks für eine Website?

Die allermeisten Menschen nutzen heutzutage Suchmaschinen wie Google, um online Informationen, Produkte und Dienstleister aller Art zu finden. Google als bekannteste aller Suchmaschine hat im Desktop-Suchmaschinenmarkt einen Marktanteil von 78,39 %. Weltweit beantwortet Google pro Jahr mehr als drei Billionen Suchanfragen. Um seinen Nutzern immer die relevantesten Suchergebnisse anzubieten, filtert, sortiert und vergleicht die Suchmaschine hunderttausende Websites.

Wie genau die Algorithmen von Google dabei vorgehen, ist eines der am strengsten gehüteten Geheimnisse der Internetwelt. Doch wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Websites von Google überhaupt als relevant erachtet werden? Immerhin haben im Jahr 2021 über 62 % der deutschen Unternehmen einen eigenen Internetauftritt. Gibt es für diese Firmen Wege, das Ranking der eigenen Website auf Google positiv zu beeinflussen und aus der unvorstellbaren Masse an Webadressen herauszustechen? SEO-Agenturen und Search Engine Experten haben festgestellt, dass Backlinks eine entscheidende Rolle für das Google-Ranking einer Website spielen.

Der Impact von Experten für den Erfolg einer Unternehmenswebsite

SEO-Experten befassen sich täglich damit, den Suchmaschinen ihre Ranking-Geheimnisse zu entlocken. Durch Performance-Analysen einer Website, Onlinekampagnen und Keyword-Recherchen können SEO-Experten feststellen, welche Kombination von Keywords, Meta-Daten und internen Links von Suchmaschinen durch gute Rankings belohnt wird. Mithilfe von Experten wird die Sichtbarkeit einer Website in den Suchmaschinen verbessert.

Für das Google-Ranking einer Website besonders wichtig sind nach aktuellen Erkenntnissen dieser Experten Links, die von „außen“ auf die Website führen. Diese Verweise von außerhalb werden als Backlinks bezeichnet. Führen Links von vielen verschiedenen Webadressen auf eine Zielwebsite, gehen die Google-Algorithmen davon aus, dass die Zielwebsite besonders relevante Informationen zur entsprechenden Suchanfrage enthält. Die Website wird entsprechend weit oben im Ranking der Suchmaschine angezeigt. Das Problem dabei: Solche Backlinks können von Unternehmen nicht einfach selbst gesetzt werden. SEO-Agenturen kennen aber Möglichkeiten, Backlinks strategisch zu platzieren, um die Sichtbarkeit von Unternehmenswebsites zu erhöhen.

Warum sind Backlinks wichtig für eine Unternehmenswebsite?

Backlinks zeigen Suchmaschinen an, dass sich auf der Zielwebsite relevante Informationen verbergen. Es geht bei den externen Verweisen auf eine Website also immer um Relevanz und Mehrwert für die User. Qualitative Backlinks als Erfolgsgarant für Unternehmen nehmen in der Welt der Suchmaschinenoptimierung daher eine elementare Rolle ein. Je besser das Linkprofil einer Website, desto wahrscheinlicher ist ein gutes Google-Ranking. Das Linkprofil beschreibt dabei die Qualität der Backlinks einer Seite und erhöht die Sichtbarkeit einer Seite im Internet.

Doch Link ist nicht gleich Link. Hat es früher ausgereicht, einfach nur möglichst viele Backlinks vorweisen zu können, wird reine Quantität heute sogar von Google abgestraft. Die Qualität spielt längst eine größere Rolle bei externen Verweisen. Es ist entscheidend für ein gutes Ranking, dass der externe Link aus einer vertrauenswürdigen und relevanten Quelle stammt. Unternehmen, die heute ihre Websites sichtbarer machen wollen, kommen um die Zusammenarbeit mit professionellen SEO-Experten kaum noch herum. Nur mit gezieltem Linkbuilding kann das Suchmaschinen-Ranking optimiert werden.

Fazit

Ein Unternehmen ohne suchmaschinenoptimierte Unternehmenswebsite ist heutzutage kaum noch wettbewerbsfähig. Bei der Optimierung von Websites für bessere Google-Rankings steht heute die Qualität von Backlinks mehr im Vordergrund als deren Quantität. Unternehmen, die bei der Google-Suche weiter oben gelistet werden wollen, um ihre Sichtbarkeit langfristig zu steigern, sollten über die Unterstützung von SEO-Experten nachdenken.