Wie lässt sich die Schlussrate finanzieren?

Schlussrate ist ein Begriff, der in erster Linie mit einer bestimmten Darlehensart zusammenhängt. Genau genommen ist bei jedem Kredit, der in monatlichen Raten gezahlt wird, eine Schlussrate zu zahlen. Mit der Schlussrate ist allerdings in diesen speziellen Fällen nicht die letzte Rate gemeint. Es ist damit die letzte Rate gemeint, die betragsmäßig viel höher ausfällt als die vorher zu zahlenden Raten.

Die Drei-Wege- oder Ballonfinanzierung ist eine Finanzierungsmöglichkeit für Kraftfahrzeuge. (Foto: Pixabay © kredite)

Wie funktioniert eine Finanzierung mit Schlussrate?

Die Schluss- oder Endrate ist die letzte Rate, die ein Kreditnehmer bei einer Autofinanzierung beispielsweise leisten muss. Insbesondere im Rahmen der Drei-Wege-Finanzierung taucht dieser Begriff sehr häufig auf. Damit finanzieren viele den Neuwagenkauf. Im Prinzip handelt es sich um eine Finanzierung in drei Schritten. Der Kunde leistet als Erstes eine Anzahlung. Im nächsten Schritt zahlt er über einen festgelegten Zeitraum sehr geringe monatliche Raten. Im dritten Schritt schließlich ist die Schlussrate fällig. Bei vielen Händlern ist die Anzahlung optional. Häufig ist die Drei-Wege-Finanzierung dann nur noch eine Zwei-Wege-Finanzierung, weil die Kunden keine Anzahlung leisten. Die Ratenphase hat in der Regel eine Laufzeit von zwei bis vier Jahren. Die Schlussrate sollte so hoch sein wie der Restwert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Sie kann mehr als 50 Prozent des Gesamtpreises ausmachen. Kunden haben dafür mehrere Möglichkeiten:

- Sie geben das Fahrzeug an den Händler zurück.

- Sie verkaufen das Fahrzeug.

- Sie kümmern sich um einen Anschlusskredit, um auch den Rest noch zu bezahlen.

Die Drei-Wege-Finanzierung heißt häufig auch Ballonfinanzierung. Ballon deshalb, weil in vielen Fällen der größte Teil der Finanzierung am Ende zu leisten ist.

Was bewirkt die hohe Schlussrate?

Wenn die letzte Darlehensrate sehr hoch ist, muss der Autokäufer zunächst nur eine geringe monatliche Rate bezahlen. Das ist für viele Autofahrer eine sehr attraktive Finanzierungsmöglichkeit, weil die monatlichen Kosten sehr niedrig sind. Aufgrund dieser Struktur ist die Ballonfinanzierung dem Leasing sehr ähnlich. Auch dort zahlen die Kunden am Ende der Laufzeit einen höheren Betrag, wenn sie den geleasten Gegenstand kaufen wollen. Die monatlichen Leasingraten sind eher moderat.

Was gilt es bei einem Kredit mit Schlussrate zu beachten?

Der größte Vorteil der Drei-Wege-Finanzierung sind die monatlich sehr niedrigen Raten. Gerade im Bereich der Autofinanzierung ist das ein großer Vorteil. Am Ende der Laufzeit kann der Kunde entscheiden, was er mit der Schlussrate macht. Durch die Wahlmöglichkeiten ist er enorm flexibel. Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass für den Autokauf weder ein hohes Startkapital vorhanden sein muss, um eine teure Anzahlung zu leisten, noch sind die Raten in den ersten Jahren sehr hoch. So haben viele Menschen auch mit weniger Einkommen die Möglichkeit, einen Neuwagen zu finanzieren. Die üblichen Kosten wie Steuern, Versicherung und Wartung fallen natürlich auch hier an.

Beim Finanzierungsvertrag ist es sehr wichtig, auch das Kleingedruckte zu lesen. (Foto: : PIxabay © geralt)

Doch eine Ballonfinanzierung hat auch Nachteile. Der größte Nachteil ist die hohe Schlussrate, die der Darlehensnehmer in irgendeinder Form aufbringen muss. Kann er das Fahrzeug weder zurückgeben noch verkaufen, ist eine teure Anschlussfinanzierung notwendig. Es ist daher sinnvoll, schon während der Vertragslaufzeit darüber nachzudenken, wie sich die Schlussrate bezahlen lässt und dann auch schon entsprechende Schritte einzuleiten. Ein Angebotsvergleich kann hier sehr hilfreich sein, um bei einer Anschlussfinanzierung die Kosten zu senken.

Ein weiterer großer Nachteil liegt darin, dass der Darlehensnehmer das Risiko trägt, sollte das Fahrzeug schneller an Wert verlieren. Gibt der Käufer das Fahrzeug am Ende der Laufzeit zurück, prüft der Händler genau, ob der Wert des Fahrzeugs der Schlussrate entspricht. Dabei wirken sich Schäden am Lack, Beulen oder ein beschädigter Innenraum negativ aus. Schnell ist das Auto einige hundert oder tausend Euro weniger wert. Der Käufer muss für die Schäden aufkommen und eventuell die Differenz zwischen Wert des Fahrzeugs und Höhe der Schlussrate aus eigener Tasche ausgleichen. Wie Schäden am Fahrzeug und die Gebrauchsspuren zu handhaben sind, steht meist im Kleingedruckten des Vertrags. Hier gilt es genau nachzulesen. Im Vertrag der Drei-Wege-Finanzierung ist meistens auch eine Kilometerleistung für die Laufzeit vereinbart. Fährt der Kunde mehr, muss er den Händler für die mehr gefahrenen Kilometer entschädigen.

Tipp: Es ist sinnvoll, das Fahrzeug schon im Vorfeld vom Händler auf Schäden prüfen zu lassen. Kleinere Mängel kann der Kunde dann in einer Werkstatt seiner Wahl beseitigen lassen. Das ist in der Regel günstiger, als wenn der Händler die Kosten dafür kalkuliert.

Lohnt sich die Ballonfinanzierung auch bei einem Gebrauchtwagen?

Möglich ist die Drei-Wege-Finanzierung auch für Gebrauchtwagen. Dabei hat der Käufer allerdings ein höheres Risiko, wenn das Fahrzeug bereits älter ist. Denn einerseits ist die Wahrscheinlichkeit für einen signifikaten Wertverlust über die Laufzeit größer und der Wertverlust ist häufig höher als erwartet. Zudem steigt das Risiko, dass das Fahrzeug kaputt geht. Wenn der Kunde dann entscheidet, das Fahrzeug nicht zu reparieren, weil die Reparatur zu teuer und daher nicht lohnenswert ist, sind die Raten weiterhin zu zahlen, auch wenn das Fahrzeug schon längst nicht mehr da ist.

Für wen ist die Drei-Wege-Finanzierung interessant?

Unter bestimmten Umständen lohnt sich eine Ballonfinanzierung für den Käufer.

- Es ist nur wenig Geld für die monatliche Rate übrig.

- Die Schlussrate kann sicher gezahlt werden.

- Unentschlossene sind damit gut beraten.

- Umsichtige Fahrer müssen sich keine Gedanken um den Wert des Fahrzeugs am Ende der Laufzeit machen.

- Kunden, die alle paar Jahre ein neues Fahrzeug fahren wollen, haben damit eine gute Möglichkeit, das günstig zu finanzieren.