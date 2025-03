Flensburg - Berlin und Hamburg entziehen sich dem bundesweiten Trend zu immer mehr Autos. Während der Pkw-Bestand in Deutschland im vergangenen Jahr um rund 240.000 gestiegen ist, ging es in Berlin um gut 11.000 nach unten, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, die die dpa ausgewertet hat. In Hamburg betrug das Minus knapp 2.500, in den restlichen Bundesländern stiegen die Pkw-Bestände.

Im Hamburg war es bereits der dritte Rückgang auf Jahressicht in Folge, allerdings der stärkste der jüngeren Vergangenheit. In Berlin war der Fahrzeugbestand 2023 noch gestiegen. Das aktuelle Minus von 0,9 Prozent in der Hauptstadt ist vergleichsweise groß. Es übertrifft die größte relative Steigerung, die mit 0,8 Prozent in Brandenburg auftrat.

Die nach Stückzahlen größten Anstiege gab es - kaum überraschend - in den drei bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg mit gut 73.000, gut 48.000 und knapp 46.000.

Insgesamt gibt es in Deutschland mit Stichtag 1. Januar 2025 49,3 Millionen Pkw. Der Bestand steigt seit Jahren kontinuierlich.