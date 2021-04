Weiter großer Nachholbedarf: für digitale Transformation im Deutschen Mittelstand

Moderne und digitale Technologien haben den Alltag, die Lebensweise, den Arbeitsmarkt und das Einkaufsverhalten von Menschen in Deutschland grundlegend verändert. Dabei stehen sich fast alle Unternehmen auf der Welt neuen Herausforderungen und Aufgaben gegenüber. Das Produkt- und Serviceangebot von Unternehmen muss heutzutage auch in der Onlinewelt stimmen, um nicht auf dem internationalen Markt abgeschüttelt zu werden. So ist der Schritt in die Digitalisierung für viele Unternehmen in Deutschland alternativlos, wenn es darum geht weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Auch, wenn die digitale Transformation eine große Herausforderung für viele Unternehmen darstellt, birgt sie auch eine Menge Chancen.Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten und entscheidet wohl zukünftig darüber welche Unternehmen sich auf dem Markt durchsetzen können und welche scheitern.Mittelständische Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten durch innovative und technisch hochwertige Produkte auf dem Weltmarkt erfolgreich agieren, müssen in Zukunft aufpassen nicht den Anschluss zu verlieren. Dabei tut sich sich der deutsche Mittelstand mit einer zukunftsfähigen Strategie für die digitale Transformation weiterhin sehr schwer. Dies hat gleich mehrere Gründe: Neben fehlenden Ressourcen sind es vor allem fehlende Fähigkeiten den digitalen Wandel hinsichtlich Geschäftsmodell, innovative Marktanpassung und 'Operating Model' erfolgreich einzuleiten. Der deutsche Mittelstand hat demnach weiter großen Nachholbedarf, was die Digitalisierungsfortschritte in Unternehmen angeht.Wir haben die Entwicklung der Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen näher unter die Lupe genommen und verraten Ihnen wie es Unternehmen gelingt den digitalen Wandel zu vollziehen.Externe Fachkräfte für digitale Transformation zwingend notwendigKaum ein Unternehmen in Deutschland verfügt über interne Personallösungen, um die Digitalisierung aus eigener Kraft zu stemmen. Denn zum einen fehlt das nötige Fachwissen und zum anderen birgt die digitale Transformation von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedliche Aufgaben. So sind viele Unternehmen auf externe Fachkräfte aus der IT-Branche angewiesen, um den nächsten Schritt hinsichtlich eines zukunftsorientierten Unternehmens zu gehen. Um die Digitalisierung zu meistern sind externe Fachkräfte demnach unumgänglich. Hier setzen immer mehr Unternehmen auf fachmännische Freelancer, die für verschiedene Projekte auf dem Weg der Digitalisierung für eine bestimmte Zeit in ein Unternehmen eingebunden werden können. Dabei gelingt es auf de.fiverr.com verschiedene Freelancer mit unterschiedlichen Fachschwerpunkten für das eigene Unternehmen zu finden. Die externe Expertise von Freelancern in Fachbereichen wie IT-Sicherheit und automatisierte Prozesse ermöglichen es so eine spezifisch auf das Unternehmen abgestimmte Strategie zu entwickeln, mit der es gelingt den digitalen Wandel Schritt für Schritt zu meistern. Je nach Anforderungen und Unternehmensbedürfnissen decken dabei verschiedene Freelancer ein fachliches Spektrum ab und begleiten Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. Die Spezialisierungen in der IT-Branche sind sehr vielseitig, so dass die einzelnen Fachbereiche einen enormen Input für mittelständische Unternehmen bedeuten können. Ob Data Engineering, Datensicherheit oder 3D-Druck – das breit aufgestellte Fachwissen der IT-Experten kann je nach Unternehmensbedürfnissen ganz unterschiedliche Wertschöpfungen für Unternehmen darstellen.Hat der Mittelstand die Digitalisierung bereits verpasst?In den Medien und der Presse ist immer häufiger davon zu lesen, dass der deutsche Mittelstand die Digitalisierung bereits verpasst hat. Doch ist dies ein Irrglaube, auch wenn die Umsetzung konkreter Planung hinsichtlich der digitalen

Moderne und digitale Technologien haben den Alltag, die Lebensweise, den Arbeitsmarkt und das Einkaufsverhalten von Menschen in Deutschland grundlegend verändert. Dabei stehen sich fast alle Unternehmen auf der Welt neuen Herausforderungen und Aufgaben gegenüber. Das Produkt- und Serviceangebot von Unternehmen muss heutzutage auch in der Onlinewelt stimmen, um nicht auf dem internationalen Markt abgeschüttelt zu werden. So ist der Schritt in die Digitalisierung für viele Unternehmen in Deutschland alternativlos, wenn es darum geht weiter konkurrenzfähig zu bleiben. Auch, wenn die digitale Transformation eine große Herausforderung für viele Unternehmen darstellt, birgt sie auch eine Menge Chancen.



Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten und entscheidet wohl zukünftig darüber welche Unternehmen sich auf dem Markt durchsetzen können und welche scheitern.

Mittelständische Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten durch innovative und technisch hochwertige Produkte auf dem Weltmarkt erfolgreich agieren, müssen in Zukunft aufpassen nicht den Anschluss zu verlieren. Dabei tut sich sich der deutsche Mittelstand mit einer zukunftsfähigen Strategie für die digitale Transformation weiterhin sehr schwer. Dies hat gleich mehrere Gründe: Neben fehlenden Ressourcen sind es vor allem fehlende Fähigkeiten den digitalen Wandel hinsichtlich Geschäftsmodell, innovative Marktanpassung und 'Operating Model' erfolgreich einzuleiten. Der deutsche Mittelstand hat demnach weiter großen Nachholbedarf, was die Digitalisierungsfortschritte in Unternehmen angeht.

Wir haben die Entwicklung der Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen näher unter die Lupe genommen und verraten Ihnen wie es Unternehmen gelingt den digitalen Wandel zu vollziehen.



Externe Fachkräfte für digitale Transformation zwingend notwendig



Kaum ein Unternehmen in Deutschland verfügt über interne Personallösungen, um die Digitalisierung aus eigener Kraft zu stemmen. Denn zum einen fehlt das nötige Fachwissen und zum anderen birgt die digitale Transformation von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedliche Aufgaben. So sind viele Unternehmen auf externe Fachkräfte aus der IT-Branche angewiesen, um den nächsten Schritt hinsichtlich eines zukunftsorientierten Unternehmens zu gehen. Um die Digitalisierung zu meistern sind externe Fachkräfte demnach unumgänglich. Hier setzen immer mehr Unternehmen auf fachmännische Freelancer, die für verschiedene Projekte auf dem Weg der Digitalisierung für eine bestimmte Zeit in ein Unternehmen eingebunden werden können. Dabei gelingt es auf de.fiverr.com verschiedene Freelancer mit unterschiedlichen Fachschwerpunkten für das eigene Unternehmen zu finden. Die externe Expertise von Freelancern in Fachbereichen wie IT-Sicherheit und automatisierte Prozesse ermöglichen es so eine spezifisch auf das Unternehmen abgestimmte Strategie zu entwickeln, mit der es gelingt den digitalen Wandel Schritt für Schritt zu meistern. Je nach Anforderungen und Unternehmensbedürfnissen decken dabei verschiedene Freelancer ein fachliches Spektrum ab und begleiten Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. Die Spezialisierungen in der IT-Branche sind sehr vielseitig, so dass die einzelnen Fachbereiche einen enormen Input für mittelständische Unternehmen bedeuten können. Ob Data Engineering, Datensicherheit oder 3D-Druck – das breit aufgestellte Fachwissen der IT-Experten kann je nach Unternehmensbedürfnissen ganz unterschiedliche Wertschöpfungen für Unternehmen darstellen.



Hat der Mittelstand die Digitalisierung bereits verpasst?



In den Medien und der Presse ist immer häufiger davon zu lesen, dass der deutsche Mittelstand die Digitalisierung bereits verpasst hat. Doch ist dies ein Irrglaube, auch wenn die Umsetzung konkreter Planung hinsichtlich der digitalen Transformation weiter vor sich hergeschoben wird. Diese Einschätzung lässt viele Wirtschaftsexperten jedoch sauer aufstoßen und wird dem traditionellen mittelständischen Unternehmen in keiner Weise gerecht. Denn der wahre Erfolgsträger der Deutschen Wirtschaft bleibt weiterhin der Mittelstand.

Das Interesse beim mittelständischen Unternehmen den digitalen Fortschritt auch ins eigene Unternehmen einzubringen ist nach wie vor hoch. Doch scheitert es meistens an konkreten Strategien und Maßnahmen. Verschiedene Themen wie 'Big Data' oder 'Internet of Things' sind keineswegs reine IT-Projekte, das hat auch der Mittelstand mittlerweile erkannt. Die meisten Mittelständler brauchen eine Hilfestellung auf der Suche nach einem eigenen Weg in die Digitalisierung. Dazu stellen sich viele mittelständische Unternehmen die Frage welche aktuellen Trends nur als Modeerscheinung gelten und welche Maßnahmen tatsächlich die Chance auf den Einstieg in die Digitalisierung bieten.



Die Erwartungen an die Digitalisierung sind oftmals zu hoch



Zwar gelingt es durch den Umstieg auf digitale Prozesse für eine unternehmerische Optimierung zu sorgen. Doch ist die Digitalisierung auch kein Allheilmittel, um sich weiterhin auf den Markt zu behaupten. Vielmehr stellt der Umstieg auf digitale Prozesse einen Anfang dar, der dann konsequent weitergeführt und entwickelt werden muss. Die Erwartungen an die Digitalisierung sind demnach in vielen Unternehmen deutlich zu hoch angesetzt. So erhoffen sich viele Unternehmen durch den digitalen Wandel die Vereinfachung von Arbeitsprozessen, ein höheres Umsatzwachstum, sowie die Innovation von Dienstleistungen und Produkten. Auch die Erschließung neuer Märkte lässt sich durch den digitalen Wandel nicht von allein erreichen.

Im gleichen Atemzug fürchten sich viele mittelständische Unternehmen auch vor Fehlinvestitionen, da die finanziellen Möglichkeiten deutlich knapper bemessen sind als bei großen Unternehmen. Investiert ein mittelständisches Unternehmen demnach in den digitalen Fortschritt steigt mit dem investierten Kapital auch die Erwartungshaltung.

Auch bei der Datensicherheit sind sich viele Unternehmen im Mittelstand unsicher, so dass die digitale Transformation sehr stark gehemmt wird. Dies betrifft vor allem Unternehmen im Exportbereich, die aufgrund internationaler Beziehungen große Angst vor Datendiebstahl und Internetspionage haben.



Fazit: Der Mittelstand hat weiterhin großen Nachholbedarf was die Digitalisierung angeht. Dabei fehlt es den meisten mittelständischen Unternehmen an einer entsprechenden Strategie, um den digitalen Wandel zu meistern. Auch der Anspruch einen Mittelweg zwischen wachsenden öffentlichen Druck zu innovativen Prozessen und gewünschter Tradition zu finden, hemmt die digitale Entwicklung von mittelständischen Unternehmen. Denn der digitale Fortschritt soll auch weiterhin zur Unternehmensphilosophie passen. So könnte es in Deutschland noch einige Jahre dauern bis der Großteil aller Unternehmen im Mittelstand die Digitalisierung als zwingend notwendig ansieht.