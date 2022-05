Weg zum Erfolg bei Geldanlagen

Experten wie Finanzcoach Ronny Wagner sind sich sicher: Die Zahl derer, die sich in Deutschland verstärkt mit dem Börsenhandel befassen und sich entscheiden, mit Investitionen für das Alter vorzusorgen bzw. ein gewisses Vermögen aufzubauen, steigt in den letzten Jahren. Ursachen sind unter anderem die Niedrig- bzw. Nullzinspolitik der EZB, die unsichere Wirtschaftslage sowie die damit einhergehende Inflation. Was vielen Einsteigern allerdings fehlt, ist fundiertes Finanzwissen, welches existenziell ist, möchte man an den Börsen erfolgreich sein.

Finanzwissen als Basis für nachhaltigen Vermögensaufbau

Es gibt grundlegende Weisheiten erfolgreicher Finanzgurus, etwa eines Warren Buffett, der einmal gesagt hat, dass man als Anleger nur in Unternehmen bzw. Finanzinstrumente investieren sollte, die man auch wirklich vollständig versteht. Auch sein Ausspruch: „Wenn Sie es nicht mit ansehen können, dass 50 % Ihrer Investition fallen, ohne in Panik zu geraten, investieren Sie nicht in den Aktienmarkt“ ist in Finanzkreisen legendär.

Was die Wichtigkeit der finanziellen Bildung angeht, muss leider konstatiert werden, dass in Deutschland einiges schiefläuft. Nimmt man etwa den Krypto-Trend, von dem sich vor allem junge Anleger begeistern lassen, wird das Problem deutlich. Viele investieren in Kryptowährungen, können aber kaum Fachwissen zu den Strukturen der Online-Handelsplattformen oder Mechanismen des Krypto-Marktes aufweisen. Das Ergebnis ist nicht selten ein hoher finanzieller Verlust und im schlimmsten Fall ein Totalverlust des investierten Geldes. Wer eine solche Erfahrung gemacht hat, wird sich überlegen, ob er nicht noch einmal, natürlich im übertragenen Sinne, die „Schulbank“ drückt und sich das Finanzwissen aneignet, das in der klassischen Schule nicht auf dem Lehrplan steht.

Hier möchte Geld- und Finanzcoach Ronny Wagner ansetzen. Dem Host des Podcasts „1x1 der Finanzen“, Gründer und Lenker des Edelmetallhandelsunternehmens Noble Metal Factory sowie der Schule des Geldes ist es wichtig, Interessierten das entsprechende Finanzwissen zu vermitteln, ihnen sozusagen den Kern des Geldes näherzubringen und sie so in die Lage zu versetzen, an den Börsen erfolgreicher zu agieren. In seinem Verein der Schule des Geldes können im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung an Vorträge, Coachings und Seminare teilgenommen werden, in denen das Team von Ronny Wagner und er selbst fundiertes Finanzwissen vermittelt.

Erfahrung durch unternehmerische Tätigkeit

Ronny Wagner, Geschäftsführer von NMF. © schule-des-geldes.de

Finanzwissen gilt es sich anzueignen, was nicht über Nacht möglich ist. Ronny Wagner beispielsweise interessierte sich schon seit seiner Jugend für den großen Themenkomplex Finanzen. Er hat thematische Studiengänge sowie Weiterbildungen absolviert (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fernuni Hagen, Certified EFFAS Financial Analyst = CEDA) und war als verantwortlicher Fondsmanager und Geschäftsführer eines Versicherungsmaklerunternehmens tätig. Seit 2008 befasst er sich intensiv mit dem Themenkomplex „Finanzielle Bildung“ und hat unter anderem acht Bücher zu den Themen Vermögenswelt bzw. Vermögensbildung, Finanzen, Geld und Gold veröffentlicht.

Sehr viele Erfahrungen konnte der Finanz- und Geldcoach durch sein eigenes Geschäft machen. Im Jahre 2013 gründete er das Edelmetallhandelsunternehmen Noble Metal Factory, das sich auf den Handel mit den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium spezialisiert hat. Für Ronny Wagner gehört das immer seltener werdende Edelmetall Gold in jedes Anlage-Depot und anders, als andere Experten, die einen Anteil von 10 bis 15 Prozent empfehlen, plädiert Ronny Wagner dafür, bis zu 30 Prozent eines Depots in Gold zu halten.

Seine Auffassung ist in diesem Fall das Resultat seines Finanzwissens hinsichtlich der Goldpreisentwicklung. Schließlich ist die Nachfrage nach Gold im Moment sehr hoch. Zudem nehmen die Vorkommen des Edelmetalls stetig ab. Letztlich entwickelt sich der Preis getreu dem Prinzip von Angebot und Nachfrage und Goldexperte Ronny Wagner meint daher: „Gold ist immer eine Investition wert. Irgendwann ist Schluss mit lustig und wir werden die Schlussrechnung erhalten. Dann sollten wir Gold haben. Das Wort hätte gibt es hier nicht.“

Durch Finanzwissen zum eigenen Finanz-Mindset

Wer sich ohne ausreichendes Wissen an die Börsen wagt, der kann zwar sicherlich den einen oder anderen Glückstreffer landen, wird aber auf Dauer nicht erfolgreich sein, weil ihm die grundlegenden Mechanismen nicht oder zu wenig bekannt sind. Ronny Wagner versucht mit seiner Schule des Geldes nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern möchte den Teilnehmenden auch ermöglichen, ihr ganz eigenes Finanz-Mindset zu entwickeln, das dann die Grundlage ihrer Börsen-Aktivitäten darstellt. Mit einem solchen Mindset bleibt man auch in schwierigen Situationen ruhig und handelt nicht überstürzt, sondern analysiert die Situation auf Basis seines Finanzwissens und reagiert angemessen.