Warum die Spuren der Corona-Krise noch nicht getilgt sind

Halle (Saale)/MZ - Die Erholung am Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt setzt sich fort; Die Zahl der Erwerbslosen ist im August zwar leicht um 800 auf 79.100 gestiegen. „Sie liegt den zweiten Monat in Folge aber unter dem Vorkrisenniveau von 2019“, sagt der Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens. Der leichte Anstieg im Vergleich zum Vormonat habe vor allem saisonale Ursachen. Es betreffe insbesondere jüngere Menschen, die sich nach dem Schulabschluss arbeitslos melden. Die Auswirkungen der Pandemie sind aber weiterhin sichtbar, wenn man sich die Arbeitsmarktdaten detaillierter anschaut.