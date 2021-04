Warum die Corona-Krise Langzeitarbeitslose besonders hart trifft

Während die Erwerbslosigkeit in Sachsen-Anhalt insgesamt sinkt, steigt die Zahl der Hartz-IV-Empfänger ungebremst an.

Halle (Saale) - Die Auswirkungen der Pandemie treffen am Arbeitsmarkt vor allem diejenigen hart, die es ohnehin bisher bereits schwer hatten: die Langzeitarbeitslosen. Während sich der Arbeitsmarkt insgesamt im zweiten Corona-Jahr als robust erweist, gibt es einen ungebremsten Anstieg bei den Hartz-IV-Empfängern. „Es droht im Land eine Verfestigung von Arbeitslosigkeit, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird“, sagt Markus Behrens, Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur.

Folgende Zahlen verdeutlichen das: Im April 2021 waren 86.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 3.200 weniger als im Vormonat und auch 1.900 weniger als im April 2020. Mit einer Arbeitslosenquote von 7,7 Prozent steht Sachsen-Anhalt im Ländervergleich gleichauf mit Nordrhein-Westfalen und vor Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen. Laut Behrens haben vor allem Firmen aus der Land- und Bauwirtschaft saisonbedingt mehr Arbeitskräfte nachgefragt. Insgesamt gab es im April 6.100 Neueinstellungen in Sachsen-Anhalt.

(Grafik: Büttner)

Für Langzeitarbeitslose ist es jedoch schwerer geworden, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Im April waren 35.200 Frauen und Männer länger als ein Jahr ohne Arbeit und galten daher als langzeitarbeitslos. Das waren 400 mehr als im März 2021 und 7.800 mehr als im April 2020. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen beträgt mittlerweile 40,9 Prozent. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 31,1 Prozent.

Kurzarbeit stabilisiert Arbeitsmarkt in Corona-Zeit

„In Anbetracht der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre ist das ein echter Rückschlag mit negativen Folgen für Betroffene und die ganze Gesellschaft“, kommentiert Behrens diese Entwicklung. „Selbst wenn sich die Wirtschaft in diesem Jahr weiter erholen sollte, werden es Langzeitarbeitslose schwer haben, zeitnah wieder am Arbeitsmarkt unterzukommen.“ Der Grund: Die Firmen schaffen zwar wieder mehr neue Jobs, aber nicht so viele wie vor der Pandemie. Der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit dürfte allerdings auch damit zusammenhängen, dass wegen der Pandemie weniger staatlich finanzierte Umschulungen und Qualifizierungen stattfinden. In dieser Zeit fallen die Erwerbslosen nämlich aus der Arbeitslosen-Statistik.

Der Arbeitsmarkt wird aktuell weiter durch die Kurzarbeit in vielen Unternehmen stabilisiert. Erste Hochrechnungen über die tatsächlich realisierte Kurzarbeit zeigen die Effekte des zweiten Lockdowns: So waren laut Arbeitsagentur im Januar 2021?fast 60.000 Beschäftigte in etwa 10.000 Betrieben in Kurzarbeit. Rein rechnerisch waren damit Anfang des Jahres 7,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt von Kurzarbeit betroffen. Bei der Kurzarbeit zahlen die Arbeitsagenturen rund zwei Drittel des Nettolohns an die Arbeitnehmer aus. Unternehmen können bei kurzfristigen Nachfrageeinbrüchen so an ihren Mitarbeitern festhalten. (mz)