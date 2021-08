Warnung vor Plastikteilchen in Gratinkäse von Gut&Günstig

Berlin/afp - Das Portal Lebensmittelwarnung warnt beim Kauf von geriebenem Gratinkäse der Marke Gut&Günstig vor möglichen Fremdkörpern in einzelnen Verpackungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Tüten solche Fremdkörper befinden, teilte das Portal am Freitag mit.

Es handelt sich demnach um 250-Gramm-Packungen „Gratinkäse würzig“ mit Haltbarkeitsdatum 12. Oktober 2021.

Hersteller ist das Deutsche Milchkontor (DMK). Gut&Günstig ist die Eigenmarke von Edeka. Das Produkt wird in Hessen, Niedersachsen und Thüringen verkauft.