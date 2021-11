Vom Erfolg einer E-commerce Marke profitieren

Es gibt sie, die Erfolgsgeschichten auf Amazon, Händler, die mit Selfie-Sticks oder Yogamatten unglaublich schnell reich werden und viel Geld verdienen. Ist es möglich, an solchen Erfolgen zu partizipieren? Mit dieser Frage beschäftigen sich vor allem Neueinsteiger, die von dem großen Erfolg des Versandriesen profitieren möchten.

Ein junges, 2016 gegründetes Unternehmen hat ein Konzept entwickelt, mit dem kleine Investoren in vielversprechende oder schon erfolgreiche Marken investieren können.

Neue Form der Kapitalbeschaffung: Tokenisierung

Für einen Seller wären Investoren eine ideale Möglichkeit, an frisches Kapital zu gelangen, um das Wachstum der eigenen Marke zu beschleunigen. Der Kapitalbedarf ist dabei oft nicht groß. Hier ist eine Lösung in Sicht. Ab dem ersten Quartal 2022 steht ein Instrument zur Verfügung, das es auch kleineren Investoren ermöglicht, sich auf ganz einfachem Wege an einer Marke zu beteiligen und von ihrem Wachstum zu profitieren.

Möglich machen das sogenannte Security Token, die auf der Grundlage von digitalen Genussrechten erworben werden können. Der Anleger kauft dabei eine vom Seller ausgegebene Schuldverschreibung und bekommt sogenannte Genussrechte bzw. Gläubigerrechte zugestanden. Am Ende der Laufzeit solcher Genussrechte erhält der Investor dann den Nennwert des von ihm investierten Kapitals. Anders gesagt ist Tokenisierung eine Form der digitalen Verbriefung echter Vermögenswerte in Form der genannten Genussrechte.

Neue Asset-Klasse: handelbare Token

Mit der weltweit ersten Möglichkeit, solche Blockchain-basierten und handelbaren Token zu erwerben, hat sich eine ganz neue Asset-Klasse entwickelt, die den Seller in die Lage versetzt, sich schnell mit frischem Kapital zu versorgen. Langwierige und aufwendige Vertragsverhandlungs- oder Notartermine fallen bei diesen direkten Investments weg. Wer sich für eine solche Finanzierung entscheidet, der muss sich auch nicht um die Verwaltung der oft zahlreichen Investoren, die Abwicklung von Gewinnausschüttungen, Berichte für Investoren oder um Abstimmungen kümmern, diese Aufgaben werden einem abgenommen.

Maurice Glißmann, neben Daniel Vogler Gründer von AMZSCALE, erklärt zu diesem Konzept: „AMZSCALE INVEST ist genau das, was mir als Markeninhaber immer gefehlt hat. Die einfache, unkomplizierte und flexible Möglichkeit, Kapital einzusammeln, um als E-Commerce Brand optimal wachsen zu können. Endlich können wir auch Investoren, die nicht das Know-how oder die Zeit haben, eine eigene Firma zu betreiben, am E-Commerce-Boom beteiligen und ihnen die Möglichkeit geben, in E-Commerce Brands zu investieren."

Chance nutzen und selbst Produkte anbieten

Wer als E-Commerce-Akteur sein eigenes Produkt auf den Markt bringen möchte, der hat normalerweise eine Idee bzw. eine Vision. Oder aber er arbeitet mit einer Plattform zusammen die sich um den gesamten Lebenszyklus einer Marke kümmert. Wer so etwas anbietet, der muss, wie Glißmann und Vogler, selbst Erfahrungen als Händler besitzen.

Ein Rundum-Betreuungs-Konzept besteht meist aus einem individuellen Strategie- und Beratungsgespräch, einer detaillierten Produktrecherche mit Ideenfindung, einer Herstellerrecherche inklusive Sourcing, dem Amazon-SEO sowie dem Produktlisting, dem eigentlichen Launch des Produkts sowie der kontinuierlich betriebenen Optimierung.

Trotz viel Kapital sind viele Seller oft nur kurzfristig erfolgreich. Das liegt zumeist daran, dass sie entweder saisonalen Entwicklungen oder zeitweisen Trend hinterherlaufen und irgendwann von Mitbewerbern oder vom Platzhirsch kopiert werden. Vor allem die kontinuierliche Optimierung der erfolgreich platzierten Marke durch Aufbau einer breiten Basis, die Schaffung einer möglichst umfangreichen Produktfamilie und die Erschließung neuer Märkte helfen dabei, erfolgreich zu bleiben.

Erfolgreiche Finanzierungsrunde: Kapital für die Kapitalbeschaffer

Wie jedes andere Unternehmen möchte auch AMZSCALE weiter expandieren, wofür wiederum Kapital notwendig ist. Mit Elevat3 Capital hat sich ein finanzstarker Investor gefunden, der vom Konzept überzeugt ist und einen zweistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen der beiden Gründer investiert hat. Das Kapital soll vor allem dazu dienen, Software-Unternehmen durch Kauf ins Unternehmen zu integrieren, AMZSCALE mit der Ausweitung der Geschäfte auf Großbritannien und in die USA weiter zu internationalisieren und sich zu einem weltweit erfolgreichen FinTech zu entwickeln.

Verschiedene Services decken den Lebenszyklus eines Produktes ab

Plattformen bieten häufig einzelne Lösungen an, AMZSCALE verfolgt einen Full Service-Ansatz, der es auch Kunden ohne jede Vorkenntnis oder spezielle Produktidee ermöglicht, zum Top-Seller auf Amazon zu werden. Vor allem der CaaS-Ansatz (Capital-as-a-Service) ist nachweislich ein hilfreiches Werkzeug im E-Commerce einen Platz zu finden und diesen auch langfristig zu behaupten. Mithilfe von CaaS können Händler das häufig auftretende Problem der Liquidität lösen und sich sogenanntes Instant-Working-Capital zur Warenfinanzierung sichern. So kann die Nachfrage auch bei rasantem Wachstum gesichert werden.

Laut Maurice Glissmann ist vor allem der CaaS-Ansatz wegweisend: „E-Commerce und Zugang zu Working-Capital bilden hier ein effizientes Doppel. Unser Plattform-Modul Capital-as-a-Service wird im B2B-Bereich zukünftig ein Standard-Angebot der Plattformen darstellen.”