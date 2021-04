Verfassungsschutz: AfD soll zum Verdachtsfall erklärt werden

Die AfD steht kurz vor einer Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland könnte Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang bereits Anfang kommender Woche die Gesamtpartei zum rechtsextremen Verdachtsfall erklären.

Ein 1000 Seiten starkes Gutachten, das die Beobachtung begründet, liegt dem Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer (CSU) inzwischen vor. Ein Landesinnenminister sagte dem RND: „Die Entscheidung fällt in der kommenden Woche.” Über ihren Ausgang herrsche „große Einigkeit”. Dabei sei die Entschlossenheit in der Union noch einmal größer als in der SPD. Und Seehofer sei „mit im Boot”.

Verfassungsschutz erklärte AfD 2018 zum Prüffall

Das Bundesamt hatte die AfD 2018 zum „Prüffall” erklärt. Die Regeln sehen vor, dass binnen zwei Jahren entschieden wird, was die Prüfung ergeben hat. Allerdings muss die Entscheidung gerichtsfest und damit exakt begründet sein. Zudem darf sie nicht im Umfeld von Wahlen verkündet werden. Da am 14. März zwei Landtagswahlen stattfinden sowie im weiteren Verlauf des Jahres noch vier weitere Landtagswahlen und am 26. September die Bundestagswahl, herrscht Zeitdruck.

Grund für den Beginn einer Beobachtung der Gesamtpartei ist der stetig wachsende Einfluss der radikalen Kräfte in der Partei. Die Vertreter des formal aufgelösten „Flügels” um den Thüringer Landeschef Björn Höcke hatten beim Bundesparteitag in Kalkar Ende November zwar die entscheidenden Abstimmungen knapp verloren und sind nun im Bundesvorstand deutlich in der Minderheit; sie bilden aber einen stetig wachsenden Teil des Ganzen.

Die Ex-„Flügel”-Vertreter nehmen also einen relevanten Einfluss auf den Kurs der Gesamt-AfD. Die Juristinnen und Juristen in Seehofers Ministerium prüfen zurzeit, ob diese Einschätzung ausreicht, eine AfD-Beobachtung auch vor den Verwaltungsgerichten zu verteidigen.

Rechtsextremer Einfluss auf AfD ist ungebrochen hoch

In der Partei glaubt kaum noch jemand aus der Führungsriege daran, dass die Beobachtung vermeidbar wäre. Die Brandrede von Parteichef Jörg Meuthen in Kalkar, in der er die Radikalen zur verbalen Mäßigung aufforderte, war der vorerst letzte Versuch, den Verfassungsschutz fernzuhalten.

„Die AfD entgeht einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz nicht”, sagte vor einigen Wochen Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland, der dem Ex-„Flügel” nahe steht.

Ähnlich sieht es jetzt auch Alice Weidel, die mit Gauland die Bundestagsfraktion führt. Dem RND sagte sie: „Sollte das Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich die Einstufung der Bundes-AfD als Verdachtsfall verkünden, wäre der erneute Beweis erbracht, wie parteipolitisch die Behörde unter Thomas Haldenwang agiert. Der Beginn des Superwahljahres wäre entsprechend gewählt, um die politische Konkurrenz, die AfD, zu diskreditieren.” Die Partei werde sich daher gegen den Verfassungsschutz „mit allen juristischen Mitteln zur Wehr setzen”, kündigte Weidel an. „Ein solch durchschaubares Manöver wird gerichtlich keinen Bestand haben.” (RND)