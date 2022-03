Unternehmensnachfolge frühzeitig planen

Als M&A Firma geht es bei der Unternehmensbörse darum, für mittelständische Firmen einen Nachfolger zu finden. Dass das nicht immer einfach ist, zeigt der manchmal 18-monatige Sales Cycle. Ursachen dafür kann etwa die Demographie sein. Aber auch falsche bzw. zu hohe Erwartungen an einen möglichen Verkauf des Unternehmens sind ein Faktor, weil im betroffenen Unternehmen erstens keine Expertise dazu existiert und zweitens eine starke emotionale Bindung am eigenen, selbst erbauten Unternehmen gibt. Die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG ist auf solche Prozesse spezialisiert, wie die Antworten von Vorstand Reiner Grönig zeigen.

Wie bereitet man sich am besten vor, wenn man einen externen Nachfolger/Nachfolgerin finden möchte?





Die Vorbereitung ist ein Teil des gesamten Nachfolge-Prozesses, der von Profis begleitet werden sollte. Die Eigentümerfamilie sollte zunächst die bewusste Entscheidung treffen, wie die eigene Nachfolge aussehen soll. Es sollte die Frage geklärt werden, ob die Nachfolge von einem Familienmitglied übernommen werden kann oder nicht. Ist dies nicht der Fall, bedeutet dies häufig den Verkauf des Unternehmens. Auch hierfür muss eine klare Entscheidung getroffen werden.

Weil der bisherige Unternehmer in der Regel kein Experte für einen solchen Prozess ist, sollte ein professioneller Partner gesucht werden, mit dem der Unternehmensverkauf realisiert werden kann. Dieser kann helfen das Unternehmen unter Umständen für den Verkauf „fitmachen“, vor allem, wenn das Unternehmen sehr auf den bisherigen Unternehmer zugeschnitten und von ihm abhängig ist. Hier kann beispielsweise die Antwort auf die Frage, ob der Unternehmer in Urlaub fährt, sehr vielsagend sein.

Gibt er nämlich an, dass er in den letzten dreißig Jahren maximal für ein verlängertes Wochenende im Urlaub war, weil er die Firma nicht länger allein lassen konnte, ist dies eine Tatsache, dass er im Unternehmen unersetzlich ist. Mit dieser Abhängigkeit ist eine Firma nicht veräußerbar. Um es dennoch fit für den Verkauf zu machen ist es notwendig, zunächst einen entsprechenden Unterbau bzw. Strukturen im Unternehmen zu schaffen.

Neben der Entscheidung zur Nachfolge-Art ist die Ermittlung des Unternehmenswertes / Kaufpreises wichtig. Sie ist ein Indikator dafür, in welchem finanziellen Rahmen sie die Nachfolge bewegt. Ein essenzieller Faktor neben dem Unternehmer zur Bewertung des Kaufpreises ist die Ergebnisstruktur des Unternehmens, denn je besser die Ergebnisse sind, desto höher ist der Kaufpreis. Da der richtige Weg zur erfolgreichen Nachfolge so individuell ist wie die Unternehmen, sollte der Unternehmer die zu ihm passende Nachfolge-Strategie gemeinsam mit dem Experten festlegen.

Was war bisher der schnellste und langwierigste Verkauf eines Unternehmens, dass die UnternehmensBörse Grönig betreute?





Es gibt zwei Typen von Unternehmern. Der eine möchte einen möglichst hohen Verkaufspreis erzielen, dem anderen ist es wichtig, dass ihr Lebenswerk in sichere Hände übergeht z. B. der Standort erhalten bleibt und die Angestellten ihre Arbeitsstellen behalten. Übernehmen wir einen solchen Verkaufsvorgang, dauert es bis zur Veräußerung zwischen 9 und 18 Monate. Der schnellste Verkauf betraf ein kleineres Unternehmen mit etwa eineinhalb Millionen Umsatz. Dieses konnten wir innerhalb von drei Monaten zum Verkauf führen, inklusive Bewertung, Überprüfung, Vertragsentwurf und dreimaligem Nachverhandeln. Einen langwierigen Verkauf, der vor Corona gestartet ist, haben wir momentan noch immer auf dem Tisch. Dabei handelt es sich um einen Onlinehandel für Sportprodukte, hauptsächlich im Bereich Wintersport. Die Investoren sind hier verunsichert, wie sich die Situation Corona-bedingt entwickelt, was zu Verzögerungen führt. Oft sind es externe Ursachen, die einen Verkauf verzögern oder sogar ganz verhindern.

Wie kam es dazu, dass Sie ihr Angebot so angepasst haben, dass Sie erst bei erfolgreicher Vermittlung honoriert werden?





Ich habe die Firma vor 12 Jahren gegründet. Vorher war ich bei der Deutschen Bank im M&E-Segment, deren top Beratungsleistungen konnten vielen Konzernen weiterhelfen, waren allerdings für Mittelständler unbezahlbar. Daraus ist die Entscheidung erwachsen, eine M&E-Beratungsagentur zu gründen, die Unternehmern hilft Ihre Nachfolge erfolgreich und nachhaltig umzusetzen und dem Unternehmer gleichzeitig das finanzielle Risiko abnimmt. Er muss uns erst dann bezahlen, wenn er tatsächlich das Geld auf seinem Konto hat. Mit hunderten erfolgreicher Unternehmenstransaktionen und glücklichen Unternehmern gibt uns der Erfolg heute recht. Weil wir hier - mit bis zu 18 Monaten intensiver Beratungen - sehr ins Risiko gehen, schauen wir uns den Unternehmer sehr genau an und akzeptieren ihn nur, wenn das Mandat Erfolg verspricht. Wichtiger Faktor ist der Verkaufspreis aufgrund unserer Bewertung, der Verkaufswille des Unternehmers und unser Eindruck, ob der Kandidat zu uns passt.

Wie sehen die ersten Schritte einer Zusammenarbeit mit Ihnen aus?





Wir haben einen dreistufigen iterativen Prozess. Zunächst erfolgt ein Anruf von mir beim Unternehmer, der sich bei uns meldet. Dabei frage ich die wichtigsten Fakten zur Firma, zur Branche, zur Größe und zu seiner Verkaufsabsicht ab. So bekomme ich einen ersten Eindruck vom Unternehmer, seinem Unternehmen, den passenden Bezug zu unserem Investorenportfolio und von der Machbarkeit. Ist der erste Eindruck von beiden Seiten positiv, erhält er von uns eine Präsentation mit unseren Leistungsstandards und dem detaillierten Ablauf eines Verkaufs. Nach 7 bis 10 Tagen gibt es ein weiteres Gespräch, meist per Videocall, bei dem wir weitere Fragen beantworten. Zu diesem Zeitpunkt können wir dann meistens eine grobe Unternehmenswert-Indikation abgeben.

Ist er an einer Zusammenarbeit weiterhin interessiert, fahren wir ins Unternehmen, lernen den Unternehmer persönlich kennen, schauen uns die Firma an, prüfen die Bilanzen, erstellen eine detaillierte Unternehmenspreisindikation und nennen ihm den von uns für realistisch erachteten Verkaufspreis. Erst nach der Einsicht in die Bilanzen entscheiden wir uns für die Übernahme eines Mandats. Unsere Verträge werden oft von den Hausjuristen geprüft, dann entscheidet sich der Unternehmer für eine Zusammenarbeit und gibt uns den Beratungs-Auftrag. Auf Basis der von ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen erstellen wir nun ein bis zu 60 Seiten großes Verkaufsmemorandum und anonymisierte Unternehmens-Teaser. Mit Ausnahme dieses Verkaufsmemorandums, sind alle Leistungen bis zu diesem Zeitpunkt für den Unternehmer kostenfrei.

Heikles Thema: Wie ermitteln sie den Preis des zu verkaufenden Unternehmens?

Grundsätzlich gilt: Ein Unternehmen ist so viel Wert, wie ein Investor bereit ist dafür zu bezahlen. Um einen realistischen Unternehmenswert zu ermitteln, der sich am Markt als Verkaufspreis nutzen lässt, berücksichtigen wir eine Vielzahl von Faktoren. Anbei eine grobe Übersicht: Wir schauen uns den sogenannten Ebit, das Vorsteuerergebnis an. Dazu addieren die Vergütung des Unternehmers oder von Familienmitgliedern, über das Unternehmen abgerechnete Hobbys oder Immobilien aus dem aktuellen Geschäftsjahr. Aus diesen Zahlen errechnen wir eine bereinigte betriebswirtschaftliche Kennzahl, schauen hinsichtlich des Vorsteuerergebnisses drei Jahre in die Vergangenheit und drei Jahre in die Zukunft. Daraus entsteht ein Ebit für sieben Jahre. Dieses Ergebnis ergänzen wir um Risiko-Faktoren aus Branche, Größe, Stärken-Schwächen-Profil, auf deren Basis wir zu den Unternehmenswert ermitteln. Verbindlichkeiten müssen vor dem Verkauf getilgt werden oder werden vom Kaufpreis abgezogen. Freie Liquidität kann der Unternehmer herausnehmen.

Was ist Ihre Aufgabe im Unternehmen?





Das besonders an unserer Firmenstruktur ist, dass ich als Vorstand unserer Beratungsfirma als erster Ansprechpartner Unternehmern direkt mit einer ersten Nachfolge-Beratung helfe und die Kundenansprache und Neukunden-Akquisition verantworte. Als solches präge ich maßgeblich die Nachfolge von zahlreichen Unternehmern. Zudem betreue ich, neben unseren deutschlandweit tätigen Partnern, ich einige Kunden persönlich. Außerdem kümmere ich mich um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Scheitern viele bei dem Versuch die passende Nachfolge zu finden?





Eine erfolgreiche Nachfolge ist leider nicht garantiert – auch wenn wir die meisten unserer Nachfolge-Mandate erfolgreich realisieren. Zu den am häufigsten auftretenden Gründen zählt die Abhängigkeit vom Unternehmer, unverkäufliche Branchen, sich ändernde Großkunden und Lebenssituationen. Mit unseren weiteren Beratungsleistungen schaffen wir es meistens gemeinsam mit dem Unternehmer die notwendigen Anpassungen im Unternehmen vorzunehmen, damit auch diese Nachfolge für den Unternehmer und das Unternehmen glückt. So ist es schon vorgekommen, dass die Hauptkunden wegbrechen und der Unternehmer den Kaufpreis nicht reduzieren möchte. Weil meist zu diesem Zeitpunkt der Verkaufsgedanke noch nicht bekannt war, gelingt es oft, die wegbrechenden Kunden durch andere zu ersetzen. Ist die Verkaufsabsicht bekannt, können unter Umständen Restrukturierungen notwendig sein, um das Unternehmen zu erhalten. Eher selten vertun wir uns schlicht in der Branche und selbst nach mehreren Monaten intensiver Suche, findet sich einfach kein Käufer.

Planen Sie schon für Ihre Nachfolge?





Ja, das tue ich. In zwei Jahren möchte ich meine Aufgabe als Vorstand abgeben, im Idealfall an meinen Sohn, der neu ins Unternehmen gekommen ist. Dann möchte ich dem Unternehmen mit meinem Know-how als Berater zur Verfügung stellen, aber nicht mehr so zeitintensiv. Meine Passion Unternehmern bei ihrer Nachfolge zu helfen, werde ich somit noch länger nachgehen können.