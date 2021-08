Umgang mit Geld – Darauf sollte geachtet werden

Für die meisten Menschen ist es wichtig, keine Geldsorgen zu haben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen im Alltag verschiedene Regeln und Faktoren beachtet werden. Was ist hierbei relevant und wie können dauerhaft Umstände herbeigeführt werden, in denen finanzielle Sorgen kaum eine Rolle spielen?

Warum ist der richtige Umgang mit Geld wichtig?

Warum hat der richtige Umgang mit Geld eigentlich eine so große Bedeutung? Hierfür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Unter anderem gehören dazu:

· ein entspanntes Alltagsleben

· das Vermeiden von langanhaltenden schwierigen und beeinträchtigenden Lagen

· Aufbau einer soliden Zukunft und Verwirklichung der Ziele

Alltagsleben

Zum einen kann der passende Umgang mit Geld das Alltagsleben erleichtern. Durch kluges Wirtschaften werden Situationen vermieden, in denen das Geld knapp wird. Solche Umstände können vor allem am Ende des Monats auftreten. Entsprechende kurze Durststrecken sind nicht unbedingt lebensverändernd, allerdings können sie durchaus Sorgen bereiten und einige Nerven kosten.

Des Weiteren besteht die Option, sich auf Basis eines sinnvollen Umgangs mit den eigenen monetären Möglichkeiten die ein oder andere Kleinigkeit zu leisten. Zum Beispiel beim Essengehen zu einem besonderen Anlass muss dann nicht so besonders genau auf jeden Cent geachtet werden, wenn vorher für solche Situationen ein Budget erspart wurde.

Vermeiden von problematischen Lebenslagen

Das Problem der Geldknappheit kann über Kleinigkeiten im Alltag hinaus noch größere Dimensionen annehmen. Dies gilt vor allem bei hohen Schulden, die dem Verbraucher bildlich gesprochen monetär keine Luft zum Atmen lassen. Diese können zu einer großen Belastung werden und Existenzängste schüren.

Des Weiteren können eine Überschuldung und die Unfähigkeit, das Geld zurückzuzahlen, sogar zu einer Privatinsolvenz führen. In einer solchen Situation ist das Leben des Schuldners für mehrere Jahre enorm beeinträchtigt, seine monetären Möglichkeiten sind auf ein nötiges Minimum begrenzt.

Leichteres Aufbauen einer abgesicherten und entspannten Zukunft

Darüber hinaus kann der richtige Umgang mit Geld den Aufbau einer Zukunft erleichtern, da größere Anschaffungen und Investitionen einfacher möglich sind. Solche umfangreichen Ausgaben könnten bestehen in:

· dem Kauf einer Wohnung oder eines Hauses

· dem Kauf eines Autos

· dem Gründen einer eigenen Firma

Zum einen stehen hierfür auf Basis von bedachtem Sparen die finanziellen Mittel zur Verfügung. Des Weiteren ist es leichter, einen Kredit zu erhalten. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der entsprechende Verbraucher sich bisher gegenüber Gläubigern stets zuverlässig verhalten hat.

Durch die Zuverlässigkeit in Finanzfragen bleibt der Score in der Schufa-Auskunft, den potenzielle Darlehensgeber einfordern, positiv. Dies ist vor allem auf Basis eines bedachten Umgangs mit den Ausgaben umsetzbar.

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben

Als gute Basis für einen vernünftigen Umgang mit Geld ist es sinnvoll, zunächst einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben zu schaffen. Dabei ist es wichtig, detailliert vorzugehen und selbst kleinere Zuflüsse oder Aufwendungen nicht außer Acht zu lassen. Zudem sollten die Erkenntnisse schriftlich festgehalten werden.

Für einen umfassenden Überblick über die eigenen Finanzen sollten Einnahmen und Ausgaben gewissenhaft notiert werden. (Foto: leszekglasner /stock.adobe.com)

Die Einnahmenseite

Auf der Einnahmenseite sollten zunächst die regelmäßigen Einkünfte notiert werden. Dazu können vor allem gehören:

· das Gehalt aus einem festen Job

· Einkünfte aus der Vermietung von Wohnungen oder Immobilien

· Renten verschiedener Art

· Einkünfte aus einer Selbstständigkeit

Für viele Verbraucher machen das Gehalt aus der Festanstellung oder die Einnahmen einer Selbstständigkeit sicherlich den größten Teil der Einkünfte aus. In betagterem Alter gilt dieser Umstand für die Altersrente. Mit einer Selbstständigkeit erwirtschaftete Einkünfte können alternativ einen Nebenverdienst darstellen.

Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen können ebenfalls regelmäßige monetäre Zuflüsse liefern. Allerdings können diese unterbrochen werden, wenn das Appartement zum Beispiel für eine gewisse Zeit leer steht.

Darüber hinaus sollten die unregelmäßigen oder einmaligen Einnahmen notiert werden. Darunter fällt unter anderem der Betrag eines Erbes. Des Weiteren können Einkünfte aus dem Verkauf einer Immobilie oder eines Autos dazugehören.

Die Ausgaben

Auf der anderen Seite stehen die Ausgaben. Hierfür sollten zum einen die regelmäßigen festen Aufwendungen notiert werden. Dazu gehören neben weiteren:

· Mieten

· Ausgaben für Internet und Telefon

· Aufwendungen für ein Auto, also Versicherungen, Sprit oder Zahlungen für das Leasing

· Abbuchungen von Kreditraten

Neben den regelmäßigen Ausgaben gibt es weitere Aufwendungen, die jeden Monat nötig werden. Dazu gehört zum Beispiel ein bestimmter Betrag für Lebensmittel. Um diesen herauszufinden, ist es in einigen Fällen nötig, über einen oder zwei Monate jede Ausgabe hierfür festzuhalten und diese dann zu addieren.

Auf der Ausgabenseite gibt es sicherlich ebenfalls unregelmäßige Aufwendungen. Ein kleineres Beispiel hierfür ist der Kauf von Kleidung. Die Ausgaben hierfür können über den Zeitraum von einem Jahr beobachtet werden. Ein Durchschnittswert liefert dann den Betrag, der monatlich hierfür benötigt wird.

Schlussendlich sollten zudem einmalige große Ausgaben auf der Liste einen Platz finden. Dazu kann der Kauf eines Autos oder eine erste Investition in das eigene Unternehmen gehören.

Das Ergebnis

Aus der Kombination der beiden Auflistungen ergibt sich ein konkretes Ergebnis der finanziellen Situation. Im besten Fall sind die Einnahmen höher als die Ausgaben. So kann die Differenz sinnvoll eingesetzt werden (dazu gleich mehr).

Falls die Ausgaben höher als die Einnahmen sind, entstehen zwangsläufig Probleme und womöglich Schulden bei der Bank durch eine regelmäßige Kontoüberziehung bzw. einen Dispokredit. Oftmals verschärft sich die Lage dann durch die Zinsen dieses Darlehens.

Wenn die beiden Werte ungefähr gleichauf liegen, mag dies zunächst unproblematisch wirken. Allerdings können in diesem Fall keine Rücklagen geschaffen werden. So können bei überraschenden größeren Ausgaben Probleme entstehen. Gleichzeitig hat der Verbraucher keine Grundlage für Investitionen, die seine finanzielle Situation in der Zukunft weiter verbessern könnten.

Monatsbudget, Wochenbudget, Tagesbudget

Daher ist es sinnvoll, mit einem Blick auf das Ergebnis ein Monatsbudget für die Alltagsausgaben für Lebensmittel und andere Notwendigkeiten einzuführen. Auf diese Weise entstehen ein sinnvoller Überblick und eine leicht umzusetzende Struktur.

Zudem kann das Budget in weitere Unterkategorien aufgeteilt werden. Eine bestimmte Summe ist in diesem Fall zum Beispiel für Lebensmittel vorgesehen, eine weitere für kleinere Anschaffung wie Papier oder Briefumschläge.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, dass Monatsbudget in ein Wochenbudget zu unterteilen. So wird das Risiko gesenkt, zu Beginn des Monats großzügig Geld auszugeben, was zum Ende des Monats wiederum zu einem Engpass führt.

Dabei sollte bedacht werden, dass monatlich mit etwas mehr als vier Wochen kalkuliert werden muss. Wird dies übersehen, besteht ebenfalls die Gefahr, nach dem 28. das Budget bereits aufgebraucht zu haben.

Aus diesem Grund kann zudem überlegt werden, sogar ein Tagesbudget zu errechnen. Mit dieser engmaschigen Struktur können vor allem Personen, die geneigt sind, zu viel auszugeben, entsprechende Risiken besonders wirkungsvoll eindämmen.

Geld für Freizeitspaß – Grenzen setzen

Für Freizeitbeschäftigungen wie das Shopping sollten klare Budgetgrenzen gesetzt und eingehalten werden. (Foto: chika_milan /stock.adobe.com)

Gerade in der Freizeit gibt es eine Reihe von Aktivitäten, die großen Spaß bereiten können und gleichzeitig Aufwendungen erfordern. In solchen Situationen sind einige Verbraucher sicherlich in der Versuchung, sich ein wenig gehen zu lassen und nicht so sehr auf das Geld zu achten. Umso wichtiger ist es, hier die Kontrolle zu bewahren. Dies gilt für verschiedene Freizeitbeschäftigungen, unter anderem:

· Feiern

· verschiedene Aktivitäten im Internet

· Shopping aus Lust und Laune

Feiern und Partys

Eine gute Party in einem Club ist oftmals locker und losgelöst. Gerade diese euphorische Stimmung sowie in einigen Fällen auch ein erhöhter Alkoholpegel können dafür sorgen, dass die Grenzen der Ausgaben für den Abend spontan und undurchdacht ein wenig erweitert werden.

Daher ist es unabdingbar, für das Ausgehen bereits vorher finanzielle Limits aufzustellen. Natürlich soll eine Party Spaß bereiten. Aus diesem Grund ist es nicht immer sinnvoll, eine zu enge Grenze zu setzen. Ein für den Rahmen der eigenen finanziellen Möglichkeiten sinnvolles Limit sollte jedoch in jedem Fall bestehen und mit Disziplin eingehalten werden. So wird das sprichwörtliche „böse Erwachen“ am nächsten Morgen vermieden.

Online-Aktivitäten

Im Internet gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Geld auszugeben. Dazu gehören unter anderem das Shopping, Abos in ganz unterschiedlichen Bereichen oder Wetten und Gambling.

Hier sollte es ebenfalls finanzielle Grenzen geben. Beim Online-Shopping können diese mithilfe eines entsprechenden Budgets umgesetzt werden. Bezüglich der Abos ist es sinnvoll, die Anzahl zu limitieren. Dafür kann überlegt werden, welche Abonnements besonders umfangreich genutzt werden und welche sich als eher überflüssig herausstellen könnten.

Bei anderen Netzaktivitäten wie dem Online-Gambling sollten ebenfalls Grenzen gesetzt werden. Umsetzbar ist dies durch Limits auf unterschiedlichen Ebenen. Dies wird teilweise von den Anbietern selbst durch entsprechende Funktionen ermöglicht.

Dazu gehört anderem die Möglichkeit für Spieler, im Rahmen der Nettoverlustgrenze einen sinnvollen Betrag anzugeben. Einzahlungslimits, Einsatzlimits oder Zeitlimits können ebenfalls individuell bestimmt werden.

Shopping in Geschäften aus Lust und Laune

Eine weitere Freizeitbeschäftigung ist das Shopping aus Lust und Laune. Dies ist zu unterscheiden vom Kauf von notwendigen Kleidungsstücken, wobei die beiden Arten des Einkaufens je nach Verbraucher natürlich einige Schnittmengen haben können.

Für solche Shopping-Touren sollte ebenfalls eine feste Grenze der Ausgaben festgelegt werden. So wird das Risiko umgangen, in einer Art Kaufrausch zu viel Geld auszugeben, was später an anderer Stelle fehlt. Das Limit hat noch einen weiteren Vorteil: Es kann dafür sorgen, dass Fehlkäufe vermieden werden.

Neben der Grenze der Ausgaben gibt es für Letzteres eine Reihe weiterer sinnvoller Strategien. Dazu gehört unter anderem, sich beim Einkauf Zeit zu lassen und nichts zu erwerben, was bereits vorhanden ist. Diese Methoden wiederum können helfen, beim Shopping vielleicht sogar unter der gesetzten Budget-Grenze zu bleiben.

Monatliches Sparen

Aus verschiedenen Gründen ist es sinnvoll, jeden Monat einen gewissen Betrag zu sparen. Hierfür sollte eine ausreichende Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben bestehen. Auch deshalb ist ein guter Überblick in diesem Bereich von großer Bedeutung. Zu den Gründen für das Sparen gehören unter anderem:

· die Möglichkeit, größere Ausgaben zu tätigen

· Vorbereitung auf ungeplante und überraschende Kosten

Größere Ausgaben

Zu den größeren Ausgaben, für die sich das Sparen lohnt, kann unter anderem der Kauf eines eigenen Hauses gehören (Foto: GutesaMilos /stock.adobe.com)

Das Sparen für größere Ausgaben kann nach verschiedenen Mustern geschehen. Zum einen gibt es womöglich dauerhafte Ziele, die erreicht werden sollen. Dazu können die Altersvorsorge oder der Kauf eines Hauses gehören.

In diesem Fall fällt das Einschränken womöglich etwas leichter, da der Verbraucher weiß, wofür konkret er diesen Schritt unternimmt. Alternativ kann ohne festes Ziel gespart werden, wenn davon ausgegangen wird, dass in einigen Jahren womöglich das Verlangen nach einer großen Anschaffung bestehen könnte.

Vorbereitung auf überraschende Kosten

Des Weiteren sollte unbedingt gespart werden, um auf überraschende Kosten vorbereitet zu sein. Diese können in unterschiedlichem Umfang auftreten. Dazu gehören unter anderem:

· Nachzahlung zur Nebenkostenabrechnung

· Reparatur einer Waschmaschine

· Reparatur des Autos

Die Nachzahlung einer Nebenkostenabrechnung benötigt oftmals eine vergleichsweise geringe Aufwendung. Die Reparatur einer Waschmaschine hingegen kann etwas teurer werden. Gleiches gilt für eine Reparatur eines Autos: Von den genannten Beispielen kann diese wohl je nach Schaden am kostspieligsten sein.

Sowohl der Pkw als auch die Waschmaschine werden für einen reibungslosen Ablauf des Alltags oftmals benötigt. Zweiteres gilt vor allem dann, wenn die Person auf dem Land wohnt und einen längeren Weg zur Arbeitsstelle zurücklegen muss. Insofern können Ersparnisse hierfür zwingend notwendig sein, um schwerwiegende Konsequenzen und Probleme zu vermeiden.

Umsetzung

Zur Umsetzung des Sparens gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kenn jeden Monat ein bestimmter Betrag auf ein Sparkonto überwiesen werden. So bewahrt sich der Verbraucher ein wenig Flexibilität, wenn es in einer bestimmten Situation Sonderausgaben geben sollte.

Allerdings ist hierfür gleichzeitig ein hohes Maß an Disziplin notwendig. Daher kann es, gerade wenn dem Kontoinhaber dies schwerfällt, sinnvoll sein, zum Sparen einen Dauerauftrag für eine Überweisung auf das Sparkonto einzurichten.

Zudem können darüber hinaus große Teile von Beträgen gespart werden, die außerordentlich zufließen. Hierzu könnte unter anderem eine Erbschaft gehören. Dies hat vor allem den Vorteil, dass Personen mit einem geringeren Einkommen sich auf diese Weise ein größeres finanzielles Polster schaffen können.

Schulden im Rahmen halten

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Umgang mit Geld ist das Thema Schulden. Diese können in unterschiedlicher Höhe und auf verschiedenen Ebenen bestehen, unter anderem:

· bei einer Bank in Form eines größeren Kredites

· in oftmals geringeren Umfang im privaten Umfeld

Aufnehmen eines Kredites

Beim Aufnehmen eines Kredites sollten sich Verbraucher überlegen, ob sie diesen mit ihren aktuellen finanziellen Verhältnissen realistisch stemmen können. Des Weiteren sollte bedacht werden, wie mit den Schulden umgegangen werden kann, falls sich die Verhältnisse ändern, zum Beispiel durch den Verlust der Arbeit. Gibt es in einer solchen Situation Sicherheiten oder andere Möglichkeiten, das Problem zu lösen?

Drüber hinaus ist es sinnvoll, nicht zu viele Kredite parallel aufzunehmen. So kann eine Überschuldung vermieden werden, die dazu führt, dass der Verbraucher in finanzielle Probleme kommt oder den Überblick verliert.

Schulden im privaten Umfeld

Neben den Kreditschulden könnten auch Schulden im privaten Umfeld aufgenommen werden, beispielsweise im Freundeskreis. Oftmals sind die Beträge hier gering und dienen eher kleineren Anschaffungen bzw. der Lösung einer kurzen Durststrecke.

In diesem Rahmen sollten Verbraucher ebenfalls schauen, dass sie die Schulden in einem möglichst geringen Rahmen halten. Zum einen dies ist wichtig, um wie bei einem größeren Kredit nicht in finanzielle Probleme zu kommen. Außerdem vermeidet dieses Verhalten womöglich Streit oder sogar einen Kontaktabbruch in der ein oder anderen privaten Verbindung.

Übrigens: Im privaten Rahmen besteht natürlich ebenfalls die Möglichkeit, dass Verbraucher in ihrem Umfeld selbst kleine Geldbeträge verleihen. Allerdings ist hier Vorsicht geboten. Schließlich gibt es eine Reihe von guten Gründen, Freunden und Bekannten grundsätzlich kein Geld zu leihen – oftmals können hieraus verschiedene Probleme resultieren.

Geld sinnvoll anlegen und investieren

Zwei der wichtigsten Ziele eines durchdachten Umgangs mit Geld sind finanzielle Freiheit und Sicherheit. Diese können womöglich durch sinnvolles Investieren und Anlegen etwas schneller und umfangreicher erreicht werden. Zu den entsprechenden Möglichkeiten gehören unter anderem:

· Anlagen in Wertpapiere und Fonds

· Investieren in Immobilien

· Investieren in Wertgegenstände

Wertpapiere und Fonds

Aktien und Fonds sind eine beliebte Form der Anlage. Hiermit können hohe Gewinne erzielt werden. Allerdings bestehen je nach konkretem Finanzprodukt gleichzeitig hohe Risiken für potenzielle Verluste, über die sich gerade Laien bewusst sein sollten.

Dementsprechend ist Vorsicht und umfassendes Informieren geboten. Zudem ist es sinnvoll, das Risiko zu streuen und so zu minimieren. Dies kann unter anderem durch das Anlegen in Indexfonds, auch ETFs genannt, umgesetzt werden. Hierbei werden viele verschiedene Papiere zu einem Index gebündelt, an dem sich die Kurse bzw. Gewinne und Verluste orientieren.

Geldanlage sind auf verschiedenen Wegen möglich – unter anderem mithilfe von Wertpapieren und Fonds. (Foto: Thomas Pajot /stock.adobe.com)

Immobilien

Eine weitere Möglichkeit der Investition sind Immobilien. Hierfür werden allerdings in den allermeisten Fällen höhere Beträge benötigt. Zum Beispiel eine größere Erbschaft könnte also auf diese Weise angelegt werden.

Erträge entstehen durch die Mieteinnahmen oder einen späteren Verkauf. Allerdings sollte auch hierbei einiges beachtet werden. Dazu zählen unter anderem die Lage und der Zustand der Immobilie. Verbraucher sollten sich diesbezüglich möglichst umfangreiches Fachwissen aneignen und Bedenkzeit geben, bevor sie eine Investition tätigen.

Wertgegenstände

Zudem kann in Wertgegenstände investiert werden. Dazu gehören unter anderem Oldtimer und Uhren. Allerdings ist Verbrauchern, die im entsprechenden Bereich kein tiefgehendes Hintergrundwissen haben, von diesen Optionen eher abzuraten.

Dies liegt vor allem daran, dass das Risiko von Verlusten für Fachfremde hierbei besonders groß ist. Bei Oldtimern und Uhren kommt es unter anderem auf Details und Entwicklungen am Markt sowie den Sammlerwert an – für Außenstehende sind diese Faktoren kaum berechenbar.