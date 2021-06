Trotz Kritik von Datenschützern: Facebook führt Gesichtserkennung wieder ein

Berlin - Noch ein Versuch, Facebook zur Rede zu stellen, bleibt ohne Ergebnis. Im Bundestag sollte Joel Kaplan, Politik-Verantwortlicher von Facebook, am Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung dem Rechts- sowie dem Digitalausschusses Rede und Antwort stehen. Doch: „Viele Fragen wurden gar nicht beantwortet, auf andere gab es absurde Erwiderungen“, sagte Anke Domscheit-Berg, Obfrau der Linken für die Digitale Agenda, dieser Zeitung. So sei Kaplan zum Beispiel der Meinung, dass das größte soziale Netzwerk der Welt kein Monopol innehabe. „Das ist ...

Noch ein Versuch, Facebook zur Rede zu stellen, bleibt ohne Ergebnis. Im Bundestag sollte Joel Kaplan, Politik-Verantwortlicher von Facebook, am Freitag in nicht-öffentlicher Sitzung dem Rechts- sowie dem Digitalausschusses Rede und Antwort stehen. Doch: „Viele Fragen wurden gar nicht beantwortet, auf andere gab es absurde Erwiderungen“, sagte Anke Domscheit-Berg, Obfrau der Linken für die Digitale Agenda, dieser Zeitung. So sei Kaplan zum Beispiel der Meinung, dass das größte soziale Netzwerk der Welt kein Monopol innehabe. „Das ist lächerlich.“

Auch Vertreter aller anderen Parteien bezeichneten den Auftritt im Anschluss als enttäuschend. Welche Apps hatten noch Zugriff auf so riesige Datenmengen wie jene, deren Ergebnisse Cambridge Analytica zur Wahlwerbung missbrauchte? Wie viele deutsche Nutzer könnten davon noch betroffen sein? All das bliebe weiterhin unklar. Kaplan habe lediglich angekündigt, dass Facebook nun jede App prüfe. Zum Einsatz soll dabei auch ein Whistleblower-Programm kommen, über das sich Menschen melden können, die Missbrauch durch eine spezielle App befürchten. „Wie lange die Überprüfung dauern wird, blieb unklar“, so Domscheit-Berg.

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Facebook

Eine vage Vorstellung gibt aber eine Aussage von Mark Zuckerberg aus den Anhörungen vor US-Senat und -Kongress: Es könne viele Monate dauern, die Abertausenden Apps zu überprüfen, sagte der Facebook-CEO da. „Jahre?“, fragte eine Senatorin. „Ich hoffe nicht“, antwortete Zuckerberg. Sicherheit klingt anders.

Während sich die Politiker mit Facebooks Ausweich-Strategien herumschlugen, hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar am Freitag im Kleinen Fakten geschaffen: Seine Behörde gab bekannt, nun wegen des Verdachts des Datenmissbrauchs ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Facebook eingeleitet zu haben. Im ersten Schritt soll Facebook dabei über einen Fragekatalog Aufklärung über den automatisierten Abruf von Nutzer-Daten über Apps geben. Caspars Bemühen wird Zuckerberg aber vermutlich nicht mehr als ein müdes Lächeln abringen können. Maximal 300.000 Euro Bußgeld drohen ihm. Allein 2017 erzielte Facebook einen Umsatz von 40,65 Milliarden und einen Gewinn von knapp 16 Milliarden US-Dollar.

Facebook führt die Gesichtserkennung wieder ein

Wie wenig Zuckerberg Proteste außerhalb der USA berühren, zeigt auch die erneute Einführung der Gesichtserkennung auf der Plattform. 2012 war sie nach heftigem Widerstand in Europa abgeschaltet worden. Jetzt nutzt Facebook ausgerechnet die Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung, um sie wieder anzubieten. Bei den zahlreichen neuen Zustimmungen, die das Unternehmen in diesen Tagen über Pop-Ups zu Nutzungsrechten und Datenschutz einholt, können sich Nutzer jetzt auch dazu entscheiden, die Gesichtserkennung zu aktivieren.

Die Technik analysiert das Gesicht des willigen Nutzers, merkt sich markante Punkte und soll ihn im Anschluss auf jedem Foto wiedererkennen können, das in das Facebook-Universum geladen wird – egal ob er darauf von Dritten markiert wird oder nicht. Facebook betont dabei den Schutz der Nutzer: Profilkopien und –betrug könne so verhindert werden, Nutzer wüssten außerdem besser, welche Informationen über sie im Umlauf sind.

Datenschützer kritisieren die Gesichtserkennung hingegen scharf: Es sei nicht ausgeschlossen, dass Facebook die Daten in Zukunft mit anderen Unternehmen oder Geheimdiensten austausche. Unklar sei außerdem, wie die Automatik Verwechslungen sich sehr ähnlich sehender Menschen vermeiden wolle. Der propagierte Schutz sei außerdem nicht umfassend – lade ein anderer Nutzer das Bild lediglich für seine Freunde sichtbar ins Netzwerk, greife die Gesichtserkennung nicht. Die Experten empfehlen, über die Zustimmung zur Analyse-Software zweimal nachzudenken.