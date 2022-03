Transformieren wir uns auf das Wesentliche

New Work – nein, das ist kein Tippfehler – aber mindestens genauso schillernd, progressiv und hoffentlich bald ebenso populär wie der Name jener Stadt, den man beim Lesen des Begriffs damit assoziieren könnte.

Was meint der Neologismus konkret? New Work ist die Reaktion auf den multidimensionalen Wandel unserer Arbeitswelt. Angestoßen durch das digitale Zeitalter, ist es nun durch die COVID-19-Pandemie für alle noch deutlicher: Unser heutiges Arbeitsumfeld basiert auf globalisierten Netzwerkefesten, standortübergreifenden Kooperationen und schnellen Informationsprozessen. Die neue Art des Arbeitens bezeichnet sowohl den Weg dorthin als auch die Ideologie dahinter. Arbeitnehmer:innen leben und lieben Automatisierung und Unabhängigkeit. Aber wie steht es um die Arbeitgeber:innen?

Gründerin und Geschäftsführerin von Online Event Box Eileen Liebig fördert mit ihrem innovativen Konzept New Work - in traditionellen Unternehmen wie auch Konzernen. Um das möglich zu machen, hat sie im Vorhinein selbst ihr Mindset als New Leader in Richtung Zukunft und Empathie gelenkt. Bei traditionellen Betrieben bemerkt sie allerdings, dass vielen Vorgesetzten die Zeit für kreative Maßnahmen fehlt, wie man die neuen Arbeitsmodelle leben kann. New Work stellt keine Phase im Leben eines Unternehmens dar, sondern eine tiefgreifende strukturelle Transformation. „Wichtig ist, dass die neuen Arbeitsmodelle dauerhaft in die Firmenkultur aufgenommen werden.“ betont Eileen Liebig.

Welche Vorteile gibt es für Unternehmen, wenn sie sich dem Wandel anpassen? Eigentlich stellt sich diese Frage nicht. Ein Betrieb, der zukunftsfähig bleiben will, muss Veränderungen willkommen heißen. Das sind natürlich keine Neuigkeiten, sagt auch die Eventmanagerin Liebig: „Veränderungen gehören für Unternehmen zum Alltag. Egal ob Markt, Kunde oder Mitarbeiter – Firmen sind daran gewöhnt, sich an neue Anforderungen anzupassen.“ Auch zum externen und internen Personalmarketing gehört also der strukturelle Wandel in Richtung neue Arbeit. Viele Organisationen haben das bereits getan, beobachtete sie: „Man merkt, dass sie sich umgestellt haben und flexibler geworden sind. Davon profitiert man als Arbeitgebermarke, ob bei der Mitarbeitersuche oder der allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit.“

Es braucht nicht gleich eine Hundertachtzig-Grad-Wende. Aus Erfahrung im eigenen Unternehmen kann die Gründerin von positiven Effekten mit hybriden Arbeitsmodellen berichten. „Dabei arbeitet ein Teil des Teams von Zuhause, während die anderen im Büro sind. Gemixt mit virtuellen Zusammenkünften schafft man es, alle wieder zusammenzubringen.“ Trotz der verschiedenen Standorte verlieren sich die Beschäftigten bei Online Event Box so nicht aus den Augen. Die Organisation einer solchen Umstellung müsse ausreichend geplant werden, erklärt Eileen Liebig anhand von Beispielen: Anfangs sollte überlegt werden, bei welchen Abteilungen eine hybride Lösung Sinn ergibt. Wenn die Budgetfrage für Geräte und Software beleuchtet wird, kann dabei auch gegengerechnet werden, welche anderen Unternehmensziele durch diese Investitionen leichter erreicht werden können. Somit könnten sich Kosten wiederrum längerfristig einsparen lassen.

Im Fall der Online Event Box ist die Geschäftsführerin durch den New-Work-Ansatz auf viel Wertschätzung seitens ihrer Angestellten gestoßen. „Diese Freiheit, selbstständig den Arbeitsalltag zu gestalten, gebe ich mir und auch meinen Mitarbeitern. Dadurch bleiben wir als Unternehmen agil und flexibel. Es bringt den Betrieb voran und stimmt gleichzeitig die Mitarbeiter glücklich.“ Denn die Benefits von New Work für die soziale Komponente im Privatleben sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. „Als Gründerin und Mutter ermöglicht mir das, verschiedene Rollen gleichzeitig zu leben. Es gibt mir Zeit, dass ich meine Kinder in die Kita bringe oder genug Zeit mit meinem Partner verbringe. Andererseits habe ich die volle Konzentration, wenn ich mich der Arbeit widme.“

Dieser beschwingte Spirit spiegelt sich auch in Eileen Liebigs Produkt wider. Ihre Online Event Boxen und digitalen Event Module schaffen einen Rahmen für Überraschungen und gute Laune bei Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Geschäftspartner:innen. Eine gute Möglichkeit, um im hybriden Arbeitsmodell weiterhin den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu gewährleisten. Hierbei ist der Eintritt in das neue Unternehmen ein Beispiel, wo Arbeitnehmende hohe Erwartungen setzen, jedoch durch hybrides Arbeiten oftmals keinen Empfang der Kolleg:innen in persona erhoffen können. Um es doch persönlicher zu gestalten, soll es zukünftig möglich sein von Online Event Box zum ersten Arbeitstag automatisch mit einer zur Firma passenden Onboarding-Box begrüßt zu werden.

Ein Unternehmen ist nur so gut, wie jede:r einzelne. Ein struktureller Wandel kann nicht hervorbringen, was schon anfangs nicht gegeben war. Bietet man den Angestellten mehr Gestaltungsfreiraum, wird somit auch Kontrolle abgegeben. Ein genauer Fähigkeits- und Kapazitätencheck des Teams ist wichtig, um einzuschätzen, wie viel Eigenverantwortung aufgebracht werden kann. Auch kleinere, traditionelle Betriebe müssen solche Werte nach und nach verinnerlichen, um Mitarbeitende nicht nur zu gewinnen, sondern zu halten. Innovative Lösungen von Startups wie Online Event Box unterstützen bei der Umsetzung und der Transformation. Geschäftsführende, die bekannt sind für ihre New Work Devise, werden auch attraktiv für zukunftsorientierte und soziale Mitarbeitende. Zufriedenheit und Energie stecken an. Es gilt: Gleich und gleich gesellt sich gern.