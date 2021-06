Tipps und Tricks für Anfänger im Börsenhandel

Trading: Worauf man bei der Auswahl des Brokers achten sollte

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung tritt in Deutschland der Börsenhandel immer weiter in den Fokus. Mit der entsprechenden Software und einer kompatiblen App kann vom Küchentisch oder vom Sofa aus gehandelt werden. Beim sogenannten Online-Trading agiert man nun auf dem virtuellen Börsenparkett und ein Handel rund um die Uhr an jedem Börsenplatz der Welt ist gewährleistet.

Was im Vergleich zum herkömmlichen Handel mit Wertpapieren gleich bleibt, ist die Tatsache, dass Privatleute Finanzinstrumente nicht direkt an der Börse handeln können. Dafür bedarf es eines Brokers.

Was genau ist ein Broker?

Der Broker arrangiert die Transaktionen zwischen Käufer und Verkäufer und berechnet dafür eine Provision. Er handelt dabei nicht mit seinem Eigenkapital und ist nicht selbst Vertragspartei, sondern waltet als eine Art Vermittler.

Der Trader sollte besonders als Einsteiger einen Online Broker wählen, dem er vertraut, übernimmt dieser doch die börsliche und außerbörsliche Ausführung seiner Aufträge.

Warum gibt es Broker?

Auch mit viel Kapital können Privatpersonen nicht direkt Aktien kaufen oder mit Wertpapieren handeln. Daran haben selbst die digitalen Verwerfungen nichts ändern können. Berechtigt sind einzig und allein die Broker, die dafür eine Börsenlizenz der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) vorweisen müssen.

Der Broker verwaltet das Depotkonto, über das alle Finanzbewegungen laufen, die aus dem Börsengeschäft resultieren. Heutzutage sind mehrheitlich Computer anstelle von menschlichen Brokern im Einsatz.

Wichtige Kriterien für die Wahl eines Brokers

Die EU hat Vorschriften entwickelt, an die sich der Broker zum Schutz des Verbrauchers halten muss. Deshalb ist ein wichtiges Kriterium der Sitz des Instituts. Europäische Broker werden strengstens kontrolliert. Auch sollte die Übertragung der Daten störungsfrei und für Dritte unzugänglich sein. Ein weiterer Punkt ist der Kundenservice. Immer wieder kommen unvorhergesehene Probleme auf, die der Broker auf Nachfrage zügig lösen sollte. Günstig ist dabei eine Kommunikation auf Deutsch.

Ein notwendiges Angebot für Anfänger ist das Demokonto. Mit diesem kann sich in die Materie eingearbeitet werden, ohne gleich mit Eigenkapital ins Risiko zu gehen. Letztlich sind die Gebühren ein schlagendes Argument. Dabei gibt es himmelweite Unterschiede.

Welche Broker gibt es?

Broker existieren in einer Vielzahl von Ausprägungen. Wie bei den Gebühren sind die Unterschiede erheblich. Sie finden in den Spezialisierungen zu den gehandelten Finanzinstrumenten ihren Ausdruck oder nach der Art der Orderausführung.

Insbesondere unterscheiden sie sich nach dem Serviceangebot. Wer einen Discount Broker wählt, der darf nur die eigentliche Orderausführung erwarten. Full Service Broker kosten dementsprechend mehr, bieten aber ein Rundumpaket, das Empfehlungen und Geldanlage, Vermögensverwaltung und Marktanalyse ebenso wie ein Demokonto umfasst.

Dealing Desk und No Dealing Desk Broker

Eine wichtige Unterteilung der Brokertypen ist mit dem DD (Dealing Desk) und NDD (No Dealing Desk) gegeben. Dabei betreiben die DD einen eigenen Handelsschalter. Die eingehenden Orders der Kunden werden gegenübergestellt. Kauf- und Verkaufswünsche treffen direkt aufeinander. Diese Broker können auch auf eigene Rechnung handeln und finanzieren sich über Spreads, eine besondere Art von Transaktionskosten, die etwa mit den Kursgebühren beim Valutatausch vergleichbar sind.

ECN und STP Broker

Die NDD reichen die eingehenden Orders ihrer Kundschaft nur weiter. Sie kommen in Form von ECN (electronic communication network) und STP (straight through processing) vor. Die Hauptfunktion von ECN ist die Aufrechterhaltung der Schnittstelle zum jeweiligen Handelsplatz, wohin der Broker die Order weiterreicht. Üblicherweise geht es bei ECN um den außerbörslichen Handel, also um Wertpapiere, die beim Börsenhandel nicht zugelassen sind oder um Finanzderivate ohne allgemeine Spezifikation.

STP Broker leiten den Auftrag des Kunden direkt an einen Liquiditätsprovider (LP) weiter. Darunter versteht man eine Bank oder einen Börsenhändler, der die Gegenposition des Trades einnimmt. Wenn ein Broker mit mehreren LP arbeitet, kann es zu einem Preiswettbewerb kommen.

Es wird klar, dass es den Universalbroker nicht gibt, der alle Probleme unter einem Dach löst. Die vielfältigen Unterschiede bezüglich der Instrumente, des Service und der Kontomodelle macht es notwendig, dass die Wahl des individuellen Brokers nur fallweise entschieden werden kann.