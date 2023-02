Magdeburg/DUR – Nach gescheiterten Tarifverhandlungen drohen bei der Deutschen Post und DHL bundesweite Streiks. Kunden müssen sich auf verlängerte Wartezeiten einstellen, Millionen Post- und Briefsendungen werden liegen bleiben. Keine Streiks wird es hingegen bei regionalen Postdienstleistern wie biber post und dem MZZ-Briefdienst geben, die so für Kunden zu einer echten Alternative werden können.

Bei biber post und dem MZZ-Briefdienst handelt es sich um private Post- und Paketdienstleister, die bundesweit Sendungen zustellen.

Lesen Sie auch: Post-Streik: Kaum Handhabe bei verspäteter Zustellung

Post Streik 2023: Wie Sendungen trotzdem pünktlich ankommen

Wenn Post und DHL streiken, müssen Kunden mitunter lange Zustellzeiten für ihre Sendungen in Kauf nehmen. Eine echte Alternative bieten private Post- und Paketdienstleister, die von den Streiks nicht betroffen sind.

Die biberpost kann in mehr als 250 Verkaufsstellen zwischen Harz, Altmark und Ostniedersachsen aufgegeben, oder in einen der über 350 blauen Briefkästen eingeworfen werden. Gewerbekunden können eine Abholung ihrer Post vereinbaren. Die Zustellung erfolgt in Sachsen-Anhalt in der Regel am Folgetag, in allen anderen Gebieten innerhalb von zwei Werktagen. Mit im Schnitt 10% günstigeren Preisen als die Deutsche Post bietet biber post Kunden auch finanziell einen Mehrwert. Ein Standardbrief kostet aktuell 75 Cent. Eine Übersicht über Service-Stellen und Briefkästen bietet zudem die Internetseite der biber post.

Lesen Sie auch: Die biber post versendet günstig und schnell

Der MZZ-Briefdienst bietet seinen Kunden von Halle und dem südlichen Sachsen-Anhalt aus eine bundesweite Zustellung von Brief- und Postsendungen. In über 300 Verkaufs- und Annahmestellen haben Kunden die Möglichkeit, ihre Sendungen abzugeben. Wer bereits eine MZZ-Briefmarke hat, kann seinen Brief von einem der 325 blauen Briefkästen aus auf die Reise schicken. Für Gewerbekunden wird eine Abholung der Post angeboten.

Auch beim MZZ-Briefdienst kostet der Standardbrief 75 Cent und Kunden können die Marken sowohl online, als auch in allen Verkaufsstellen erwerben. Zu den Verkaufsstellen zählen u.a. teilnehmende Penny- und EDEKA-Märkte, zudem gibt es auf der Internetseite des MZZ-Briefdienstes eine Übersicht aller Service-Stellen und Briefkästen.

Lesen Sie auch: Logistik aus der Region für die Region

Biber post und MZZ-Briefdienst: Nicht nur bei Post-Streik

Biber post und MZZ-Briefdienst bietet auch ohne Post-Streik eine regionale und kostengünstige Alternative zur Deutschen Post.

Mit biber post und MZZ-Briefdienst können Briefe, Einschreiben und auch Pakete deutschlandweit besonders günstig verschickt werden:

Standardbrief und Postkarte: 75 Cent

Einwurfschreiben: 2,95 Euro

Und Gewerbekunden profitieren zusätzlich von den attraktiven Business-Tarifen und vielen weiteren Leistungen, wie z.B. dem preiswerten Info-Post Versand.

Biberpost ist ein in Magdeburg ansässiger privater Post- und Paketdienstleister der seit mittlerweile über 20 Jahren deutschlandweit Post- und Paketsendungen zustellt und seit 2005 auch von Privatkunden genutzt wird.. Mehr als 4500 Gewerbekunden nutzen biber post regelmäßig und profitieren von den günstigen Konditionen.

Der privater Post- und Paketdienstleiste MZZ-Briefdienst hat seit 2000 für Gewerbekunden seinen Sitz in Halle und kann seit 2006 auch von privaten Kunden genutzt werden.