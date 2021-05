Von der Geschäftsidee zur Umsetzung

Gerade in der aktuellen Pandemie nehmen viele Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand und gründen ein Unternehmen. Sie wollen damit auf aktuelle Entwicklungen reagieren und Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die gerade in der aktuellen Zeit besonders gefragt sind. Viele Unternehmen haben aktuell Probleme, weil sich ihr Geschäftsmodell nur schwer an die neuen Umstände anpassen lässt. Neue Start-ups haben deshalb den großen Vorteil, dass sie sich direkt an die neuen Rahmenbedingungen anpassen können. Sie sind flexibel und können auch spontan neue Ideen umsetzen. Doch was muss man eigentlich beachten, um eine Geschäftsidee wirklich erfolgreich umzusetzen? In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Dinge, die aktuell eine große Rolle bei der Gründung eines Start-ups spielen.

Die finanzielle Ausgangslage ist so wichtig wie nie zuvor

Für Start-ups und junge Unternehmen ist die aktuelle Situation eine sehr große Chance. Denn in einem volatilen Marktumfeld haben sie die Möglichkeit, enorm schnell zu wachsen. Allerdings ist es wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage auch ausgesprochen wichtig, dass die Finanzen des Unternehmens solide sind. Denn aktuell ist es gar nicht so einfach, eine Finanzierung für eine gewagte Unternehmensgründung zu bekommen. Aus diesem Grund müssen Gründer aktuell einen Weg finden, um ihre Gründung überwiegend aus Eigenmitteln zu finanzieren. Dazu gehört nicht nur die Beschaffung von ausreichend Eigenkapital. Auch der sorgfältige Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Kapital ist von Bedeutung. Um das so einfach wie möglich zu machen, kann man sich für ein Geschäftskonto mit Unterkonto entscheiden. Das gibt einem dann die Möglichkeit, die Finanzen zu ordnen und stets einen guten Überblick über die unterschiedlichen Budgets zu erhalten.

Die Vernetzung mit anderen Unternehmern

Gerade für junge und unerfahrene Unternehmer ist es wichtig, sich innerhalb der Start-up-Szene zu vernetzen. Denn so kann man von der Erfahrung von anderen Gründern profitieren. Und möglicherweise ergeben sich in diesem Zusammenhang auch Partnerschaften oder Synergieeffekte. Man kann sich also mit einer lokalen Start-up-Gruppe treffen. Oft gibt es Veranstaltungen, um Gründern das Networking zu erleichtern. Zwar sind solche Veranstaltungen aktuell quasi nur digital möglich. Allerdings kann man dank der sinkenden Inzidenzen davon ausgehen, dass es schon bald wieder Veranstaltungen gibt, auf denen man sich persönlich mit anderen Gründern vernetzen kann.

Die Umsetzung ist das A und O

Wenn man ein Unternehmen gründet, dann gibt es sehr viele kleine Faktoren, mit denen man die Erfolgschancen verbessern kann. Allerdings kann man nicht jeden Aspekt planen und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass Networking und die Beteiligung an Diskussionsforen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es sollte stets im Vordergrund stehen, dass man sein Produkt weiterentwickelt oder vermarktet. Vielen Gründern passiert es, dass sie den Fokus verlieren und zu viel Wert auf Kleinigkeiten legen, die ihnen nicht beim Wachstum ihres Unternehmens helfen. Dafür kann es dann sinnvoll sein, wenn man einen soliden Businessplan hat. Denn dieser kann zumindest die grobe Richtung aufzeigen. Falls man also einmal den inneren Kompass verliert, kann man mit einem Blick in den Businessplan wieder in die richtige Richtung finden.