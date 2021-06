Spitzeneinkommen nicht verschonen: Scholz will für Gutverdiener höhere Steuern

Berlin - Der SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz hat im Falle eines Wahlsiegs Steuererhöhungen für Besserverdienende angekündigt. „Angesichts der vielen Aufgaben, die der Staat jetzt schultert, muss klar sein, dass Leute, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, künftig einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten können“, sagte Scholz der „Rheinischen Post“. „Wir brauchen ein leistungsgerechteres Steuersystem.“ Pragmatische Politik bedeute nicht, dass man Spitzenverdiener verschone und deshalb zusätzliche Schulden mache. Die Schuldenbremse will Scholz ab 2022 wieder ...

Der SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz hat im Falle eines Wahlsiegs Steuererhöhungen für Besserverdienende angekündigt. „Angesichts der vielen Aufgaben, die der Staat jetzt schultert, muss klar sein, dass Leute, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, künftig einen höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten können“, sagte Scholz der „Rheinischen Post“. „Wir brauchen ein leistungsgerechteres Steuersystem.“ Pragmatische Politik bedeute nicht, dass man Spitzenverdiener verschone und deshalb zusätzliche Schulden mache. Die Schuldenbremse will Scholz ab 2022 wieder einhalten.

CDU sieht Reformbedarf

Kritik an Scholz’ Forderung nach Steuererhöhungen kommt aus der Union. „Debatten über Steuererhöhungen können wir jetzt am allerwenigsten gebrauchen“, sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU). „Handwerker und Mittelständler sind froh, wenn sie Corona überstehen. Wenn wir jetzt mit höheren Steuern drohen, die sie am Ende des Corona-Tunnels erwarten könnten, wäre das absolut kontraproduktiv“, warnte er.



Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU sieht jedoch auch Reformbedarf: „Deutschland braucht tatsächlich eine echte Steuerreform, um die kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Der Mittelstandsbauch gehört abgeschafft. Der Spitzensteuersatz muss später greifen, damit Facharbeiter nicht über Gebühr belastet werden“, so Linnemann.

Liberale warnt vor Folgen

Auch aus der FDP kam Kritik. „Scholz’ Ankündigungen sind doppelt ungerecht: Er will dem unternehmerischen Mittelstand die Steuern erhöhen und der arbeitenden Mitte mehr Gerechtigkeit verweigern“, sagte Volker Wissing, Beisitzer im FDP-Präsidium und rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister. „Solch eine Steuerpolitik macht alle zu Verlierern.“ Er warnte davor, Unternehmer zu entmutigen: „Wer dem Mittelstand Knüppel zwischen die Beine wirft und das auch noch als Leistungsgerechtigkeit bezeichnet, darf sich nicht wundern, wenn Investitionen zurückgehen.“ Richtig wäre es, dem Mittelstand „Luft zum Investieren“ zu lassen und die arbeitende Mitte niedriger zu besteuern. (mz/kor/dpa)