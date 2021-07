Sicherheitsbedenken bremsen: Bargeldloses Bezahlen überholt Münzen und Scheine

Nur Bares ist Wahres - das war einmal. 2018 lag die Kartenzahlung beim Umsatz mit 48,6 Prozent erstmals leicht vor der Zahlung mit Bargeld (48,3 Prozent). Mit dem Plastikgeld wurden im vergangenen Jahr 209 Milliarden Euro in Geschäften und Läden ausgegeben - eine Milliarde mehr als mit Scheinen und Münzen. Das ergab die jährliche Analyse des Kölner Forschungsinstituts EHI.

„Die Kartenzahlung ist auf Augenhöhe angekommen“, sagte auch Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen-Anhalt. Vor allem kontaktloses Bezahlen und neue Formen wie das Bezahlen per Handy würden den Trend weg vom Bargeld weiter verstärken.

Dabei gelten die Deutschen als Liebhaber des handfesten Geldes. Zuletzt hatte das im vergangenen Jahr eine Studie der Unternehmensberatung BCG gezeigt. Demnach lag Deutschland im europaweiten Vergleich 2017 bei den Kartenzahlungen pro Kopf auf Rang 29 von 33. Führend sind die Skandinavier. Schweden will sogar bis 2030 Bargeld komplett abschaffen.

Deutsche halten an Bargeld fest

Auch nach EHI-Studie, die zum 25. Mal durchgeführt wurde und in die Daten von 85.000 Geschäften eingeflossen sind, steht das Bargeld weiterhin hoch in der Gunst der deutschen Kunden. Denn noch immer werden laut Erhebung 76 Prozent Einkäufe im Einzelhandel mit Scheinen und Münzen bezahlt. Allerdings handelt es sich dabei um eher kleine Besorgungen. Große Einkäufe werden hingegen zunehmend bargeldlos bezahlt - deswegen überholte die Karte 2018 beim Umsatz auch das Bargeld.

Ein wichtiger Treiber hinter dieser Entwicklung ist laut Horst Rüter, Leiter des Forschungsbereichs Zahlungssysteme beim EHI, das kontaktlose Bezahlen. Dabei muss die Karte nur kurz an ein Terminal gehalten werden. „Das ist viel besser angenommen worden, als es selbst die Optimisten erwartet haben“, sagte Rüter. Der größte Vorteil sei, dass der Bezahlvorgang nur halb so lange wie bei der „normalen“ Kartenzahlung, bei der die Karte in das Lesegerät geschoben werden muss, dauere. Vor allem kleine Beträge können so schnell beglichen werden.

Skepsis beim Bezahlen mit Smartphones

Zahlreiche deutsche Banken bieten das kontaktlose Bezahlen bereits an. Für Handelsverbands-Geschäftsführer Knut Bernsen muss die Finanzwirtschaft jedoch ihre Zahlungsverfahren weiterentwickeln. „Wenn es etwa um den Einsatz des Mobiltelefons geht, bestimmen amerikanische Firmen den Markt.“ Derzeit bieten die US-Konzerne Apple, Google und PayPal das Handy-Bezahlen an. Für Bernsen wird dieser Zweig weiter wachsen.

Dem stehen hierzulande jedoch vor allem Sicherheitsbedenken im Weg. Nach der BCG-Studie setzen die Deutschen vor allem deswegen auf Bargeld, weil sie „Angst vor einem Missbrauch ihrer Daten“ haben. Dass diese Bedenken nicht ganz unbegründet sind, unterstreicht die Verbraucherzentrale. Demnach sei es durchaus möglich, funkfähige Giro- oder Kreditkarten auszulesen. Allerdings sind Abbuchungen ohne Pin-Eingabe oft nur bei geringen Beträgen erlaubt.

Sicherer hingegen ist laut Verbraucherzentrale die Zahlung per Handy. Dabei werden die notwendigen Daten nur für den Bezahlvorgang gesendet, den man gerade freigegeben hat. Auf regelmäßige Softwareupdates sollte trotzdem geachtet werden. (mz)