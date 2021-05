Senioren in der Schuldenfalle: Wie sich die Corona-Krise auf die Finanzen auswirkt

Halle (Saale) - Männlich und wohnhaft in Halle – das ist eine schlechte Mischung, zumindest wenn es um die Finanzen geht. Denn: „Jeder fünfte Mann in Halle ist überschuldet“, erklärte Martin Plath, Prokurist bei der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ...

Männlich und wohnhaft in Halle – das ist eine schlechte Mischung, zumindest wenn es um die Finanzen geht. Denn: „Jeder fünfte Mann in Halle ist überschuldet“, erklärte Martin Plath, Prokurist bei der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Halle.

Die stellte am Dienstag ihren Schuldenatlas 2020 für Sachsen-Anhalt vor. Und dort war Halle einmal mehr die Schuldnerhochburg des Landes.

Erneut weniger Schuldner in Sachsen-Anhalt

Allerdings: Insgesamt setzte sich ein positiver Trend der vergangenen Jahre fort. „Wir haben erneut weniger Schuldner im Land“, sagte Martin Plath. 238.283 Personen gelten in Sachsen-Anhalt laut Creditreform als überschuldet. Das bedeutet, ihre Einnahmen reichen nicht mehr aus, um ihre Ausgaben zu decken.

Gegenüber 2019 hat sich ihre Zahl damit um 1,5 Prozent beziehungsweise 3.563 Personen verringert. „Das ist der niedrigste Wert seit 2011“, so Martin Plath. Besonders heraus stachen dabei der Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld sowie der Burgenlandkreis. Dort sank die Zahl der überschuldeten Personen jeweils um mehr als zwei Prozent.

Rentner besonders gefährdet

Während in den vergangenen Jahren sorgenvoll vor allem auf die jungen Erwachsenen geschaut wurde, hat sich das nun hin zu den älteren Verbrauchern verschoben. So entkamen in diesem Jahr etwa 1.000 Unter-30-Jährige der Schuldenfalle. Bei den Über-70-Jährigen hingegen kamen 840 Schuldner hinzu.

Insgesamt machen die Senioren zwar nur einen geringen Teil der überschuldeten Personen aus, doch: „Der Anstieg in den letzten Jahren ist dennoch kritisch zu sehen, da die Einkommenserwartungen mit fortgesetztem Alter eher abnehmen.“ Senioren können einer Überschuldung also kaum entkommen, da ihre Einkünfte nicht mehr wachsen.

Finanzielle Schwierigkeiten wegen Jobverlust durch Corona

Einer der Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten im Alter könnte sein, dass im Zuge der Coronapandemie vor allem Mini- und Nebenjobs weggefallen sind – etwa in der Gastronomie. „Viele ältere Menschen bessern sich mit solchen Tätigkeiten ihre Rente auf“, so Plath.

Insgesamt habe die Schließung weiter Teile der Wirtschaft im Frühjahr allerdings noch keine größere Auswirkung auf die Schuldensituation in Sachsen-Anhalt gehabt. „Wir gehen aber davon aus, dass sich die negativen Auswirkungen im kommenden Jahr zeigen werden.“

So rechnet Creditreform mit vermehrten Firmeninsolvenzen im Frühjahr. „Und von jeder dieser Insolvenzen sind auch Mitarbeiter betroffen, die dann privat in eine finanzielle Schieflage geraten können.“

Kurzarbeit führt zu Schulden

Der Verlust des Arbeitsplatzes gehört auch 2020 zu den wichtigsten Gründen, warum bei Schuldnern das Einkommen geschrumpft ist. 17 Prozent der durch Creditreform Befragten geben diese Ursache an.

Noch ausschlaggebender für geringere Einkünfte war jedoch die Kurzarbeit (40 Prozent der Befragten), gefolgt von „kann meinen Nebenjob nicht ausüben“ (16 Prozent) und „kann nicht als Selbstständiger arbeiten“ (15 Prozent). (mz)