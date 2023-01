Schwächere Inflation treibt Dax weiter kräftig an

Frankfurt/Main - Die Hoffnung auf einen weiter nachlassenden Inflationsdruck hat dem Dax zur Wochenmitte erneut Schwung gegeben. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,88 Prozent auf 14.448,35 Punkte, womit sich der dritte Gewinntag in Folge abzeichnete. Der Dax kletterte damit auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 1,55 Prozent auf 26.319,11 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 2,17 Prozent auf 3966,37 Zähler.

Rückenwind erhalten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation. Nachdem am Dienstag die deutschen Verbraucherpreise für den Dezember eine weitere Verlangsamung der Teuerung auf hohem Niveau belegt hatten, zeigten die am Mittwoch veröffentlichten französischen Verbraucherpreise sowie die deutschen Importpreise in die gleiche Richtung.

Konsumwerte profitierten von der sich abschwächenden Inflation: Puma stiegen um 3,7 Prozent auf ein Hoch seit September und Adidas gewannen 3,5 Prozent. Die Papiere des Online-Modehändlers Zalando verteuerten sich um 3,3 Prozent und Hellofresh um 5,5 Prozent.

Der Euro legte zu auf 1,0614 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0545 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,35 Prozent am Vortag auf 2,29 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 125,85 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,91 Prozent auf 136,35 Zähler.