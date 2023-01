Frankfurt/Main - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben ihre jüngste Zurückhaltung dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen am Donnerstag ein Stück weit aufgegeben. Allerdings gilt dies eher für die zweite und dritte Börsenliga, denn der Dax stieg im frühen Geschäft um lediglich 0,24 Prozent auf 15.118,49 Punkte. Dass der deutsche Leitindex hinterherhinkt, dürfte großteils an deutlichen Verlusten der schwergewichteten SAP-Aktie liegen.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,12 Prozent auf 28.747,45 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann rund 0,6 Prozent.

Die Berichtssaison der Unternehmen lieferte mit Zahlen von Sartorius und SAP Licht und Schatten. Klar positive Signale kamen aus den USA: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla-Papiere kletterten nachbörslich nach Geschäftszahlen des Elektroautobauers um fast 6 Prozent.

Die Aktien von SAP sackten als Schlusslicht im Dax um 3,1 Prozent ab. Der Softwarehersteller setzte sich vorsichtige Finanzziele für 2023 und liegt beim Umsatzausblick eher am unteren Ende der Analystenerwartungen. Mit dem angekündigten Abbau von 3000 Stellen wollen die Walldorfer die jährlichen Kosten um 350 Millionen Euro senken. Zudem denkt der Vorstand über einen Verkauf der US-Tochter Qualtrics nach. SAP hatte Qualtrics 2018 für 8 Milliarden US-Dollar übernommen, derzeit wird das Unternehmen an der Börse mit 6,6 Milliarden Dollar bewertet.

Die Papiere von Sartorius verteuerten sich um 5,2 Prozent und waren damit klarer Dax-Spitzenreiter. Im frühen Handel waren sie auf den höchsten Stand seit Mitte September gestiegen. Der Pharma- und Laborausrüster stellt sich nach einem weiteren starken Jahr mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs für 2023 auf ein erheblich gedrosseltes Tempo ein. Analyst Odysseas Manesiotis von der Berenberg Bank schrieb in einer ersten Reaktion von „ordentlichen“ Zahlen.

Mit einem Kursaufschlag von 5,8 Prozent waren die Evotec-Titel Spitzenreiter im MDax. Der Wirkstoffforscher geht mit dem Pharmakonzern Johnson & Johnson eine Kooperation bei der Entwicklung immunbasierter Krebstherapien ein. Neben Forschungszahlungen erhält Evotec den Angaben zufolge eine Vorauszahlung in ungenannter Höhe. Hinzu könnten erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von über 350 Millionen US-Dollar kommen sowie eine Umsatzbeteiligung, sollten tatsächlich Medikamente aus der Zusammenarbeit auf den Markt kommen.

Der Immobilienkonzern Dic Asset erreichte seine Ergebnisziele im vergangenen Jahr. Der operative Gewinn, gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO), lag aber nur am unteren Ende der ausgegebenen Spanne. Seinen Aktionären will Dic Asset aber eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres zahlen. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Ergebnisrückgang. Die Anteilsscheine stiegen um 2,1 Prozent.