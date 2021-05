Sachsen-Anhalts Industrie mit steigendem Auftragsvolumen

Halle (Saale) - Die Industrie in Sachsen-Anhalt kann dank steigender Aufträge auf eine anziehende Konjunktur hoffen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte, nahmen die Auftragseingänge zwischen Januar und März 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent zu. Das Ordervolumen deute eine Erholung der Industrie an.

Der Umsatz in der Industrie lag im ersten Quartal den Angaben zufolge 2,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt hätten die Umsätze bei rund 9,282 Milliarden Euro gelegen. Die Inlandsumsätze seien um 5,9 Prozent auf etwa 6,246 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Auslandsumsätze nahmen um 5 Prozent zu und erreichten einen Wert von 3,035 Milliarden Euro.

Das Statistische Landesamt hatte den Angaben zufolge Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden befragt.