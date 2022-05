Sachsen-Anhalts Gastronomie gerät nach Corona in Schieflage - schon 80 Betriebe pleite

Halle (Saale)/MZ - Nach den Lockdown-Monaten sind Restaurants, Bars und Hotels in Sachsen-Anhalt seit Mai wieder geöffnet. Doch die Stimmung ist getrübt: Wirte und Hoteliers kämpfen mit einem enormen Mangel an Personal. „Die Corona-Pandemie hat den Arbeitskräftemangel im Gastgewerbe weiter verschärft“, sagt Michael Schmidt, Chef des Gastroverbandes Dehoga in Sachsen-Anhalt. „Aktuell gibt es viele Betriebe, die Öffnungszeiten verkürzt oder Ruhetage eingeführt haben.“ Die Zahl der Mitarbeiter habe sich seit Beginn der Pandemie um 15 bis 20 Prozent reduziert.

