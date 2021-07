Revolution für Verbraucher: Envia M stellt Haushaltsgeräte-Innovationen vor

Markkleeberg - Ostdeutschlands größter Energieversorger Envia-M will in den kommenden fünf Jahren 250 Millionen Euro in die Digitalisierung der Energiewende investieren. Dazu soll die Infrastruktur etwa beim Glasfasernetz ausgebaut und neue Produkte zum Energiesparen eingeführt ...

Die Energiewende steht für Unternehmenschef Stephan Lowis an einem Wendepunkt: „Nur noch 15 Prozent der Ostdeutschen sind mit der Umsetzung der Energiewende zufrieden.“ Der Energieversorger habe dazu im Vorjahr eine Umfrage erhoben. Der Umbau des Energiesystems werde von den Bürgern zunehmend mit steigenden Kosten verbunden. „Wir wollen wieder Lust auf Energiewende machen“, kündigt Lowis an.

App soll prüfen, ob die Herdplatte noch an ist

Dazu will das Energie-Unternehmen mit 1,3 Millionen Kunden im südlichen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg neue Produkte einführen. Bereits im März ist ein sogenannter digitaler Stromzähler plus für Privatkunden auf den Markt gekommen. Die bisher erhältlichen Messeinrichtungen sind nach Ansicht des Envia-M-Chefs „dumm“.

Es könne am Stromzähler nur der Verbrauch abgelesen werden. „Auf Wunsch der Kunden kann der Stromzähler nun zusätzlich mit einer Empfangsbox und einer kostenlosen App verknüpft werden“, sagt Envia-M-Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. Die Kunden könnten dann über das Smartphone ihren Verbrauch abrufen.

Laut Auerbach kann über einen Algorithmus ermittelt werden, wie viel Strom eine Waschmaschine, ein Fernseher oder ein Kaffeeautomat in einer Wohnung verbraucht. „Das kann helfen, durch gezielte Neuanschaffungen von elektronischen Geräten den Stromverbrauch zu senken“, so Auerbach. Er hält es künftig auch für möglich, über die App zu prüfen, ob beim Verlassen des Hauses die Herdplatte angelassen wurde. „Zum Marktstart lagen bereits mehr als 1.000 Vorbestellungen vor. So etwas gab es noch nie“, sagt der Vertriebschef.

Erster digitaler Marktplatz für erneuerbare Energien

Ähnliche Erfolge erhofft sich das Energie-Unternehmen aus Chemnitz (Sachsen) „vom ersten digitalen Marktplatz für erneuerbare Energien in Ostdeutschland“. Im zweiten Halbjahr 2019 sollen regionale Erzeuger ihren Ökostrom direkt an Kunden verkaufen können. „Wir rechnen damit, dass wir bis zu 15 000 Interessenten für unsere Online-Handelsplattform begeistern können“, so Auerbach. Hintergrund ist, dass viele Windräder und Solaranlagen nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung herausfallen. In den kommenden Jahren müssen Windrad- und Solarparkbetreiber ihren Strom deshalb selbst vermarkten. Dazu baut Envia-M die Plattform auf.

Die größte Investition in der Firmen-Gruppe tätigt die Telekommunikationstochter Envia-Tel. Das Unternehmen soll bis 2023 etwa 100 Millionen Euro in sein Glasfasernetz investieren. Hunderte Geschäfts- und Gewerbekunden sollen mit schnellem Internet ausgerüstet werden, um ihnen neue Energieprodukte anbieten zu können.

Millionen für Ost-Kommunen

Nach Angaben von Lowis wird im Unternehmen dazu auch eine neue Abteilung mit dem Namen „Digitalisierung und Unternehmensentwicklung“ aufgebaut, welche die einzelnen Projekte koordinieren und neue entwickeln soll. Dazu werde künftig auch verstärkt mit Hochschulen und Startup-Firmen zusammengearbeitet.

Der Unternehmens-Chef sieht Envia-M in der Lage, alle Vorhaben finanziell zu stemmen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 3,13 Milliarden Euro und erzielte dabei einen Gewinn vor Steuern von 324 Millionen Euro. Der lag damit etwa auf Vorjahresniveau. An die Anteilseigner fließen als Dividende 173,7 Millionen Euro, davon 72 Millionen Euro an 650 ostdeutsche Kommunen. Mehr Energieeffizienz bedeutet jedoch auch Absatzeinbußen. Die Stromabgabe sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf knapp 20 000 Gigawattstunden.

(mz)