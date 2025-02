Peking - China setzt nach einer Analyse entgegen früheren Anzeichen doch weiter verstärkt auf Stromerzeugung aus Kohle. Wie das Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) und der Global Energy Monitor in einem Bericht schreiben, begann China 2024 mit dem Bau von Kohle-Projekten mit einer Gesamtleistung von etwa 94,5 Gigawatt. Laut den Fachleuten ein Höchstwert seit 2015. Neu ans Netz gingen Anlagen, die zusammen 30,5 Gigawatt an Leistung erzeugen sollen, was weniger als im Vorjahr (49,8 Gigawatt) war.

China baut damit entgegen dem globalen Trend weiter Kohle-Kapazitäten auf, wie es in dem Bericht hieß. Die Autorinnen verwiesen außerdem darauf, dass im vierten Quartal 2024 die Nutzung von Sonnen- und Windenergie drastisch zurückgegangen sei, während das Land auf hohem Niveau Strom aus fossilen Brennstoffen erzeugte, obwohl die Stromnachfrage langsamer wuchs.

Expertin: Kohleausbau hemmt Energie-Umbau

„Chinas rasanter Ausbau der erneuerbaren Energien hat das Potenzial, das chinesische Energiesystem umzugestalten, aber diese Chance wird durch den gleichzeitigen massiven Ausbau der Kohlekraft untergraben“, sagte Crea-Analystin Qin Qi. Die weitere Genehmigung und der Bau neuer Kohlekraftwerke würden oft eher durch Industrieinteressen als durch den tatsächlichen Netzbedarf bestimmt und drohten, China in einer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen einzuschließen, erklärte sie weiter.

Im September hatten die Organisationen noch festgestellt, dass China im ersten Halbjahr 2024 weit weniger Kohlekraftprojekte genehmigt hatte als im selben Vorjahreszeitraum. Zugelassen wurden demnach 83 Prozent weniger Projekte und damit nur eine Gesamtleistung von 9 Gigawatt.

China Primus bei Ausbau erneuerbarer Energie

China baut so viel Sonnen- und Windenergie zu wie kein anderes Land. Im vergangenen Jahr stellte die Volksrepublik laut der nationalen Energie-Behörde 356 Gigawatt an Solarzellen und Windrädern auf. Zum Vergleich: Deutschland baute 2024 rund 16,2 Gigawatt an Photovoltaik-Anlagen und 2,5 Gigawatt an Windleistung zu. China gilt allerdings auch als größter Emittent des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid. Bis 2030 will China die Spitze beim CO2-Ausstoß erreicht haben und bis 2060 klimaneutral sein.