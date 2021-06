Investitionen im südöstlichen Berliner Umland sind zukunftssicher

Trotz Corona-Krise haben die Immobilienpreise in Brandenburg deutlich angezogen. Mittlerweile erzielen Ein- und Zweifamilienhäuser mit mittleren Grundstücksgrößen in einigen Gemeinden des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie in Hohen Neuendorf und Glienicke/Nordbahn durchschnittlich mehr als 4.000 Euro pro Quadratmeter. Grund für den Trend ist die Abwanderung vieler Berliner ins nahegelegene Umland. Insgesamt 14.900 Berliner zogen in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 nach Brandenburg, davon 10.800 in den Speckgürtel der Stadt. In diesem engeren Verflechtungsraum leben insgesamt rund 1,05 Millionen Menschen. In den Jahren 2011 bis 2019 hat die Bevölkerung dort um 8,9 Prozent beziehungsweise 85.200 Personen zugenommen.

Die Entwicklung spiegelt sich auch in der Bau- und Planungstätigkeit wider. 2.716 Baugenehmigungen für Bauvorhaben im Wohn- und Nichtwohnbau melden die Bauaufsichtsbehörden des Landes Brandenburg im ersten Quartal 2021. Das sind 39,4 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Mitte Mai mitteilte. Dabei sollen 3.380 Wohnungen entstehen; 14,8 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. 3.222 Wohnungen sind in Neubauten geplant (plus 17,5 Prozent), darunter 2044 in Ein- und Zweifamilienhäusern (plus 44,9 Prozent) und 1146 in Mehrfamilienhäusern (minus 13,7 Prozent).

„Wachstums-Champions sind Gemeinden wie Wustermark oder Grünheide in der Mark“, sagt Rainer Schorr, Geschäftsführer der PRS Family Trust GmbH. „Vor allem Teslas neue Gigafactory dürfte dafür gesorgt haben, dass die Preise in Königs Wusterhausen mittlerweile stärker steigen als beispielsweise in Schönefeld, wo der neue Flughafen BER bereits eingepreist ist.“ Besonders Gewerbeflächen seien im Südosten gefragt. Königs Wusterhausen liegt genau zwischen dem neuen Flughafen und dem künftigen Teslastandort in Grünheide, verkehrsgünstig direkt an der A10.

Immobilieninvestoren fragen sich zurzeit, wie es mit den Immobilienmärkten südöstlich von Berlin weitergeht. Sind die Preisanstiege übertrieben und ist in nächster Zeit mit Preiskorrekturen zu rechnen? Oder waren sie nur der Anfang eines länger anhaltenden Aufschwungs? „Die Flughafeneröffnung und die Entscheidung von Tesla-Chef Elon Musk für den Standort Grünheide waren die Initialzündung für den beschleunigten Preisauftrieb bei Häusern und Grundstücken, das ist klar“, sagt Rainer Schorr. „Wenn man aber genauer hinsieht, kommen eine Reihe weiterer Faktoren hinzu, die dafür sprechen, dass Investments im südöstlichen Berliner Umland zukunftssicher sind.“

Brandenburg ist einschließlich der südöstlich an Berlin angrenzenden Landkreise vergleichsweise dünn besiedelt und verfügt über höhere Flächenreserven als Berlin. Durch das geringere Konfliktpotenzial und die Aussicht auf hohe Gewerbesteuereinnahmen reagiert man schneller und unkomplizierter auf ansiedlungswillige Gewerbebetriebe als innerhalb der Berliner Stadtgrenzen. Die Rodung der 300 Hektar großen Waldfläche entlang der östlichen A10 am Standort der künftigen Tesla-Fabrik, verlief zum Beispiel ausgesprochen zügig und relativ konfliktarm. Ganz anders als etwa die Baumfällungen im Zuge des Projekts Stuttgart 21. Weite Teile der Gigafactory stehen bereits, obwohl die Planungs- und Genehmigungsverfahren noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Sowohl für Tesla als auch für die Gemeinde Grünheide gibt es kein Zurück mehr. „Für weitere Gewerbebetriebe auf Standortsuche ist das ein Signal für eine wirtschaftsfreundlichere Auslegung und Anwendung des Bau- und Planungsrechts als anderswo“, sagt Rainer Schorr.

Die Flächensituation bei Wohnimmobilien ist ähnlich. Den Brandenburger Bürgermeistern und Planungsbehörden ist klar, dass Gewerbeansiedlungen in diesem Ausmaß auch zu einer erheblich gesteigerten Nachfrage nach Bauland für Wohnimmobilien führen werden. Zusammen mit Berlin haben sie unter Hochdruck ein neues landplanerisches Konzept zur Entwicklung des Umfeldes der Gigafactory in Grünheide erarbeitet. Es besteht unter anderem aus Einschätzungen zum Zuzug infolge des Arbeitskräftebedarfs und einer Bestandsaufnahme entwicklungsfähiger Baupotenzialflächen für Wohnraum und Gewerbe. „Politik und Verwaltung haben überraschend schnell reagiert und dadurch gezeigt, dass sie keine Verhinderungspolitik betreiben wollen“, sagt Rainer Schorr. „Die Standortentscheidung des US-Autobauers in Verbindung mit der günstigen Lage zum neuen Flughafen wird als einmalige Gelegenheit verstanden, die Region wirtschaftlich voranzubringen. Zumindest von dieser Seite werden Investoren – auch Immobilieninvestoren – keine unnötigen Steine in den Weg gelegt.“

Bleibt noch die Frage, wie sich in Zukunft die Nachfrage nach Wohnimmobilien entwickeln wird. Brandenburg hat als Wohnstandort in den vergangenen Jahren erheblich an Attraktivität zugelegt. Zumindest relativ im Vergleich mit Berlin haben die Brandenburger Landkreise deutliche Preisvorteile. Ein- und Zweifamilienhäuser sind innerhalb Berlins Stadtgrenzen inzwischen auch für den betuchteren Mittelstand trotz weiterhin historisch günstiger Finanzierungskonditionen teuer geworden und immer mehr Familien suchen im Umland nach günstigeren Alternativen. Auch auf die Nachfrage nach Mehrfamilien- bzw. Mehrparteienhäuser wirkt sich der enorme Arbeitskräftebedarf durch die Gewerbeneuansiedlungen positiv aus.

Die Corona-Krise und die mit ihr einhergehenden Verschiebungen der Bedürfnisse verstärken den Trend zum Wohnen im Grünen. Die Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt und auf dem Land werden neu bewertet und gegeneinander abgewogen. Ob Gastronomie, Unterhaltung, Sport, Freizeitaktivitäten oder Kunst und Kultur – die Vorteile des urbanen Lebens sind durch die Eindämmungsmaßnahmen bis auf weiteres schlagartig verlorengegangen. Vieles davon wird nach Ende der Krise wiederkehren, manches aber auch nicht. So wird sich das Einkaufsverhalten teilweise nachhaltig verändert haben. Besorgungen, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, werden stärker als je zuvor online erledigt. Die Geschäftsschließungen haben auch bei Menschen mit weniger Affinität zum Onlineshop dazu geführt, sich die Waren liefern zu lassen – und sie haben sich daran gewöhnt. Ähnliches gilt für das Freizeitverhalten. Viele Berliner dürften in letzter Zeit festgestellt haben, dass sie den Freizeit- und Erholungswert des Berliner Umlandes bisher unterschätzt oder gar nicht erst wahrgenommen haben.

Ebenso dürfte der Anteil derjenigen, die im Homeoffice arbeiten nach der Krise wieder sinken – Umfragen, etwa des Büroausbau-Spezialisten ISG, deuten darauf hin, dass ein beträchtlicher Anteil an Angestellten, die derzeit im Homeoffice arbeiten (müssen), wieder zurück ins Büro will. Grundsätzlich aber wird der Trend zum Homeoffice bestehen bleiben und zu einer erhöhten Nachfrage nach Räumlichkeiten führen, in denen man bei Bedarf auch ungestört telefonieren oder an Videokonferenzen teilnehmen kann. „Für die Deckung der Grundbedürfnisse Wohnen, Arbeit und Mobilität bieten die an Berlin angrenzenden Landkreise beste Voraussetzungen – und dadurch auch für Investoren“, fasst Rainer Schorr zusammen, „und die Chancen, dass entlang der südöstlichen A10 ein Wachstumsband entsteht, das auch langfristig wirtschaftlich tragfähig bleiben wird, stehen sehr gut.“