Parteien wollen Fachkräftenachwuchs im Handwerk fördern

Magdeburg - Die sechs größten Parteien in Sachsen-Anhalt wollen wieder mehr Nachwuchs für das Handwerk begeistern. Das Fachkräfteproblem sei schon jetzt in der Branche spürbar und werde langfristig über das Überleben der etwa 25 000 Handwerksbetriebe im Land entscheiden, sagte Uwe Runge, Präsident des Handwerktages Sachsen-Anhalt, am Mittwoch während eines Wahlforums im Rahmen der Mitgliederversammlung des Handwerkstages.

Der Spitzenkandidat der AfD bei der anstehenden Landtagswahl, Oliver Kirchner, wolle dafür die Familie stärken, unter anderem durch kostenfreie Kita-Plätze. Sven Schulze von der CDU sprach von der Erhöhung der Attraktivität der Ausbildung und der Akzeptanz des Handwerks als Karriereweg. Thomas Lippmann (Linke) warb für ein Mindestlehrlingsentgelt von 1050 Euro, um mehr Lehrlinge für das Handwerk zu begeistern.

Olaf Meister (Grüne) hob die Lebensperspektiven bis hin zur Selbstständigkeit im Handwerk hervor. Lydia Hüskens (FDP) wünsche sich mehr Lehrer mit Lebenserfahrung, um schon in der Schule Einblicke in den Arbeitsalltag zu ermöglichen und Holger Hövelmann von der SPD forderte die bessere Erreichbarkeit der Berufsschulen.