Homeoffice möchte neuer Standard werden

Dem Homeoffice könnte die Zukunft gehören – diese vorsichtig formulierte These ist inzwischen immer häufiger auch von Kritikern des Modells zu hören. Welchen Stellenwert die Arbeit in den eigenen vier Wänden inzwischen wirklich genießt, zeigt der Blick in die Realität.

Homeoffice verzeichnet Rekordquoten

Im Mai 2021 befanden sich mehr als die Hälfte aller deutschen Berufstätigen, nämlich 52 Prozent, zumindest gelegentlich im Homeoffice. Obwohl die Arbeit aus der Ferne schon vor der Pandemie nicht mehr ganz neu und exotisch war, wäre eine solche Quote bis zum Jahr 2020 nicht ansatzweise vorstellbar gewesen. Zu gering war die flächendeckende Akzeptanz des Remote-Modells, zu stark eingefahren die alten Mechanismen, die der Wirtschaft als Grundlage dienen.

Dass so mancher vermeintlicher Glaubenssatz im Zuge der Pandemie nicht nur auf die Probe gestellt, sondern auch demaskiert und korrigiert wurde, lässt sich beim Thema Homeoffice vielleicht am besten ablesen. Passend dazu bietet sich der Online-Handel als Bestätigung an: In führenden Shops wie Otto Office ist das Sortiment aktueller und größer denn je; die Zielgruppe hat sich dabei stark von Firmen- zu Privatadressen verschoben. Nicht ohne Grund gehörten Homeoffice-Produkte zu den großen Gewinnern der Pandemie-Zeit.

Studien bestätigen den Trend: Richtungsweisend für die kommenden Jahre?

Wichtig ist dabei nicht nur die Akzeptanz seitens der Arbeitgeber. Deren Befürchtungen waren schließlich schon länger bekannt: Das Homeoffice steht für weniger Kontrolle, was in einer geringeren Produktivität mündet – so zumindest die Sorge, die sich über viele Jahre halten konnte. Doch auch auf Seiten der Angestellten war die Aussicht auf die Arbeit zuhause nicht nur durchgehend positiv geprägt. Der Mangel an sozialen Kontakten sowie die Angst, wichtige Themen und Aufgaben nur per Online-Kontakt nicht richtig bewerkstelligen zu können, galten als größte Hemmnisse.

Umso aussagekräftiger sind die Zahlen einer aktuellen Studie diesbezüglich. Dort gaben ganze 72 Prozent aller Befragten an, dass die Option auf Homeoffice für die künftige Jobsuche ein wichtiges Kriterium sei. Noch stärkere 80 Prozent aller befragten Arbeitgeber und -nehmer gleichermaßen signalisierten außerdem, dass sich ihre grundlegende Meinung über das Homeoffice im Zuge der krisenbedingten Umstellung verbessert habe.

Die Tatsache, dass die Produktivität in den meisten Fällen nicht gesunken ist, dürfte dabei das wichtigste Argument für die zukünftige Entwicklung sein. Denn weitere Vorteile standen ohnehin immer außer Frage, etwa die höhere Lebensqualität durch den Wegfall des Arbeitsweges. Zusammengenommen dürften die Ergebnisse der Studien damit zur Beschleunigung des Trends beitragen.