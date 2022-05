Neuer Mobilfunkgesellschaft fehlt Personal

Naumburg/MZ - Ein gutes halbes Jahr nach ihrer Gründung sucht die bundesweite Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) händeringend nach Personal. „Die Personalrekrutierung läuft auf Hochtouren“, sagte Geschäftsführer Ernst-Ferdinand Wilmsmann am Donnerstag. Die ersten Einstellungen stünden kurz bevor. Qualifizierte Mitarbeiter, etwa Software-Experten, sind nach den Worten von Co-Geschäftsführer Burkhard Mende aber schwer zu bekommen. Der Bedarf an Fachkräften für den Mobilfunk-Netzausbau sei generell sehr hoch, sagte Mende. Die MIG mit Sitz in Naumburg will insgesamt 100 Beschäftigte einstellen.

