Neue Einkaufsstatistik: Dieses Produkt ist momentan besonders gefragt

Die Kundin steht schon an der Kasse, sprintet dann aber kurzentschlossen weg, um sich auch noch die letzte Packung à zwei Rollen vom fünflagigen Toilettenpapier zu schnappen. In den Drogerie- und Supermärkten herrscht nach wie vor Ausnahmezustand. Das belegen auch aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis). Von „ungebremster Nachfrage nach bestimmten Gütern“, sprechen die Wiesbadener Experten.

Coronapandemie beflügelt Seifenverkäufe

Gemeint ist nicht nur das Toilettenpapier, dessen Absatz vorige Woche mehr als dreimal so hoch lag wie im Durchschnitt der vorherigen sechs Monate. Bei Seife übertraf die Nachfrage sogar die Normalwerte um das Vierfache. Marktforscher gehen davon aus, dass die Gesamtumsätze in der Lebensmittelbranche zuletzt an manchen Tagen mehr als doppelt so hoch waren wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Einzig die Bierbrauer konnten nicht von dem durch die Krise ausgelösten Einkaufsboom profitieren. Hier lagen die Verkaufszahlen seit Ende Februar Woche für Woche leicht unter dem Normalniveau.

Eine sehr spezielle Nachfrage-Kurve gab es bei Desinfektionsmitteln. In der ersten Märzwoche kauften die Kunden plötzlich achtmal mehr als üblich. Inzwischen ist der Absatz zusammengebrochen. Er liegt rechnerisch um knapp 50 Prozent unter dem Durchschnittswert vom Vorjahr. Die simple Erklärung der Statistiker: „Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Produkt vorübergehend praktisch ausverkauft war.“

Statistik gibt Einblick über Hamsterkäufe

Die Destatis-Sonderauswertung der „experimentellen Daten“, die von den Kassen der Supermärkte und Discounter stammen, gibt Auskunft über die Mechanismen der Hamsterkäufe der vergangenen vier Wochen: Während bei Toilettenpapier der Absatz immer stärker stieg, gab es bei Mehl, Zucker, Hefe oder passierten Tomaten eine Art Wellenbewegung mit einer zwischenzeitlichen Entspannung und einer deutlichen Verlangsamung der Extra-Nachfrage in der vergangenen Woche.

Das passt zu den Einschätzungen von Christian Böttcher, Sprecher des Verbands der Lebensmittelhändler (BVLH): „Eine Normalisierung ist zu erkennen. Die Verfügbarkeit bei besonders kritischen Waren steigt“, sagte er der MZ. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leisteten auch die neuen Bestimmungen der Bundesregierung und der Bundesländer.

Strenge Regeln für Einkaufsmärkte während Corona-Pandemie

Generell gilt nun, dass in den Märkten hygienische Standards umgesetzt werden müssen, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Zudem soll es Zutrittsbeschränkungen geben - vielfach wurden deshalb Sicherheitsleute angeheuert, die am Eingang den Zugang regulieren. Zudem sollen Warteschlangen an den Kassen sollen vermieden werden. Ein weiterer Faktor sind die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen. „All das entschleunigt und beruhigt die Menschen“, betont Böttcher.

Für Böttcher ist auch klar, dass nun Belastungen für die Beschäftigten gemindert werden. Weniger Stress beim Nachfüllen der Regale. Weniger Ärger mit Kunden, die sich ärgern über fehlende Artikel oder über Ermahnungen, nur haushaltsübliche Mengen zu kaufen. Weniger Angst vor Ansteckung An vielen Kassen wurden Plexiglasscheiben installiert, die vor Infektionen schützen sollen. (mz)