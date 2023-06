Hamburg/DUR – Weniger Inhalt bei gleichbleibendem Preis, gleicher Inhalt, aber ein höherer Preis oder sogar beides – solche plötzlichen Veränderungen werden von der Verbraucherzentrale Hamburg regelmäßig mit der „Mogelpackung des Monats“ ausgezeichnet.

In diesem Monat geht die Negativ-Auszeichnung an Aldi Nord. Der Discounter bietet seine Eigenmarke Moser Roth zu einem günstigeren Preis an – zeitgleich wird aber der Inhalt reduziert. Wie kann das passieren?

Mogelpackung: Schokolade von Aldi Nord kostet mehr und bietet weniger Inhalt

Unter der Eigenmarke Moser Roth vertreibt Aldi Nord die Schokoladenmarke „Chocolat Amandes“. Diese ist je nach Sorte mit Mandeln, Marzipan, Pistazien oder Nougat gefüllt. Die Verbraucherzentrale Hamburg berichtet jetzt, dass der Inhalt der Schokoladentafeln von 184 beziehungsweise 168 Gramm auf 150 Gramm geschrumpft wurde.

Lesen Sie auch: Verbraucherzentrale warnt vor falschen Paketdienst-SMS

Weniger Inhalt anzubieten bedeutet noch lange nicht eine automatische Preissteigerung. Auf den ersten Blick denkt man auch nicht, dass es diese bei der Schokolade gab, denn früher kostete die Aldi-Schokolade 1,59 Euro und jetzt müssen Kunden 1,49 Euro zahlen – doch der Schein trügt. Da in der Verpackung jetzt weniger Inhalt steckt, wurde die Schokolade nicht günstiger, sondern teurer. Der Preis stieg somit um 15 Prozent.

Der Schein trügt: Auf den ersten Blick wirken die Schokotafeln sogar billiger. Wer genau hinsieht, stellt fest, dass Aldi Nord hier seine Kunden über den Tisch zieht. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Aldi benutzt „Taschenspielertrick“ um Schokolade zu schrumpfen

Damit dies der Kundschaft nicht direkt ins Auge springt, wurde ein Trick angewendet: Die Schokoladentafel wurde verlängert, was sie größer wirken lässt. Zeitgleich sind die Tafeln jetzt aber dünner als zuvor, weswegen am Ende weniger Inhalt in der Verpackung vorhanden ist.

Des Weiteren merkt die Verbraucherzentrale an, dass bei Aldi bislang keine neuen Preisschilder gesichtete wurden, aber „kaum noch alte Packungen mit größeren Füllmengen im Verkauf“ seien. Die Restbestände mit dem größeren Inhalt verkaufe der Discounter nun aber zu dem Preis von 1,89 Euro anstatt wie zu vor zu 1,59 Euro.

Geht man von dem höheren Preis aus, sind die verkleinerten Moser Roth Tafeln nicht mehr teurer. Die Verbraucherzentrale spricht hier von „einem billigen Taschenspielertrick“.

Laut den Verbraucherschützern hat sich am Inhalt aber noch mehr geändert. In jeder Packung sind jetzt fünf statt vier Tafeln Schokolade vorhanden, was den Eindruck von mehr Inhalt vermittele. In Wahrheit sind die Tafeln jedoch geschrumpft:

Ein Täfelchen wiegt nicht mehr 46 Gramm, sondern 30 Gramm. Aber auch an den Zutaten spart Aldi Nord: In den neuen, kleineren Tafeln steckt weniger Marzipan, auch die Pistazien- und Nougatfüllungen sind geschrumpft.

Aldi Nord weist Anschuldigungen zurück

In einer Stellungnahme gegenüber der Verbraucherzentrale Hamburg erklärte Aldi Nord, dass die „Packungsformate aller erfüllten Moser Roth Schokoladensorten harmonisiert“ wurden. Die neuen Verpackungen haben produktionstechnische Gründe.

Laut der Verbraucherzentrale sei auch eine Aussage zu den „allgemein steigenden Preisen im Schokoladensegment“ nur eine Ausrede für die Rechtfertigung, die hausgemachte Mogelpackung weiter zu vertuschen