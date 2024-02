Frankfurt/Main - Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16.836,74 Punkte. Damit nimmt der Leitindex etwas mehr Abstand zum Rekordhoch bei gut 17.000 Zählern. Der MDax verlor am Donnerstagmorgen 0,54 Prozent auf 25.819,59 Zähler. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone gab um rund 0,6 Prozent nach.

Die US-Notenbank Federal Reserve ließ das Zinsniveau wie erwartet unverändert und machte deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Man müsse erst mehr Vertrauen gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewege. Notenbank-Chef Jerome Powell sagte, die Fed sei bereit, das hohe Zinsniveau länger beizubehalten. Beobachter rechnen frühestens nach der kommenden Sitzung im März mit einer Zinslockerung. Denn bisher scheint es so, dass es der Fed gelungen ist, den Preisanstieg abzuschwächen, ohne die Wirtschaft vollends auszubremsen.