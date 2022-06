Medizinische Fracht wird vom Flughafen Leipzig/Halle weltweit verteilt

Schkeuditz/MZ - Der Flughafen Leipzig/Halle baut seine Aktivitäten bei der humanitären Fracht aus: Ende vergangener Woche starteten zwei Hilfsflüge nach Windhoek in Namibia. An Bord der Maschinen vom Typ Antonov 124 befanden sich dringend benötigte medizinische Hilfsgüter, darunter Masken und Beatmungsgeräte, für das stark von der Corona-Pandemie betroffene Land, teilte der Flughafen am Dienstag mit.

