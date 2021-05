Max Bogdan -: Ein Tag aus dem Leben des 18-jährigen Unternehmers

In diesem Interview erfahren Sie alles Wissenswerte über den Jungunternehmer Max Bogdan. Mit seinen 18 Jahren hat er bereits sehr viel Erfahrung im Unternehmertum sammeln können. All sein Wissen dazu möchte er in diesem Beitrag mit Ihnen ...

A: Herr Bogdan, Stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie und was machen Sie?

Max: Guten Tag, ich bin Max Bogdan und 18 Jahre alt. Ich habe mich bereits relativ früh – mit 14 Jahren – mit der Selbstständigkeit beschäftigt. Damals bezog sich meine Arbeit größtenteils auf das Thema Marketing. In den letzten Jahren habe ich mich ständig weiterentwickelt und bin immer weiter gewachsen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es drei Firmen – Seolusion, Trustfactory und Bitehat. Daneben werden noch diverse Affiliate Projekte gemanged. Wir sind nun ein großes Team und können ein stetiges Wachstum verzeichnen. Zudem führe ich auch meine eigene Homepage MaxBogdan.com.

A: Können Sie etwas konkreter auf die 3 Unternehmen eingehen, die Sie gegründet haben? Was sind die Visionen dahinter?

Max: Ja natürlich – sehr gerne. Ich beginne mit der Firma Trustfactory. Sie finden dieses Unternehmen unter trustfactory.bz. Es handelt sich um ein SAAS Unternehmen. Unsere Vision ist es, das beste und innovativste Trustbuidling-Tool für Unternehmen zu bauen. Langfristig ist mein Ziel, eine Plattform auf die Beine zu stellen, die es ermöglicht Beziehungen zu verschiedenen Zeitungen, Bloggern usw. aufzubauen und diese entsprechend erfolgreich zu pflegen. Zudem kann es sich hierbei auch um Shoutouts zu Instagramern oder von YouTube handeln.

Das zweite Unternehmen ist ein Marketing-Unternehmen. Darunter fallen verschiedene Brands. Unter anderem Seolusion. Diese Firma ist eine reine SEO-Agentur, die sich auf die Suchmaschinenoptimierung für andere Unternehmen fokussiert. Wir machen hier weder Facebook- noch Google-Ads oder Influencer-Marketing. Der Fokus liegt hierbei rein auf den SEO-Bereich. Das Besondere an Seolusion ist das wir garantiert, die Besten auf dem Markt sind. Wir arbeiten mit viel Liebe und sehr hoher Qualität. Die Firma entstand nicht aus dem Gedanken heraus, Kunden zu gewinnen. Der Fokus lag auf eigenen Affiliate Projekten sowie einer langfristigen Kooperation mit anderen Partnern. Wir bauten die Agentur auf, um auch unsere Projekte zu vergrößern und weiter auszubauen. Dadurch, dass wir einen sehr guten Prozess aufbauen konnten, ist es nun möglich, diesen für uns selbst sowie für alle Kunden zu nutzen. Für uns ist es unabdingbar, immer auf dem neuesten Stand zu sein. So können wir die besten Erfolge für unsere eigenen Projekte, die wir dort betreuen, sowie für die Projekte unserer Kunden garantieren. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir ständig am Ball bleiben und immer versuchen der Beste zu sein und zu bleiben. Wir bieten einen exzellenten Service sowie die besten Insights. Vor Seolusion steckt aber ein großes Marketing-Unternehmen, welches sehr wichtig ist. Zu diesem Unternehmen gehören noch viele andere Brands. Das Ziel des Marketingunternehmens ist es, langfristig nicht nur SEO zu machen. Wir beginnen zwar damit, möchten aber auf lange Sicht ein großes Marketing-Team aufbauen, in die Unternehmen investieren und diese in die Prozesse aufnehmen. Zudem wollen wir auch Kunden empfangen und neue Unternehmen gründen. Alles in allem ist das Ziel vom Marketing-Unternehmen viel mehr als nur SEO. Im Prinzip soll unser Unternehmen die Marketing-Abteilung von anderen Betrieben ersetzen.

Das dritte Unternehmen nennt sich Bitehat – hier geht es um die Internationalisierung von verschiedenen Web-Projekten. Wenn beispielsweise in den USA ein großes E-Commerce-Unternehmen nach Deutschland expandieren möchte, helfen wir ihnen dabei. Wir werfen die Seite so um, sodass die Internationalisierung in allen Punkten korrekt umgesetzt wird. So hat das amerikanische Unternehmen eine erfolgreiche Chance auf dem deutschen Markt zu expandieren und zu wachsen. Die Vision von Bitehat, ist es stets das größte Wissen zu haben, einen exzellenten Service zu bieten und damit sehr erfolgreich zu sein.

A: Warum ist es für Unternehmen immer wichtiger, sich Online richtig zu positionieren?

Max: Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, dann merken Sie, dass die Digitalisierung ständig voranschreitet. Jeder Mensch konsumiert immer und überall Content. Egal, ob im Zug, zu Hause oder auf der Arbeit. Wenn Sie etwas nachschlagen möchten, dann googeln Sie die Informationen. Damit konsumieren Sie wieder Content. Langfristig gesehen, vermute ich, dass dieser Trend immer weiter geht und intensiver wird. Deshalb ist es so wichtig, dass sich Unternehmen richtig positionieren und damit viele Kunden zu generieren. Die Akquise wird immer mehr über das Internet stattfinden. Den meisten Menschen ist diese Veränderung klar, denn es gibt viele Erfahrungsberichte über diese Entwicklung. Die Position im Internet wird also immer wichtiger.

A: Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema Unternehmertum? Wie kamen Sie dazu?

Max: Ich beschäftige mich mit dem Unternehmertum, seit ich 14 Jahre alt bin. Jetzt bin ich 18 und werde im heutigen Jahr 19. In meinen Anfängen kann ich nicht mehr behaupten, dass es sich damals wirklich um das Unternehmertum gehandelt hat. Viel mehr habe ich Affiliate Seiten aufgebaut, um Anlauf zu bekommen und damit Geld zu verdienen. Damals habe ich ehrlich gesagt noch nicht an ein Team gedacht. Meine Prioritäten damals waren, eine Seite aufzubauen, die später konvertiert und somit Umsatz generiert. Das war mein damaliges Ziel.

Das Unternehmertum hingegen habe ich erst vor zwei Jahren so richtig entdeckt. Im Prinzip beschreibt das Unternehmertum etwas, in dem man eine Brand, ein Team sowie Prozesse aufbaut. Das habe ich erst vor zwei Jahren so richtig gestartet. Selbstständigkeit spielte für mich hingegen bereits seitdem ich 14 Jahre alt bin, eine Rolle. Begonnen habe ich also mit der Selbstständigkeit und bin erst mit der Zeit zu einem Unternehmer geworden.

Mit 14 Jahren hatte ich vermehrt das Gefühl, in der Schule nicht richtig aufgehoben zu sein. Auch wenn man mich fragte, was ich werden wollte, hatte ich nie herkömmliche Berufswünsche. Ich wollte immer schon etwas Außergewöhnliches machen. So antwortete ich darauf häufig mit Tennis-Champion oder mit dem Wunsch, in einem speziellen Bereich der Beste sein zu wollen. Ich sah mich auch schon damals nicht in einem normalen Job. Ich wollte immer etwas Besonderes erreichen – vor allem im Sportbereich. Damals spielte ich gerade Online-Spiele und ging zur Schule. Bis ich dann irgendwann merkte, dass dies alles nichts für mich ist. Ich wollte mehr erreichen und keinen normalen Job. So konzentrierte ich mich auf eine Sache, die mir Spaß machte und probierte mich aus. Einiges davon hat funktioniert, viele andere Dinge waren nicht erfolgreich. So entschied ich mich, auf das zu konzentrieren, was ich gut konnte und was erfolgreich war.

A: Was haben andere in Ihrem Umfeld dazu gesagt, als Sie die Schule abgebrochen haben?

Max: Das ist eine lustige Frage. Ich denke, die Antwort wird Ihnen klar sein. Nicht jeder hat mich dazu motiviert, meinen Weg zu gehen und Erfahrung zu sammeln. Ich habe stattdessen viel Kritik bekommen. Einige Personen in meinem Umfeld haben mich auch davon abgehalten, meinen Weg weiterzugehen. Ein paar einzelne Menschen fanden meine Visionen sogar gut – das waren aber wenige. Unabhängig von der Kritik hatte ich meine eigenen, langfristigen Ziele, die ich nicht über den konventionellen Weg (Schule) erreichen wollte. Ich hatte den Wunsch, mich bereits jetzt darauf zu konzentrieren und gleich loszulegen. Aus diesem Grund entschied ich mich dazu, die Schule abzubrechen und meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass etwa 95 % der Personen in meinem Umfeld sehr negativ auf meine Entscheidung reagiert haben. Sie fragten mich, was mit mir in der Zukunft passiert und was mit der Rente sei usw. Ich möchte aber nicht weiter darüber sprechen. Ich habe meinen Weg immer verfolgt und damit bereits sehr viel erreichen können.

A: Was ist ihre Meinung zu dem deutschen Bildungssystem und was würden Sie verbessern?

Max: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir dazu bereits sehr viele Gedanken gemacht. Als ich letztens im Zug war, konnte ich eine interessante Situation beobachten. Vor mir war eine Kindergartengruppe mit ihren Erziehern. Dadurch, dass mich diese Situation so getriggert hat, habe ich mein Handy rausgenommen und mir Notizen gemacht. Ich bin mir sicher, dass ich auch in diesen Bereichen noch einiges ändern werde. Ich frage mich, warum man immer auf die Schwächen eines Menschen eingehen muss? Wenn es nötig ist, dann ist es irgendwie verständlich. Falls es mir aber keinen Spaß macht, ist es nicht sinnvoll. Warum konzentrieren wir uns nicht stattdessen auf den Ausbau der Stärken? Eine Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellte, war: Kann man sich als Kind wirklich so gut weiterentwickeln, wenn nur so wenige zuständige Personen pro Kind vorhanden sind? Häufig ist eine Lehrperson für bis zu 30 Kinder zuständig. Natürlich ist die Schule kostenlos, dennoch ist die Frage präsent, wie weit die Kinder in diesem Kontext wirklich individuell gefördert werden können. In der Schule – so habe ich feststellen können – werden sehr viele Dinge beigebracht, die man nie wieder braucht. Stattdessen fehlen die Kenntnisse, die im normalen Alltag eines Erwachsenen an der Tagesordnung stehen. Man lernt weder, wie man kochen kann noch wie eine Steuererklärung auszufüllen ist. Zudem weiß beinahe kein Schulabgänger wie ein richtiges Bewerbungsgespräch ablaufen sollte und wie man sich vorzubereiten hat. Diese wichtigen Sachen werden den Schülern nicht gezeigt. Außerdem wird auch der alternative Weg nicht präsentiert. Es wird immer nur eine Seite der Medallie gezeigt. Nicht jedes Kind muss den herkömmlichen Weg des Arbeitnehmers einschlagen. In der Schule aber lernt man nichts von Selbstständigkeit. Als Schüler weiß man davon gar nichts, obwohl es vielleicht die Passion vieler wäre. Vielleicht ist ja gerade die Selbstständigkeit der Purpose von vielen Schülern. Niemand hilft den Schülern die Frage zu klären, warum sie da sind und wie sie herausfinden können, was sie wollen. Ich machte die Erfahrung, dass die meisten Schüler im Abi noch nicht wissen, was sie in Zukunft tun wollen. Das hängt auch mit dem kleinen Blickwinkel, der in der Schule gelehrt wird, zusammen. Zudem haben die Schüler noch nichts probiert, so können sie auch nicht sagen, was ihnen liegt und was nicht. Das Thema ist sehr breit, das war mein kurzes Statement dazu.

A: Wie sieht der Tag für Sie als Jungunternehmer aus?

Max: Jetzt sieht der Tag anders aus als früher. Wir haben ein Team aufgebaut und sind somit ein Unternehmen mit Substanz. Es ist keine One-Man-Show mehr. Ich stehe täglich auf, trinke genügend Wasser und dann starten bereits die ersten Meetings. Seit Kurzem habe ich täglich einige Meetings. Danach gehe ich in die einzelnen Abteilungen, sehe mir die Zahlen an und versuche dort zu optimieren, wo es geht. In diesem Zusammenhang werden auch gemeinsame Entscheidungen getroffen, wie man was optimieren kann. Häufig mache ich mir am Vorabend eine Liste, was ich am nächsten Tag zu tun habe. Ich versuche immer, die Aufgaben zu erledigen, die ein Teil des großen Zieles sind. Daneben gehe ich auch trainieren, esse etwas und der Rest ist meist von Arbeit gefüllt. Die Arbeit ist etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden ich pro Tag oder Woche arbeite, da ich das nie aufgeschrieben habe. Es macht mir so viel Spaß und ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe es, an meiner Vision zu arbeiten und mich weiterzubilden. Meistens vergesse ich dabei die Zeit. Zusammengefasst ist mein Tag bestückt aus eigenen Initiativen, die ich umsetzen will, Teambesprechungen, Essen, Trainieren, Visionieren, Lesen, sich Input holen und weiterplanen.

A: Nehmen Sie sich auch mal einen Tag frei oder arbeiten Sie täglich an ihren Visionen?

Max: Ich arbeite täglich und will gar keinen freien Tag. Es macht mir Spaß und ist das, was mich erfüllt. Deshalb habe ich auch keinen freien Tag. Ich habe es einmal probiert, aus dem Grund zu sehen, wie es mir passt. Im Endeffekt wusste ich dann aber nicht mehr was ich tun soll, ich hatte mich mit meiner Familie getroffen, aber das macht man auch nicht den gesamten Tag. Ich konnte nicht abschalten und habe stattdessen eine andere Alternative für mich entdeckt. Statt freizumachen, verbringe ich einzelne Tage total anders. Dafür gehe ich beispielsweise in eine andere Abteilung und helfe dort weiter. Dadurch, dass ich da einen besseren Einblick in die einzelnen Abteilungen habe, kann ich wieder die Vogelperspektive einnehmen. Am nächsten Tag gelingt es mir, objektiver auf das Unternehmen zu schauen. Das hilft mir weiter, um das Unternehmer zu optimieren. Ich arbeite aber jeden Tag – denn es sind die Tätigkeiten, die ich liebe.

A: Wie gehen Sie mit Misserfolgen um?

Max: Ich liebe Misserfolge. Misserfolge sind Erfolge. Aus ihnen nämlich kann jeder lernen. Sie passieren immer und ich freue mich darauf. Dadurch kann ich mich ständig weiterentwickeln und lerne somit auch nie aus. Das ist mein Statement zu Misserfolgen.

A: Wie denken Sie, wird sich die Marketing Branche in den nächsten Jahren verändern? Was werden neue Trends sein?

Max: Die Marketing Branche wird ständig größer werden und es wird sich vieles verändern. Die Veränderung für die nächsten paar Jahre zu analysieren ist schwierig. Wenn wir aber von den nächsten Jahrzehnten sprechen, dann wird Augmented Reality sowie Voice Search sehr stark. Langfristig gesehen werden die meisten Menschen mit einer Brille umherlaufen und vor ihren Augen sofort sehen, wer das Gegenüber ist, welche Social-Profile der Mensch hat oder wie gut die Gegend bewertet ist, in der man sich gerade befindet. In China beispielsweise gibt es WeeChat, das zentralisiert gesteuert wird. Dabei handelt es sich um ein Wallet, auf dem jegliche Kommunikation stattfindet. Hier gibt es sogar auch eine Art eigenes „Instagram“. Ich habe letztens etwas zu diesem Thema gehört. Falls es nicht richtig ist, dann tut es mir leid. Anscheinend soll es in China eine Testphase in einem Dorf geben, in dem ein Social-Rating-System getestet wird. Hier bewertet sich jeder gegenseitig. Je nachdem wie hoch die Social Points einer Person sind, haben sie auch eine entsprechend höhere Bonität. Das heißt, wenn man eine gute Bonität hat, darf man im Schnellzug fahren, sonst nicht. Wenn Sie beispielsweise etwas nicht bezahlt haben, dann sinkt Ihre Bonität. Wer aus dem Zug herausgeworfen wurde, riskiert auch eine schlechtere Bonität.

Ich gehe stark davon aus, dass sich die gesamte Marketingbranche drastisch ändern wird. Es werden sich bestimmte Brands stärker positionieren. Wahrscheinlich werden sie nicht mehr so breitgefächert sein, sondern eher zentralisiert abgehalten werden. Bei diesen Brands wird dann das Marketing zum Großteil stattfinden.

A: Was ist Ihr Appell an die Unternehmen da draußen, die Online noch kaum vertreten sind?

Max: Als Unternehmer müssen Sie immer auf dem neusten Stand bleiben. Sie sollten immer rechnen, was im Worst Case passiert und was Sie dann machen. Sie müssen alles besetzen, was es gibt und überall sichtbar sein. Die Kunden müssen Sie lieben. Wenn Sie als Unternehmer nicht vertreten sind, dann müssen Sie schauen, ob Sie es brauchen. B2B beispielsweise geht viel über Netzwerke. Wenn Sie aber ein normales Unternehmen sind, das viele Kunden generieren möchte, dann verpassen Sie einiges, wenn Sie online nicht vertreten sind. Langfristig kann sich das negativ auf Ihr Business auswirken. Aus diesem Grund führe ich auch viele soziale Netzwerke. Sie finden mich auf:

A: Haben Sie konkrete Tipps für andere Menschen in Ihrem Alter, die auch ihr eigenes Unternehmen gründen wollen?

Max: Mein wichtigster Tipp ist, einfach zu starten. Sie sollten nicht lange überlegen, sondern einfach tun. Vermeiden Sie es, Überlegungen aufzustellen, ob es noch etwas Besseres da draußen gibt. Zudem sollten Sie keine Angst vor Misserfolgen haben. Überlegen Sie sich, was im Worst Case verloren wird? Verlieren Sie viel Geld? Oder sind Sie sogar daran gewachsen? Wenn es viele Menschen gibt, die Ihren Weg schlechtreden, dann bilden Sie sich eine eigene Meinung. Wichtig ist, dass Sie das tun, was Sie wollen und die Entscheidung müssen Sie selbst treffen. Achten Sie darauf, ob es Sie erfüllt und Sie Freude am Tun haben. Wenn das zutrifft, dann machen Sie weiter. Zudem ist es wichtig, dass Sie nicht zu perfektionistisch an die Sache herangehen. Es wird nie alles perfekt sein. Statt lange Zeit mit dem perfekten Logo oder den richtigen Farben auf der Website zu verbringen, sollten Sie loslegen. Ich habe auch immer alles perfektionistisch gemacht und wollte keinen Fehler auf der Website haben, das schönste Logo usw.

Ich habe gelernt, einfach zu machen, auch wenn es gerade noch nicht perfekt ist. Kein Logo wird jemals perfekt sein und Kunden entscheiden sich am Enden nicht wegen des Logos für Sie. Natürlich sollte es schön sein und es sollten im Idealfall auch keine Rechtschreibfehler auf der Homepage sein. Am Ende kommt es aber nicht darauf an. Seien Sie nicht perfektionistisch und legen Sie los. Arbeiten Sie nach dem Pareto Prinzip: Mit 20 % des Aufwandes, 80 % des Erfolges erzielen.