Zeit aufzuhören? Diese Zigaretten sind derzeit Mangelware in Deutschland

Lieferschwierigkeiten oder Engpässe gibt es derzeit nicht nur bei Lebensmitteln. Nun könnte es auch den Rauchern an den Kragen gehen, denn die Zigaretten werden knapp.

Magdeburg/DUR - Wochenlang steht weder Öl noch Mehl in den Regalen. Doch nun stehen Kunden mitunter auch vor leeren Zigaretten-Fächern. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, könne der Tabakkonzern "Philip Morris" (unter anderem Marlboro und L&M) derzeit nur eingeschränkt an den deutschen Einzelhandel liefern.

Vor allem die Marke Marlboro Red und Gold seien derzeit eher Mangelware. "Wegen der weltweit angespannten Lage auf den Rohstoffmärkten, etwa der Verknappung von Kartonagen, kann es kurzfristig zu Engpässen kommen – allerdings nur bei einzelnen Verpackungsgrößen", zitiert die Zeitung eine Unternehmenssprecherin. So etwa bei den Zigarettenschachteln von Marlboro für acht und zehn Euro.

Der Grund für die Knappheit sind die Schwierigkeiten bei der Produktion der Schachteln, da derzeit ein Mangel an Zellstoff herrsche, der für die Herstellung der Kartons benötigt wird, heißt es weiter in dem Bericht. Ein Werk von Europas führendem Produzenten von Zigarettenverpackungen, die Wiener Mayr-Melnhof Karton AG, das in der Ukraine betrieben wird, habe derzeit aufgrund des Krieges geschlossen.

Dass die Produktion dort ausfällt, trage ebenfalls einen Teil zu den Lieferschwierigkeiten bei. Wie lange der Engpass anhalten wird, konnte der Unternehmenssprecher laut "Wirtschaftswoche" nicht sagen.