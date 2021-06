Leverkusen: Bayer strebt in Glyphosat-Prozess wohl Vergleich an  Aktie steigt

Leverkusen - Der wegen Tausender Glyphosat-Klagen unter Beschuss stehende Bayer-Konzern strebt nach einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg einen Milliarden-Vergleich in den USA an.

Bayer will angeblich mit acht Milliarden Dollar (7,15 Milliarden Euro) die Glyphosat-Klagen in den USA vom Tisch bekommen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete am Freitag, dass mit dem Geld außergerichtliche Vergleiche für rund 18 400 Verfahren geschlossen werden sollen. Die Kläger werfen der Bayer-Tochter Monsanto vor, nicht hinreichend über Krebsgefahren beim Einsatz des Unkrautvernichters Roundup informiert zu haben. Bayer äußerte sich bislang nicht zu dem Bericht.

Der oberste Vermittler im Glyphosat-Streit hat Angaben über die Höhe der Vergleichssumme am Abend widersprochen. „Bayer hat nicht vorgeschlagen, acht Milliarden US-Dollar zu zahlen, um alle US-Roundup-Krebs-Klagen beizulegen“, sagte der US-Anwalt Kenneth Feinberg dem „Handelsblatt“.

Seit der Monsanto-Übernahme hat die Aktie ein Drittel ihres Werts verloren

Das Mittel mit dem Hauptwirkstoff Glyphosat ist seit den 1970er auf dem Markt und gilt als das Herbizid mit den höchsten Verkaufszahlen weltweit. Bayer hatte Monsanto vor 14 Monaten übernommen und damit auch enorme Risiken eingekauft. Denn schon damals waren in den USA Tausende von Klagen unterwegs. Ihre Zahl ist in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich gestiegen. Die ersten drei Verfahren vor Gerichten in Kalifornien hat Bayer verloren.

Das Unternehmen wurde jeweils zur Zahlung von Schadenersatz mit zweistelligen Millionen-Dollar-Beträgen verurteilt. Seit der Monsanto-Übernahme hat die Bayer-Aktie rund ein Drittel ihres Wertes verloren, was mehr als 28 Milliarden Euro entspricht. Die Meldung über die angestrebten Vergleiche ließ das Papier am Freitag zeitweise um elf Prozent in die Höhe schnellen, das stärkste Plus seit mehr als einem Jahrzehnt. Nach den Aussagen des Vermittlers gab der Kurs der Bayer-Aktie am Abend wieder nach.

Bis jetzt blieb das Bayer-Management stur

Bis zu einer endgültigen Einigung mit den Anwälten der Kläger dürfte es indes noch Monate dauern. Lange Zeit hatte sich das Bayer-Management stur gestellt, wollte Gerichtsverfahren bis zum bitteren Ende durchfechten, was sich über mehrere Jahre hingezogen hätte. Die Leverkusener haben sich mehrfach darauf berufen, dass die Schuldsprüche nicht der Beweislage entsprechen würden und dass Glyphosat bei „richtiger Anwendung“ keinerlei Krebserkrankungen hervorrufe.

Der Konzern beruft sich dabei auf mehrere wissenschaftliche Studien. Unter anderem vertritt auch die US-Umweltbehörde EPA diese Position. Kläger und deren Rechtsanwälte verweisen hingegen auf die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Glyphosat schon 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft hatte.

Ende Juli lenkte Konzernchef Werner Baumann dann ein und ließ durchblicken, dass er Vergleiche akzeptieren werde, wenn diese angemessen seien und wenn damit sämtliche Rechtsstreitigkeiten beigelegt würden. Beide Punkte sind nicht einfach umzusetzen. Die Schätzungen von Analysten über die mögliche Gesamtsumme gehen weit auseinander – von zwei Milliarden bis über 20 Milliarden. Seit Wochen verhandeln Anwälte von Bayer mit den Rechtsvertretern der Kläger.

Wie geht man mit Klagen um, die noch nicht eingereicht wurden?

Bloomberg zufolge wird auf der Seite des Chemie- und Pharmakonzerns mit einer Spanne von sechs bis acht Milliarden Dollar kalkuliert. Die Gegenseite soll insgesamt deutlich mehr als zehn Milliarden verlangen.

Noch komplexer ist die Frage, wie mit Roundup-Käufern umgegangen wird, die noch keine Klage eingereicht haben. Die obersten US-Gerichte sehen es skeptisch, wenn in Verfahren schon über zukünftig mögliche Klagen entschieden wird.

Inwieweit die Hoffnung auf eine Einigung nun dahin ist, bleibt offen.

Denn: bis zu einer Einigung zwischen Bayer und den Klägern dürfte im Grunde alles hinter verschlossenen Türen besprochen werden mit entsprechenden Verschwiegenheitsvereinbarungen. Hinzu kommt, dass Feinberg als einer der bekanntester US-Experten in Entschädigungsfragen ein erfahrender Profi ist.