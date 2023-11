Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main - Nach dem Dax-Anstieg um fast dreieinhalb Prozent in der Vorwoche etablierte sich der deutsche Leitindex gegen Mittag im Minus. Zuletzt gab er um 0,32 Prozent auf 15.140,82 Punkte nach. Der MDax stand zeitgleich 0,35 Prozent tiefer bei 25 048,21 Zählern. An den New Yorker Börsen zeichnete sich derweil eine stabile Eröffnung ab.

Die Berichtssaison pausierte am Morgen, erst gegen Mittag überraschte Lanxess mit einem Kursrutsch wegen gesenkter Ziele. Weil der Spezialchemiekonzern wegen einer schwächer als erwarteten Nachfrage die Aussichten für den operativen Gewinn erneut zusammenstrich und die Dividende kürzen will, fiel der Kurs nach einem Spitzenverlust von fast 9 Prozent um zuletzt 5,7 Prozent.

Die Aktien von Vonovia wurden vom Bankhaus Metzler nach ihrer zuletzt schwungvollen Erholung zum Verkauf empfohlen. Sie quittierten ihre Rally auf ein Hoch seit Februar, die von Zinshoffnung getrieben war, mit einem Rücksetzer um vier Prozent.

Im MDax litten die Aktien von K+S mit einem Kursrutsch um 5,5 Prozent unter einer Verkaufsempfehlung der UBS. Analystin Priyanka Patel vermisst sowohl kurz- als auch längerfristig die Ergebnisdynamik. 2024 zeichnen sich für den Düngemittelkonzern keine steigenden Preise ab.

Der Euro kostete zuletzt 1,0740 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0702 Dollar festgelegt.

Am Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen von 2,72 Prozent am Freitag auf 2,70 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 124,30 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,52 Prozent auf 129,85 Punkte nach.