Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Weltwirtschaft

Der Angriffskrieg, den Russland augenblicklich gegen die Ukraine führt, hat nicht nur endloses Leid unter der ukrainischen Bevölkerung zur Folge. Auch die gesamte Weltwirtschaft wird in Mitleidenschaft gezogen, weil die internationale Staatengemeinschaft Russland mit weitreichenden Sanktionen belegt. Dazu gehören unter anderem der Ausschluss zahlreicher russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsnetzwerk SWIFT sowie die Einstellung der Aktivitäten durch zahlreiche Großunternehmen. Die Konsequenzen sind eine nahezu vollständige Blockade des russischen Zahlungsverkehrs und ein Austrocknen des bisher florierenden Handels. Die Sanktionen haben weitreichende Auswirkungen auf die gesamten Handelsbeziehungen.

Öl, Gas und Kohle: Politische Überlegungen sind immer auch wirtschaftlich orientiert

Durch den Krieg hat Russland letztendlich für die eigene wirtschaftliche Abkapselung vom Rest der Welt gesorgt. Dies gilt allerdings nicht im Energiesektor. Mark Elser, Country Head Germany bei iBanFirst, fasst die Situation so zusammen: „Größtes Thema ist nach wie vor der Öl-, Gas- und Kohleexport, der zumindest nach Deutschland - über die politische Richtigkeit der Entscheidung lässt sich an anderer Stelle streiten - noch läuft. Somit fließen nach wie vor täglich mehrere hundert Millionen Euro nach Russland. Ein Embargo würde Russland hart treffen, aber auch an Deutschland nicht unversehrt vorbeigehen.“

Für den Deutschland-Chef, des auf die Abwicklung internationalen Zahlungsverkehrs spezialisierten Unternehmens, bedeutet dies, dass mit Blick auf die momentane Situation alle Unternehmen, die Wirtschaftsbeziehungen nach Russland unterhalten, diese auf unbestimmte Zeit auf Eis legen und Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen. Die extrem unübersichtliche Lage in der Ukraine verhindert fast alle Geschäftsabwicklungen und Russland ist in so hohem Maße sanktioniert, dass es augenblicklich keinen Sinn macht, bisherige Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten oder sie gar voranzutreiben. Letztlich sind aufgrund des Angriffskrieges auch kaum Unternehmen bereit, sich in Russland wirtschaftlich zu positionieren.

Krisen erfordern frühzeitige Planung durch Unternehmen

Wie gravierend die Folgen des Ukraine-Krieges sein werden, ist im Augenblick kaum abschätzbar. Unternehmen, die bisher in Russland tätig waren, sich den Sanktionen angeschlossen und ihre Geschäfte dort eingestellt haben, sind gleich von mehreren Seiten bedroht. Einmal haben sie natürlich mit Umsatzeinbußen zu kämpfen, denn jede geschlossene Filiale bzw. Niederlassung sorgt für Umsatzrückgang. Zudem hat Russland damit gedroht, Unternehmen zu verstaatlichen, was den vollkommenen Wegfall aller Eigentumsrechte bedeutet. Die dritte Seite der Medaille wartet im Heimatland eines Unternehmens.

Dort ist mit notwendigen Preissteigerungen zu rechnen und die Inflation wird vermutlich weiter anziehen. Beides ist für Unternehmen eine große Herausforderung, der sie in irgendeiner Weise begegnen müssen. Für Jürgen Faé, Gründer und CEO von Commitly, einem auf Spezialsoftware im Bereich der Liquiditätsplanung fokussierten Unternehmen, ist exakte Planung ein Weg, diese Krise als Unternehmen zu überstehen.

Er beschreibt die nun notwendigen Schritte folgendermaßen: „Liquiditätsplanung hilft, Annahmen, die man für das eigene Unternehmen über den zukünftigen Geschäftsverlauf hat, in Zahlen auszudrücken. Vor allem in Krisenzeiten besteht sehr viel Unsicherheit. Wie reagieren meine Kunden? Wird es Insolvenzen bei meinen Kunden geben? Werden meine Lieferanten noch liefern? Das sind alles Szenarien, die einmal durchdacht und dann in Zahlen gegossen werden sollten. Damit sieht man, ob die Liquidität in Zukunft noch ausreichen wird, Gehälter zu zahlen. Oder ob man im eigenen Unternehmen auch rechtzeitig Anpassungen vornehmen sollten. Je früher man solche Szenarien modelliert, desto besser vorbereitet ist man natürlich.“

Was ist in Krisensituationen für Unternehmen angezeigt?

Im Grunde hatte sich die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine ja schon längere Zeit angekündigt. Schon das Zusammenziehen der riesigen Militärmaschinerie an der Grenze zeigte, dass Russland irgendetwas plant. Bei solchen sich immer weiter verschärfenden Szenarien müssen Unternehmen beginnen, ihre bisherigen Strukturen, vor allem, wenn sie Geschäftsbeziehungen mit möglichen Konfliktparteien pflegen, zu überprüfen. Dann ist es notwendig, Kosten zu optimieren und Geld einzusparen, Finanzierungsmöglichkeiten zu eruieren und auch die Strukturen des bisher genutzten, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs auf ihre weitere Machbarkeit hin zu überprüfen.

Die Geschäftszahlen sind nach Auffassung von Jürgen Faé ein außerordentlich hilfreiches Werkzeug, um den Schock einer plötzlich über das Unternehmen hereinbrechenden Krise zu bewältigen. Zahlen versachlichen eine Situation und helfen dabei, einen objektiven Blick auf den Ist-Zustand zu werfen. Unternehmer sollten in einer Situation wie der augenblicklichen vor allem Ruhe bewahren und den Ukraine-Krieg und die sich daraus vielleicht entwickelnde finanzielle Schieflage als zu meisternde Situation betrachten. Wer erfolgreich ein Unternehmen leitet, der ist letztlich ein Experte in der Bewältigung von Krisen.

Wandel der globalen Handelsbeziehungen

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat gezeigt, wie vernetzt die globale Wirtschaft ist, dass ihre Interessen bis weit in die Politik hineinreichen und dass ein bewaffneter Konflikt immer unabsehbare Auswirkungen auf die globale Wirtschaft hat. Vor allem der Ausschluss aus dem SWIFT-Netzwerk ist dazu geeignet, Russland wirtschaftlich auf Jahrzehnte zurückzuwerfen. Aber auch der Zusammenhalt der Weltgemeinschaft und die von ihrer Mehrheit mitgetragenen Sanktionen werden dafür sorgen, dass sich der globale Handel verändert. Die Frage bleibt, ob sich die Handelbeziehungen in eine positive, die internationalen Regeln einhaltende Richtung bewegen oder doch eher eine negative Richtung einschlagen, z. B. die der wirtschaftlichen Abschottung.