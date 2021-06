Kommentar zu Jens Spahn: Pläne zu Milliardenentlasungen bei Krankenkassen sind unausgegoren und kurzsichtig

Der Titel „Schnellster Minister“ war schon vergeben. Schließlich haben sowohl Bundesinnenminister Horst Seehofer als auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schon Gesetzentwürfe vorgelegt. Seehofer hat sogar den Titel „Masterplan“ für den seinen erfunden und damit bewiesen, dass er ohne weiteres als PR-Mann für immer noch weißer waschende Waschmittel einsetzbar wäre.

Nun hat der nicht minder effektfreudige, aber bislang vor allem mit fachfremden Themen beschäftigte Gesundheitsminister Jens Spahn nachgezogen. Für seine Vorschläge zu den Krankenkassenbeiträgen lässt sich immerhin die knallige Überschrift „Milliarden-Entlastung für Versicherte“ finden.

Kurzfristiger Showeffekt

Genauer betrachtet ist der Vorschlag ist aber ziemlich unausgegoren. Das gilt nicht für die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der Kassenbeiträge - also die hälftige Verteilung der Beitragsfinanzierung auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist so notwendig wie gerecht. Die darüber hinausgehende Senkung der Beiträge dagegen ist nicht mehr als ein kurzfristiger und kurzsichtiger Showeffekt.

20 Milliarden Euro Rücklagen klingt nach viel und nimmt man das Geld aus dem Gesundheitsfonds dazu, sind es ja sogar 29 Milliarden Euro. Aber die 4,5 Milliarden Euro, mit denen Spahn die Beitragssenkung finanzieren will, sind dennoch kein Klacks. Eine Rücklage dient der Vorsorge für Zeiten, in denen die Wirtschaft nicht mehr so läuft, die Einnahmen kleiner werden. Die Krankheitskosten werden es sicher nicht. Dafür und allein für eine bessere Finanzierung der Pflege sind Unsummen nötig.

Natürlich freut sich jeder über ein paar Euro mehr in der Tasche. Aber wenn dieses Geld in eine vernünftige Versorgung bei Ärzten, in Krankenhäusern und vor allem auch in Pflegeheimen angelegt ist, hat man davon mehr. An den Krankenkassen allerdings ist es, das Geld auch wirklich für die Versicherten einzusetzen.