Kommentar zu Erfolg des Flughafens Leipzig/Halle

Auf dem Flughafen Halle/Leipzig kommen Reisende an und fliegen ab.

Schkeuditz - Der Flughafen Leipzig/Halle musste in den zurückliegenden Jahren einige Kritik einstecken. Vielen Anwohnern ist der Fluglärm zu laut und Fluggäste vermissten Direktverbindungen in europäische Metropolen. Dennoch gibt es am mitteldeutschen Airport bemerkenswerte Entwicklungen: Als erster deutscher Flughafen hat er bei der Zahl der Flüge das Vorkrisenniveau erreicht. Glückwunsch!

Verantwortlich sind die wegen der vielen Nachtflüge häufig gescholtenen Frachtairlines. Sie sichern dem Airport nicht nur ein stabiles Geschäft, sondern konnten dieses in der Pandemie sogar noch kräftig ausbauen. Natürlich muss geschaut werden, ob wirklich so viele Flüge unbedingt nachts stattfinden müssen. Fakt ist aber auch, das Frachtgeschäft ist inzwischen einer der größten Wirtschafts- und Jobmotoren in der Region.

Diesen Schwung muss der Airport nun auch ins Passagiergeschäft bekommen. Die Ostdeutschen verreisen gern in europäische Länder, sechs Millionen Menschen wohnen im Einzugsgebiet des Flughafens - das ist durchaus mit Berlin vergleichbar. Doch bisher gelingt es nur unzureichend, das Potenzial auch in Fluggäste umzuwandeln. Zu lange haben die Flughafen-Manager - so zumindest der Eindruck - nur nach neuen Frachtairlines Ausschau gehalten, im Passagiergeschäft fielen dagegen beliebte Verbindungen etwa nach London weg.

Das muss sich ändern. Breite Unterstützung in der Bevölkerung kann sich der Flughafen langfristig nur sichern, wenn er attraktive Verbindungen ins Ausland anbietet. Die staatlichen Gesellschafter des Airports müssen das unterstützen. Ein starkes Fracht- und Passagiergeschäft könnte den mitteldeutschen Airport dann in ganz neue Höhen aufsteigen lassen. Wirtschaft

Den Autor erreichen Sie unter: steffen.hoehne@mz.de