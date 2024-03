Frankfurt/Main - Nach sieben Rekordhochs in täglicher Folge ist die jüngste Gewinnserie beim Dax zum Wochenauftakt gerissen. Am Montag schloss der deutsche Leitindex 0,11 Prozent tiefer bei 17.716,17 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,51 Prozent auf 25.987,37 Zähler.

So kurz vor der Marke von 18.000 Punkten seien mit Blick auf den Dax „leichte Ermüdungserscheinungen zu spüren“, bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Doch Luft holen sei gesund, ergänzte er, zumal in dieser Woche einige wichtige Daten und Ereignisse anstünden. So wird etwa US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Kongress sprechen, in China steht der Volkskongress an und am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten für Februar veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten machten an der Dax-Spitze die Aktien von MTU ihre Kursverluste vom Freitag mit plus 2,7 Prozent mehr als wett. Mehrere Analysten hatten ihre Kursziele für die Papiere des Treibwerkherstellers angehoben.

Die Vorzugsaktien von Henkel sackten dagegen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober und endeten 2,0 Prozent im Minus. Der Konsumgüterkonzern rechnet 2024 mit wechselkursbedingtem Gegenwind, was laut Händlern zu Abstrichen bei der durchschnittlichen Analystenschätzung für das Ergebnis je Aktie führen dürfte.