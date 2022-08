Gibt es bei Edeka bald keine Milka Schokolade mehr? 

Magdeburg – In den Edeka-Supermärkten könnte es bald keine Milka-Schokolade mehr geben. Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, streitet Edeka gerade mit dem Lebensmittelkonzern „Mondelez“ ums Geld. Denn Mondelez will die Preise erhöhen.

In den meisten Supermärkten kostet eine Milka-Tafel inzwischen 1,29 Euro – Rabattaktionen ausgenommen. Das will Edeka aber offenbar nicht akzeptieren. Denn, so schreibt die Lebensmittelzeitung, in anderen EU-Ländern sind die Lila Schokoladentafeln teils deutlich günstiger. So sei Milka in den Niederlanden derzeit regulär für 75 Cent zu haben.

Wie das Branchenblatt weiter berichtet, sei der Streit bereits soweit eskaliert, dass einige Edeka-Filialen bereits Lücken in den Regalen hätten, da bereits bestellte Ware nicht geliefert werde.

Edeka hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach Auseinandersetzungen mit bestimmten Lebensmittel-Marken geliefert, um günstigere Preise durchzusetzen. So flog 2019 kurzzeitig der Heinz-Ketchup aus den Regalen, da Edeka eine Preiserhöhung nicht akzeptieren wollte. Erst nachdem Edeka mit „Papa Joes“ eine Eigenmarke als Ersatz platzierte, einigten sich beide Seiten.