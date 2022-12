Die Spread Group treibt aus Leipzig Innovation in der Mode-Branche voran

Die Spread Group fungiert als Dachmarke und besteht aus den fünf Sparten Spreadshirt Create Your Own, Spreadshirt Marketplace, Spreadshop, TeamShirts und SPOD und den drei Geschäftsfeldern maßgeschneiderte Kleidung für Teams, Verbraucher und Endkunden (Lifestyle & Mode) sowie Kreative & Händler. Die gemeinsamen Werte und Ziele: innovativ, nachhaltig, digital und Technologieführer sein, hohe Qualität der Produkte, starkes Team, stetig wachsen und sich weiterentwickeln.

Führungswechsel - Julian de Grahl

Seit April 2021 ist Dr. Julian de Grahl CEO der Spread Group. Für ihn steht der Kunde im absoluten Mittelpunkt. Alle wichtigen Unternehmensentscheidungen sollten aus dessen Sicht vorgenommen werden und so gilt es, sämtliche Aspekte zu stärken, die dem Kunden zugutekommen. Rückblickend erzählt Dr. Julian de Grahl, CEO der Spread Group:

„Zum Antritt bei Spread Group vor knapp 1,5 Jahren stand ich vor spannenden Herausforderungen. Die Spread Group hat sich in den letzten 20 Jahren vom Start-up zu einem Branchenführer entwickelt, der weltweit pro Jahr mehr als 10 Millionen individuelle Produkte verkauft und im made-to-order-Verfahren produziert. Diese Marktposition bringt auch eine große Verantwortung mit sich - Stichwort: Corporate Social Responsibility.“

Ein neues strategisches Unternehmensziel und gleichzeitig ein Meilenstein der permanenten Weiterentwicklung der Spread Group sieht de Grahl in der Disruption der Fashion-Industrie, besonders geprägt durch die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Bis 2025 baut Spread Group hierzu die Rahmenbedingungen für die nächste Generation der Mode- und Lifestylebranche auf: digital, nachhaltig und dezentral. Dreh- und Angelpunkt wird eine Plattform, auf der jeder zum Designer, Produzenten und Händler werden kann.

Neuausrichtung: weg von reinem On-Demand hin zum Plattformunternehmen

Die Wurzeln des Unternehmens und bisherige Kernkompetenz liegen in der On-Demand-Produktion. Hier verfügt die Spread Group über 20 Jahre Branchenerfahrung, ist Marktführer und weltweit aktiv. On-Demand-Lösungen werden auch weiterhin einen wesentlichen Teil der Tätigkeit darstellen – jedoch wird das Grundverständnis neuausgerichtet: Im Mittelpunkt des Wirkens soll nun der Kunde stehen, der in die Lage versetzt werden soll, über die Spread-Plattformen selbständig Mode zu kreieren. Um dabei flexibel agieren und nah beim Kunden sein zu können, wurde die Produktion dezentral aufgestellt, an vier Standorten in Europa und der USA.

Bereits jetzt hat sich die Spread Group massiv weiterentwickelt. Diese Expansion lief/ läuft auf verschiedenen Ebenen ab: geografisch, thematisch, technologisch und in Hinblick auf die Zielgruppe. So werden schon lange nicht mehr nur Endkunden bedient, sondern richtet sich verstärkt auf B2B Unternehmen und dort wiederum auf verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Fashion-B2B-Markt. Wie in anderen Bereichen soll hier die gesamte Wertschöpfungskette im Blick behalten werden, die noch besser digitalisiert werden soll. Die Mission auf diesem Gebiet: Kreativen und Designern, ihre vielfältige Gestaltungskraft in der Modewelt auszuleben zu lassen, zu zeigen, zu vermarkten und entsprechende Produkte herzustellen (Crowd Source Design).

Spread Group sind also nicht mehr länger ein reiner Print-on-Demand-Anbieter, sondern soll zu einem Plattformunternehmen umgewandelt werden, das Innovationen vorantreibt, starke Produkte, Kundenerlebnisse und Marken schafft und langfristige Beziehungen aufbaut. Dabei soll verstärkt auf digitale Lösungen, Vernetzung und Integration gesetzt werden, um Geschäftsfelder, sowie Partner zusammenzuführen.

Das Thema Nachhaltigkeit soll hierbei nicht zu kurz kommen:

„In Zukunft wollen wir das Thema nachhaltige Fashion über die made-to-order-Produktion hinaus weiter stärken und noch konsequenter auf recycelte Materialien setzen. Die Modelandschaft ist ständig im Wandel, Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Individualität sind vor allem jungen Kundinnen und Kunden wichtiger denn je. Wir sehen darin eine sehr positive Entwicklung – achtsamer Konsum und höhere Anforderungen werden langfristig bessere Produkte hervorrufen. Hierbei möchten wir als Spread Group den Fortschritt in Mode und Nachhaltigkeit mit anführen." - Dr. Julian de Grahl, CEO der Spread Group

Mula – Symbol für strategische Partnerschaften

Stellvertretend für diese Entwicklung steht die strategische Partnerschaft mit Mula: Die Spread Group hat hierzu Anteile von Mula übernommen und einen zweistelligen Millionenbetrag als Wachstumsbudget bereitgestellt. Ziel ist, die jeweiligen Geschäftsfelder stärker zu verknüpfen und gemeinsam das Angebot in Europa im B2C- und B2B-Bereich auszubauen.

Mula Founder Marco Lawrenz (li.) und Spread Group CEO Julian de Grahl (Foto: Spread Group)

Julian de Grahl, CEO der Spread Group erklärt:

„Mit unserer unternehmensweiten Initiative ‚Commited to a Greener Future‘ packen wir seit knapp 12 Monaten Verbesserungen sowohl im ökologischen als auch ökonomischen und sozialen Bereich an. Darüber hinaus wollen wir mit unserer Beteiligung an mula. auch im Corporate-Fashion-Segment weitere Impulse zur Nachhaltigkeit setzen und ein noch umfangreicheres Leistungsportfolio anbieten.“

Mulas Geschäft wird mit der – auch operativen – Zusammenarbeit deutlich gestärkt: finanziell und durch die technische und Marketing-Expertise der Spread Group. Gleichzeitig kann die Spread Group den Innovationen und Schwerpunkten Mulas profitieren. Die Kooperation soll so Synergieeffekte erzielen und einen hohen Mehrwert für unsere Kunden und beide Unternehmen schaffen.