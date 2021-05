Die Pandemie beschleunigt die Digitalisierung im Einzelhandel

Im Einzelhandel finden schon seit einigen Jahren Veränderungen statt, die die Corona-Pandemie wesentlich beschleunigt hat. Was Einzelhändler jetzt brauchen ist Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft. Darüber hinaus braucht es Mut, die digitalen Kanäle zu nutzen und in moderne Technologien zu investieren. Der Onlinehandel ist und bleibt beeindruckend. Von 2009 bis 2019 hatte der Bereich Onlinehandel mit Privatkunden einen Zuwachs von 279 Prozent zu verzeichnen. Der Wandel war also schon vor der Coronakrise im Gang. Für die Einzelhändler bedeutet dies, dass sie so oder so umdenken müssen, um die Digitalisierung nicht zu verschlafen.

Neue Formen der Interaktion mit den Kunden

Der Corona-bedingte Lockdown hat die Händler 2020 vor eine völlig neue Situation gestellt. Einige haben ihr Geschäft geschlossen und die Mitarbeiter freigestellt. Andere haben die Krise genutzt und sind gewachsen. Die Händler mussten auf irgendeine Weise reagieren. Dabei ist zu beobachten, dass diejenigen Händler, die frühzeitig auf technologischen Wandel und die Verstärkung ihres Onlinegeschäfts gesetzt haben, die Krise erfolgreicher bewältigt haben. Dabei haben die Händler nicht einfach nur einen Onlineshop aufgebaut und ihre Waren dort verkauft. Sie haben ihre Lieferketten neu organisiert und neue Formen gefunden, mit ihren Kunden zu interagieren. Viele haben dabei festgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist, mit der richtigen Marketing Software eine Website zu erstellen, Kunden zu erreichen oder mit Landingpages mehr Umsätze zu generieren.

Krise verändert das Kundenverhalten langfristig

Es gibt noch viele Einzelhändler, die davor zurückschrecken Geld in einen Onlineauftritt zu investieren. Sie halten das derzeit veränderte Kundenverhalten für eine vorübergehende Erscheinung, genauso wie den starken Konkurrenzdruck. Doch schon vor der Krise war dieser Wandel abzusehen. Es ging nur alles viel langsamer. Bei vielen Kunden ist es fraglich, ob sie wieder so in die Ladengeschäfte zurückkehren werden wie vor der Krise. Der Onlinehandel bietet guten Service und macht den meisten Kunden Spaß. Teilweise wird der komfortable Onlineeinkauf zur Gewohnheit, je länger diese Krise andauert umso mehr. Doch viele sehen die Notwendigkeit, in die technologische Aufrüstung zu investieren.

Viele denken noch immer, dass es notwendig ist, komplizierte Programmiersprachen zu kennen, um eine eigene Website zu erstellen. Pixabay © fancycrave1 (CC0 Public Domain)

Warum sollte jeder Einzelhändler eine Webseite haben?

Es ist erstaunlich, dass noch immer mehr als die Hälfte der Unternehmen keinen Internetauftritt haben. Bei vielen ist es die Angst vor der neuen Technologie, mit der sie sich so wenig auskennen. Sie denken, dass es viel kostet, eine Webseite erstellen und betreuen zu lassen.

Was spricht für eine gute Webseite?

- Moderne Kunden, die etwas suchen, sind schon vor Corona im Internet auf die Suche gegangen. Wer dort zu finden ist, hat mehr Chancen, neue Kunden zu gewinnen.

- Unternehmen sind über eine Webseite jederzeit erreichbar. Wenn die Webseite einmal erstellt ist, können Kunden sie jederzeit aufrufen und sich unabhängig von den Ladenöffnungszeiten über das Angebot des Händlers informieren, Kontaktinformationen finden und wenn ein Shop angeschlossen ist, sogar direkt eine Bestellung tätigen. Kunden können dort auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback hinterlassen.

- Bei normaler Werbung im Radio oder auf Plakaten ist der Platz sehr begrenzt. Auf der Internetseite haben Unternehmen die Chance, viel über sich zu erzählen, erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen vorzustellen sowie die Vorteile ausführlich herauszustellen.

- Die Webseite ist in vielen Fällen der erste Kontaktpunkt mit den Kunden. Mit einer guten Webseite wirkt ein Unternehmen modern und hinterlässt beim Kunden einen guten Eindruck.

- Neuerungen lassen sich per Webpräsenz viel leichter kommunizieren. Das gilt für neue Öffnungszeiten oder Ansprechpartner ebenso wie für neue Angebote.

- Die Webseite kann ein zusätzlicher Absatzkanal sein. Lokale Händler haben mit einer Webseite und einem integrierten Onlineshop einen ganz neuen Absatzkanal für ihre Produkte. Sie erreichen so auch Kunden, die nicht in ihrem Einzugsgebiet wohnen.

Seit Beginn der Krise kaufen die Kunden nicht nur mehr im Internet. Sie kaufen auch bedarfsorientierter und viel bewusster ein als früher. Pixabay © justynafaliszek (CC0 Public Domain)

Technologischer Wandel schafft eine neue Normalität

Das Verbraucherverhalten hat sich in den Monaten der Krise verändert. Viele werden nicht mehr zu ihren alten Verhaltensmustern zurückkehren. Die Menschen in Deutschland erleben gerade ebenfalls einen Wandel. Sie merken, was wirklich wichtig ist. Entsprechend verändert sich ihr Kaufverhalten: Sie kaufen bedarfsorientierter ein und viel bewusster. Das wird in vielen Bereichen auch nach der Krise so bleiben.

Die Krise hat auch gezeigt, wie anpassungsfähig der Handel ist. Durch die geschlossenen Gastronomiebetriebe ist im Lebensmittelhandel die Nachfrage stark angestiegen. Dem Lebensmittelhandel ist es sehr schnell gelungen, sich an diese neue Anforderung anzupassen. Die Händler stehen neuen Ansätzen beispielsweise für Kooperationen, Geschäftsmodelle und auch für umfangreiche Innovationen aufgeschlossen gegenüber.

Es ist wichtig, diesen Schwung jetzt mitzunehmen, Veränderungen zu forcieren und mutig zu entscheiden, wie es weitergeht. Einziges Ziel ist die Erfüllung der Verbraucherbedürfnisse. Damit sichern die Händler sich langfristig das Überleben.

Wie Technologie das Kundenerlebnis nachhaltig optimiert

Technologie und künstliche Intelligenz (KI) können das Kundenerlebnis wesentlich verbessern. Es gibt schon viele Händler, die das eindrucksvoll vormachen. Umfassende Datenanalysen liefern Kundenprofile, die die Grundlage bilden für ganz individuell angepasste Angebote. Die Daten gewinnen sie über ihre Internetseiten.

Das sogenannte Demand Sensing gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Die Kunden erhalten Angebote zu Produkten, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit bald brauchen werden. Das ist besonders bei Alltagsprodukten sehr effektiv, weil sie sich gut kalkulieren lassen. Aufgrund bestehender Kundendaten berechnet eine Software den Bedarf an Toilettenpapier, Shampoo oder Mineralwasser. Im optimalen Fall erfolgt eine automatische Lieferung ohne vorherige Bestellung. Für die Kunden kann das eine enorme Entlastung im Alltag sein und damit einen überzeugenden Mehrwert darstellen

Fazit

Für den Einzelhandel ist durch die Coronakrise in sehr kurzer Zeit eine neue Realität entstanden. Diejenigen, die sich schon zuvor mit den Themen Digitalisierung und technologische Aufrüstung befasst haben, meistern die Krise in den meisten Fällen besser. Investitionen in Internetauftritte, Onlinehandel und Kundeninteraktion haben dazu beigetragen, dass die Händler sicherer durch die Krise kommen, gestärkt daraus hervorgehen und auch langfristig am Markt bestehen. Mut, Offenheit für Veränderungen und Flexibilität werden belohnt.