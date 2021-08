Fluch oder Segen für Unternehmer und deren Zukunftsplanung?

Die Inflation ist zurück: War das durchschnittliche Preisniveau bis Ende 2020 noch im Sinken begriffen, so hat sich dieser Trend im laufenden Jahr ins Gegenteil verkehrt. Dies zeigt schon ein Blick auf den Anstieg der Verbraucherpreise im Juli, der mit +3,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark ausfiel wie noch nie seit Beginn der einheitlichen Messungen im Jahr 1996. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur: Einerseits schlägt die zwischenzeitlich abgesenkte und mittlerweile wieder angehobene Mehrwertsteuer stark zu Buche, andererseits machen sich auch der steigende Ölpreis sowie die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie in Form von Produktionsausfällen und Preisanhebungen durch Unternehmen weiterhin bemerkbar. Hinzu tritt die zunehmend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die ihr Inflationsziel unlängst nach oben adjustiert hatte.

Was bedeutet eigentlich Inflation?

Für Verbraucher, aber gerade auch für Unternehmer wirft eine langfristig steigende Inflationsrate zahlreiche Herausforderungen und Entscheidungszwänge auf. All diesen Aspekten vorgeordnet ist aber die grundsätzliche Frage, was unter dem zumeist ohne nähere inhaltliche Bestimmung gebrauchten Begriff der Inflation eigentlich genau zu verstehen ist. Als erste Annäherung kann auf den synonymen Ausdruck der "Geldentwertung" verwiesen werden - dies bedeutet nichts anderes, als dass mit einer gleichbleibenden Geldeinheit (z. B. 100 Euro) im Laufe der Zeit zunehmend weniger Güter erstanden werden können, die Preise also ansteigen. Gemessen wird die Veränderung der Inflations- oder Teuerungsrate innerhalb eines bestimmten Zeitraums anhand statistischer Größen wie dem Verbraucherpreisindex, der reales Konsumverhalten nachbilden soll. Dem Phänomen Inflation können verschiedene Ursachen zugrunde liegen, zum Beispiel ein Nachfrageüberschuss im Verhältnis zum Güterangebot, eine an die Konsumenten weitergereichte Steigerung der Produktionskosten (etwa infolge von Lohnerhöhungen) oder eine Ausweitung der Geldmenge durch die Zentralbanken. Das exakte Gegenteil der Inflation bildet die Deflation, also das beständige Absinken des Preisniveaus und die damit einhergehende Erhöhung des Geldwerts.

Inflation - ein zweischneidiges Schwert

Während eine anziehende Teuerungsrate aus Konsumentensicht zunächst eine unangenehme Nachricht darstellt, ist die Rolle der Inflation aus volkswirtschaftlicher Sicht ein durchaus zweischneidiges Schwert. Eine positive Funktion erfüllt sie im Hinblick auf ihre Signalwirkung: Ein Preisanstieg zeigt Unternehmern an, welche Güter gerade stark nachgefragt werden und daher vermehrt produziert werden sollten. Damit trägt sie zum Funktionieren des marktwirtschaftlichen Modells bei. Ähnliche Erwägungen leiten die Europäische Zentralbank, wenn sie trotz ihres Hauptziels der Preisstabilität systematisch darauf hinarbeitet, eine leichte bis moderate Inflationsrate um 2% zu erzeugen. Auf diesem Wege sollen Konsumenten dazu animiert werden, Einkäufe nicht in der Hoffnung auf konstant sinkende Preise auf die übermäßig lange Bank zu schieben. Umgekehrt werden Unternehmen durch eine maßvolle Teuerung dazu angehalten, Investitionen vorzuziehen und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Bei alledem darf das Inflationsgeschehen nicht aus dem Ruder laufen: Eine unkontrolliert davonziehende Inflationsrate, die sich im schlimmsten Fall zu einer Hyperinflation auswachsen kann, würde nämlich unter anderem dazu führen, dass fast keine Sparguthaben mehr aufgebaut werden - was auch die Kreditvergabe und somit die wirtschaftliche Gesamtentwicklung drastisch in Mitleidenschaft zöge.

Unternehmer und Inflation: Verlierer oder Profiteure?

Für die Masse der Konsumenten bedeutet eine zunehmende Inflation Nachteile in Form von steigenden Verbraucherpreisen, aber unter Umständen auch Vorteile in Form von einfacher abzuzahlenden Krediten. Wie sieht es aber auf Seiten der Unternehmen aus? Eine kategorische Zuordnung von Unternehmern zur "Gewinner-" oder "Verliererseite" der Geldentwertung ist kaum möglich - hier kommt es auf die Betrachtung der einzelnen Inflationsfolgen an. Einerseits fällt es Unternehmen relativ leicht, steigende Kosten (etwa für Rohstoffe) kurzfristig durch Preissteigerungen an die Verbraucher weiterzureichen. Dies kann allerdings zu Forderungen von Politik und Arbeitnehmervertretungen führen, als Ausgleich die Löhne anzuheben, was wiederum auf die Unternehmen zurückfällt - im Extremfall kommt es zu einem gegenseitigen Aufschaukeln in Form einer Lohn-Preis-Spirale. Ein klarer Vorteil ergibt sich dafür aus der aktuellen Kombination von steigender Inflation und niedrigen Zinsen: Kredite für notwendige Investitionen oder Expansionen können in einem derartigen Umfeld relativ günstig aufgenommen werden. Hält dieser Trend zur Teuerung auch längerfristig an - wofür unter anderem die expansive Geldpolitik der EZB spricht -, bedeutet dies darüber hinaus, dass die Rückzahlung der Kredite sich einfacher gestaltet.

Inflationsentwicklung als Faktor der Zukunftsplanung

Unternehmer sollten die gegenwärtige Inflationsentwicklung also im Rahmen ihrer betrieblichen Zukunftsplanung unbedingt berücksichtigen. Wer vor akuten Investitionsentscheidungen steht, sollte sich fragen, ob ein weiteres Aufschieben angesichts der gegenwärtig hohen Teuerung wirklich Sinn macht - schließlich kann die Inflationsrate in näherer Zukunft aktuellen Einschätzungen zufolge durchaus noch weiter steigen. Ist der Entscheidungshorizont hingegen weiter, kann auch auf ein Auslaufen einiger gegenwärtiger inflationstreibender Sondereffekte gewartet werden. Auch die gerade laufenden und bevorstehenden Tarifverhandlungen stellen einen Unsicherheitsfaktor dar - je nachdem, wie hoch die Lohnabschlüsse angesichts der Teuerung ausfallen, kann auch dieser Umstand den Ausschlag für unternehmensinterne Weichenstellungen geben. Unternehmer sind auch gut beraten, die aktuellen wirtschafts- und geldpolitischen Diskussionen genau zu verfolgen - während sich die EZB vor Kurzem darauf festgelegt hat, vorübergehend eine höhere Teuerungsrate als 2% zu tolerieren, werden zunehmend auch Forderungen laut, das Ausmaß der Niedrigzinspolitik zu überdenken, damit die Inflation nicht aus dem Ruder läuft.